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В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего убийством женщинам и ребенку
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего убийством женщинам и ребенку
Вооруженный грабитель задержан после угрозы убийством женщине с ребенком, а также другой прохожей в связи с неудачной попыткой похищения бутылки водки в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:49
2021-05-08T13:49
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Вооруженный грабитель задержан после угрозы убийством женщине с ребенком, а также другой прохожей в связи с неудачной попыткой похищения бутылки водки в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, мужчина пытался украсть бутылку водки на Пискаревском проспекте 7 мая. Однако после того как, его начал преследовать охранник, он схватил проходившую мимо с трехлетним ребёнком женщину. Приставив лезвие к ее горлу, злоумышленник пытался скрыться во дворах."В какой-то момент нападавший передумал и, отпустив девушку с ребёнком, побежал дальше, где напал на вторую случайную прохожую, но был тут же обезоружен и задержан проезжавшими мимо патрульными полицейскими", - отмечается в сообщении.Возбуждены уголовные дела по по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Также ГСУ СК возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего убийством женщинам и ребенку

13:49 08.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Вооруженный грабитель задержан после угрозы убийством женщине с ребенком, а также другой прохожей в связи с неудачной попыткой похищения бутылки водки в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицией задержан вооружённый грабитель, угрожавший двум женщинам, встретившимся на пути при бегстве", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина пытался украсть бутылку водки на Пискаревском проспекте 7 мая. Однако после того как, его начал преследовать охранник, он схватил проходившую мимо с трехлетним ребёнком женщину. Приставив лезвие к ее горлу, злоумышленник пытался скрыться во дворах.
"В какой-то момент нападавший передумал и, отпустив девушку с ребёнком, побежал дальше, где напал на вторую случайную прохожую, но был тут же обезоружен и задержан проезжавшими мимо патрульными полицейскими", - отмечается в сообщении.
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Возбуждены уголовные дела по по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Также ГСУ СК возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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