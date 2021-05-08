https://ria.ru/20210508/voyna-1730022910.html

От первого дня войны до знамени над Рейхстагом: великие фронтовые снимки

От первого дня войны до знамени над Рейхстагом: великие фронтовые снимки

Три года, десять месяцев и 18 дней Великой Отечественной — что мы знаем о них? О том, какие испытания выпали на долю участников и свидетелей войны. Кадры,... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T08:00

2021-05-08T08:00

2021-05-08T21:25

макс альперт

евгений халдей

анатолий гаранин

великая отечественная война (1941-1945)

фотография

история

фото

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Три года, десять месяцев и 18 дней Великой Отечественной — что мы знаем о них? О том, какие испытания выпали на долю участников и свидетелей войны. Кадры, отснятые фронтовыми фотокорреспондентами на передовой и в тылу, сохранили для нас память о самом страшном кровопролитии в истории. Горькие и пронзительные кадры — в подборке Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс альперт, евгений халдей, анатолий гаранин, великая отечественная война (1941-1945), фотография, история, фото, фото