https://ria.ru/20210508/kontsert-1731519267.html

В Омске супругов-ветеранов поздравили дворовым концертом

В Омске супругов-ветеранов поздравили дворовым концертом

Фронтовая бригада поздравила в Омске супругов — ветерана Великой Отечественной войны 96-летнего Ивана Попадьина и труженицу тыла 94-летнюю Лидию Боненко с Днем... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T22:03

2021-05-08T22:03

2021-05-08T23:07

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ОМСК, 8 мая — РИА Новости. Фронтовая бригада поздравила в Омске супругов — ветерана Великой Отечественной войны 96-летнего Ивана Попадьина и труженицу тыла 94-летнюю Лидию Боненко с Днем Победы, сообщает корреспондент РИА Новости.Омск присоединился к всероссийской акции, в ходе которой ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют личными парадами и дворовыми концертами. В числе тех, кто принимал поздравления с Днем Победы, в Омске стали 96-летний ветеран Иван Попадьин и его 94-летняя супруга — труженица тыла Лидия Боненко. Фронтовая бригада устроила концерт во дворе дома супругов на улице 70 лет Октября, 18/2. Супруги, переехавшие в Омск из Казахстана 20 лет назад, вместе вот уже 67 лет. Познакомились, когда Иван Иванович пригласил Лидию Даниловну на вальс в Алма-Ате, рассказали ветераны."В середине августа 1942 года Ивана Ивановича забрали в армию, он воевал на Волховском, Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Участник снятия блокады Ленинграда. Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Ленинграда", — сообщила присутствующим во дворе представитель фронтовой бригады.Победу фронтовик встретил дома, в родном колхозе: в конце февраля 1944 года был переведен в разведроту на третьем Прибалтийском фронте и после очередного ранения в ноябре 1944 года был комиссован. Лидия Даниловна — ветеран труда, награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и юбилейными медалями. Супруга фронтовика призналась, что такой концерт для них проводят впервые."Мне в 1941 году было 16 лет. Война застала меня в селе Каргасок Томской области. После окончания восьмилетки всех ребят распределили по колхозам работать на полях, обеспечивать фронт продуктами. А по выходным мы валили лес, пилили. Бывало, подойдешь к кедру — и обхватить его не можешь. Нам по 16 лет, и как-то мы их валили, еще и знали, куда будет уклон дерева", — поделилась воспоминаниями Боненко.Фронтовая бригада исполнила во дворе песни военных лет, такие как "Майский вальс", "Казаки в Берлине", "Песенка фронтового шофера". Вместе с ветеранами весь двор спел "Катюшу". С ветеранами фотографировались, на концерт приехали дети супружеской пары, двое внуков и пятеро правнуков.

https://ria.ru/20210508/veterany-1731504715.html

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россия, каргасок, ленинград, омск, томская область, общество