https://ria.ru/20210507/navalnyy-1731434284.html

Amnesty International вернула Навальному статус узника совести

Amnesty International вернула Навальному статус узника совести

Международная правозащитная организация Amnesty International, получающая финансирование от ряда западных правительств, в том числе США, заявила, что решила... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:46

2021-05-07T19:46

2021-05-07T19:49

татьяна москалькова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

григорий явлинский

покров

владимир

владимирская область

в мире

amnesty international

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International, получающая финансирование от ряда западных правительств, в том числе США, заявила, что решила вернуть Алексею Навальному статус "узника совести".В Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести". Причиной отзыва стали высказывания политика из середины 2000-х годов. В организации заявили, что проведут внутреннее расследование по этому поводу."После тщательной оценки Amnesty International решила вновь признать Алексея Навального "узником совести", - сказано в пресс-релизе организации.Amnesty International считает, что приняла неправильное решение в отношении статуса Навального. Согласно заявлению, организация начала пересматривать подход к использованию этого термина и решила не лишать человека статуса "узника совести" исключительно на основании его поведения в прошлом, так как "мнения и поведение человека могут со временем меняться"."Более того, когда Amnesty International объявляет человека узником совести, это никоим образом не подразумевает и не означает поддержку его взглядов. Amnesty соглашается только с мнениями, которые связаны именно с защитой и продвижением прав человека", - следует из заявления.Как отмечается в пресс-релизе, организация, подтверждая статус Навального как узника совести, не выражает поддержку его политической программы, но подчеркивает необходимость соблюдать его права, в том числе на "доступ к независимой медицинской помощи".Ряд российских общественных деятелей, в том числе основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, и западные СМИ несколькими годами ранее обращали внимание на националистические заявления Навального, его участие в маршах националистов в 2000-е годы.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.УФСИН по Владимирской области сообщало РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. Позже ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение. Курирующие блогера врачи позднее заявили, что Навального 20 апреля вывезли в гражданскую больницу во Владимире, была проведена консультация главного невролога Владимирской области.Amnesty International - неправительственная организация, называющая своей миссией "проведение исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210501/volkov-1730824956.html

покров

владимир

владимирская область

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татьяна москалькова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), григорий явлинский, покров, владимир, владимирская область, в мире, amnesty international