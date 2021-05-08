https://ria.ru/20210508/grabitel-1731483541.html

В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего убийством женщинам и ребенку

В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего убийством женщинам и ребенку

Вооруженный грабитель задержан после угрозы убийством женщине с ребенком, а также другой прохожей в связи с неудачной попыткой похищения бутылки водки в... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:49

2021-05-08T13:49

2021-05-08T13:49

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Вооруженный грабитель задержан после угрозы убийством женщине с ребенком, а также другой прохожей в связи с неудачной попыткой похищения бутылки водки в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, мужчина пытался украсть бутылку водки на Пискаревском проспекте 7 мая. Однако после того как, его начал преследовать охранник, он схватил проходившую мимо с трехлетним ребёнком женщину. Приставив лезвие к ее горлу, злоумышленник пытался скрыться во дворах."В какой-то момент нападавший передумал и, отпустив девушку с ребёнком, побежал дальше, где напал на вторую случайную прохожую, но был тут же обезоружен и задержан проезжавшими мимо патрульными полицейскими", - отмечается в сообщении.Возбуждены уголовные дела по по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Также ГСУ СК возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

https://ria.ru/20210507/krasnoyarsk-1731373618.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия