https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html

От "Покровских ворот" до "Левши": главные театральные премьеры мая

От "Покровских ворот" до "Левши": главные театральные премьеры мая

Последний месяц весны будет насыщенным, новых постановок как никогда много: театры наконец возвращаются в прежний режим. Спектакли ко Дню Победы, фестиваль... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:00

2021-05-03T08:00

2021-05-03T08:38

малый драматический театр - театр европы

дмитрий крымов

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мастерская петра фоменко

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Последний месяц весны будет насыщенным, новых постановок как никогда много: театры наконец возвращаются в прежний режим. Спектакли ко Дню Победы, фестиваль Чехова и "Черешневый лес", долгожданные гастроли и смелые эксперименты — самые интересные проекты в материале РИА Новости. Большой театрКо Дню Победы на Камерной сцене имени Бориса Покровского подготовили премьеру одноактных опер — "Дневник Анны Франк" Григория Фрида и "Белая роза" Удо Циммермана.В основе первой — подлинный дневник еврейской девочки, которая около двух лет пряталась от нацистов в Амстердаме. Григорий Фрид прочитал знаменитые записи в русском переводе Райт-Ковалевой в 1960 году и через несколько лет, сократив до нескольких страниц, положил текст на музыку. "Белая роза" Удо Циммермана рассказывает о реальных участниках одноименной подпольной группы Сопротивления, брата и сестры Ханса и Софи Шоль. Опера, в которой критики видят влияние Генриха Шютца и Иоганна Себастьяна Баха, длится около часа — именно столько осталось узникам до казни."Белую розу" впервые увидели в Гамбурге в 1986 году. В России ее показывали на сцене Санкт-Петербургского Камерного театра, в Большом исполнят впервые.Постановкой обеих опер на Камерной сцене Большого театра занимались дирижер Филипп Чижевский, режиссер Ханс-Йоахим Фрай и сценограф Петр Окунев.Премьерные показы — 6, 7, 8 мая.МХТ имени ЧеховаВиктору Некрасову было немногим более 30, когда он стал участником битвы на Волше, причем попал в самое пекло — на Мамаев курган. В праздничные дни МХТ представляет спектакль по его повести "В окопах Сталинграда".Премьера должна была состояться ровно год назад, но отложили из-за пандемии. Премьерные показы назначены на 5, 6 и 22 мая. Театр Наций"Нам захотелось отказаться от привычного военного пафоса, лозунгов, гимнастерок и даже фронтовых песен", — признался режиссер Дмитрий Сердюк. В начале мая Театр Наций представит его спектакль "Моими глазами". Это монологи о Великой Отечественной войне нескольких напуганных одиночек: одиннадцатилетнего мальчика, легендарной балерины Ольги Лепешинской, новобранца, юного скрипача, ленинградских блокадников и матери Штрума из романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", а также народного артиста России Авангарда Леонтьева. Вместо привычных военных мелодий в спектакле прозвучат композиции в стиле минимализма и экспериментальной музыки, которые специально написали Михаил Спасибо и Полина Лундстрем. А в конце мая на Основной сцене — долгожданная премьера спектакля Максима Диденко "Левша". В афише — сплошь звезды. Роль Блохи в разных составах исполнят Диана Вишнева и прима-балерина Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Шевцова. На роль Левши пригласили Евгения Стычкина и Александра Якина.В команде спектакля — художник Мария Трегубова и хореограф Владимир Варнава. А сценическую версию повести Лескова подготовил Валерий Печейкин, который уже сотрудничал с Диденко в постановках "Беги, Алиса, беги" и "Норма". Увидеть спектакли можно: "Моими глазами" — 7-9 мая, "Левша" — 21-24 мая. Театр на ТаганкеФильм Петра Фоменко "На всю оставшуюся жизнь", где сыграли Валентин Гафт, Валерий Золотухин и Нина Ургант, считается одним из лучших о войне. Ко Дню Победы театр на Таганке тоже обратится к повести Веры Пановой "Спутники", послужившей основой картины.Для сцены историю о врачах, медсестрах и солдатах, которые во время войны в санитарном эшелоне сохраняют человечность и сочувствие к другим, адаптировала драматург Ася Волошина.По словам режиссера Дениса Хусниярова, далекие события 1940-х он предлагает увидеть глазами современного человека. "Спутники" — тоже одна из жертв пандемии, премьеру отложили на год. Показы пройдут 8 и 9 мая на основной сцене.Чеховский фестивальМеждународный театральный фестиваль имени Чехова пройдет с 14 мая по 17 июля. Начнется представлением знаменитой уличной труппы “Фура дель Бауш”, участвовавшей в церемонии открытия Олимпиады в Барселоне. На сцене концертного зала "Зарядье" покажут спектакль "Сотворение мира" по оратории Гайдна.Это история создания Вселенной, жизни и человечества, и масштабы постановки соответствующие: девятиметровый кран, тридцать шесть огромных гелиевых шаров, тысячелитровый аквариум. “Спектакль технологически очень современный, очень сложный, очень качественный”, — подчеркивает генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин. В "Геликон-опере" 27-29 мая — одна из последних премьер испанки Патрисии Герреро, которую называют королевой фламенко. В “Антиутопии" действие происходит на границе между реальностью и снами, правдой и выдумкой. Тема обозначена так: "рассуждения о женской уязвимости". Этот отвлеченный сюжет Герреро расскажет зримым, эмоциональным языком танца, которым блестяще владеет."Сотворение мира" — 14-15 мая, "Антиутопия" — 27-29 мая.Театр на Малой БроннойО видах на "Покровские ворота" худрук Театра на Бронной говорил еще на первом сборе труппы после назначения в 2019 году. Наконец мечты его сбылись, ведь одноименную киноленту Константин Богомолов называет одной из любимых. А театр вернулся к истокам: пьеса Леонида Зорина шла на этой сцене еще до культового фильма Михаила Козакова. Мастер интриги, Богомолов секретов постановки не раскрывает. Но известно, что участвуют приглашенные артисты: Александра Ребенок, Александр Семчев, Игорь Верник, Александра Ревенко и Ирина Старшенбаум. Первые показы намечены на 19-21, 24 и 31 мая. Фестиваль "Черешневый лес"В этом году фестиваль, который, как и обычно, стартовал весной, 14 апреля, продлится рекордно долго — до 6 ноября. Театральную программу 12 мая продолжит премьерный показ спектакля "Чиполлино" (режиссер — Екатерина Образцова). Любимой сказке Джанни Родари в этом году исполняется 70 лет. Тридцать первого мая — юбилейный концерт с участием Пласидо Доминго, приуроченный к 20-летию фестиваля, которое в прошлом году по понятным причинам отметить не удалось. На сцене Московской государственной консерватории — Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак, Денис Мацуев, Аида Гарифуллина и Василий Ладюк. За дирижерским пультом — Владимир Спиваков.12-14 мая — "Чиполлино", 31 мая — юбилейный концерт в Консерватории имени Чайковского.РАМТ В этом году у театра сплошные юбилеи: 100 лет со дня основания, 200 лет зданию, а еще в июне — 80 лет худруку Алексею Бородину. В честь праздников РАМТ обещает целый ряд премьер. Так, 5 мая покажут экспериментальный спектакль "Петя, волк и Володя-музыкант" на основе либретто музыкальных сказок Сергея Прокофьева и Леонида Половинкина. Постановщики пошли на эксперимент и объединили форму "оркестра без дирижера" с симфонической сказкой и драматическим театром. 5 мая — "Петя, волк и Володя-музыкант".Театр имени ВахтанговаВ "Мертвых душах" Гоголя около 30 персонажей, однако почти все роли в спектакле театра Вахтангова сыграла Мария Аронова. Эта постановка Владимира Иванова — их шестая совместная работа.Жанр режиссер обозначил словом "галопад" — это старинный танец, в котором кавалер с дамой, обняв друг друга, скачут вместе. Кстати, так сначала и планировали назвать спектакль. Но в итоге остановились на традиционном — "Мертвые души". Это уже седьмая гоголевская постановка на вахтанговской сцене.Следующие премьерные показы — 6, 13 и 24 мая на Основной сцене.Мастерская Петра Фоменко"Мы делаем спектакль-сказку, театральную сказку", — так говорит о постановке "Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция" Дмитрий Крымов, впервые сотрудничающий с Мастерской. В спектакле соединились два мира: режиссер, которого играет Евгений Цыганов, ставит на сцене "Дон Жуана", но все как-то с самого начала не задается. Однако в конце, по словам Крымова, зрителей ждет хеппи-энд. Увидеть премьеру можно на Новой сцене 8, 14 и 25 мая.Et CeteraНа этой сцене представляют оперу-драму "Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский".Ее автор, известный композитор, автор "Юноны и Авось" Алексей Рыбников, называет эту работу “оперой-драмой”. Актеры говорят, поют в разных стилях — барокко, опера, речитатив. Симфонический оркестр разбавляют современные инструменты, например электровиолончель. А вот костюмы обещают максимально близкие к эпохе. Первые показы запланированы на 18 и 19 мая. Александринский театр в МосквеАлександринка по программе "Большие гастроли" приезжает в Москву. Покажут спектакли "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина, "Нану" Андрия Жолдака и "Честную женщину" Валерия Фокина. Также в Доме-музее Марии Ермоловой представят спектакль "Вертинский. Русский Пьеро" (12 мая) в исполнении народного артиста РСФСР Николая Мартона — постановка Антона Оконешникова.С 10 по 15 мая на сцене Центра имени Мейерхольда.БДТ в Санкт-ПетербургеЗдесь 6 мая все-таки состоится премьера ожидавшегося в апреле спектакля "Ничего этого не будет”. Режиссер и автор пьесы об интроверте из маленького городка, который отправляется в деревню за “нормальной жизнью”, — Роман Михайлов. Вторая новинка театра — "Водевиль Дилетант", его играют на второй сцене. Это первая часть комедийного триптиха "Возможности легкого жанра" в постановке режиссера Кирилла Вытоптова. Литературной основой послужила пьеса Василия Шкваркина "Лира напрокат", популярная в конце 1920-х. Главный герой, электромонтер Митя Сизов (Геннадий Блинов), получив однажды удар током, обнаруживает в себе драматургические наклонности и пишет гениальную пьесу. Следующие премьерные показы пройдут 22, 23 мая на сцене Каменноостровского театра.МДТ — Театр Европы в Санкт-Петербурге и в МосквеВ этой подборке много "долгостроев", но рекорд точно принадлежит "Братьям Карамазовым", которых репетировали четыре года. Спектакль определяют как "пьесу Льва Додина по мотивам Достоевского" — режиссер довольно сильно, но, утверждают, бережно переработал роман. Из всех персонажей остались лишь семеро, которые почти непрерывно находятся на сцене.Впервые "Братьев" сыграли в ноябре, спектакль хвалили критики и бурно обсуждала публика. Однако, как говорит Елизавета Боярская, которой досталась роль Катерины, постановка живет, меняется, поэтому майские показы смело записываем в премьеры. Тем более что спектакль Додина впервые привезут в столицу, в Театр Маяковского.4 мая — МДТ, 26-27 мая — основная сцена Театра Маяковского. Пермский театр оперы и балетаБалеты на музыку русских композиторов, Михаила Глинки и Сергея Прокофьева, представят в конце мая в Перми.Открывает вечер “Польский бал” из оперы "Жизнь за царя" Глинки. Постановку 1939 года на пермскую сцену перенесет балетмейстер Елена Шерстнева, бывшая солистка Мариинского театра. За этим последует балет на концерт № 5 Сергея Прокофьева. Хореограф — Антон Пимонов, сочетающий неоклассику с элементами русского танца. Премьерные показы намечены на 28, 29 и 30 мая.

https://ria.ru/20210422/teatr-1729541528.html

https://ria.ru/20210402/padrissa-1603870707.html

https://ria.ru/20210401/teatr-1603493874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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