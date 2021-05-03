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Культура
https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html
От "Покровских ворот" до "Левши": главные театральные премьеры мая
От "Покровских ворот" до "Левши": главные театральные премьеры мая
Последний месяц весны будет насыщенным, новых постановок как никогда много: театры наконец возвращаются в прежний режим. Спектакли ко Дню Победы, фестиваль... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:00
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малый драматический театр - театр европы
дмитрий крымов
александринский театр
мастерская петра фоменко
большой драматический театр товстоногова
пермский театр оперы и балета
культура
что посмотреть
куда сходить
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Последний месяц весны будет насыщенным, новых постановок как никогда много: театры наконец возвращаются в прежний режим. Спектакли ко Дню Победы, фестиваль Чехова и "Черешневый лес", долгожданные гастроли и смелые эксперименты — самые интересные проекты в материале РИА Новости. Большой театрКо Дню Победы на Камерной сцене имени Бориса Покровского подготовили премьеру одноактных опер — "Дневник Анны Франк" Григория Фрида и "Белая роза" Удо Циммермана.В основе первой — подлинный дневник еврейской девочки, которая около двух лет пряталась от нацистов в Амстердаме. Григорий Фрид прочитал знаменитые записи в русском переводе Райт-Ковалевой в 1960 году и через несколько лет, сократив до нескольких страниц, положил текст на музыку. "Белая роза" Удо Циммермана рассказывает о реальных участниках одноименной подпольной группы Сопротивления, брата и сестры Ханса и Софи Шоль. Опера, в которой критики видят влияние Генриха Шютца и Иоганна Себастьяна Баха, длится около часа — именно столько осталось узникам до казни."Белую розу" впервые увидели в Гамбурге в 1986 году. В России ее показывали на сцене Санкт-Петербургского Камерного театра, в Большом исполнят впервые.Постановкой обеих опер на Камерной сцене Большого театра занимались дирижер Филипп Чижевский, режиссер Ханс-Йоахим Фрай и сценограф Петр Окунев.Премьерные показы — 6, 7, 8 мая.МХТ имени ЧеховаВиктору Некрасову было немногим более 30, когда он стал участником битвы на Волше, причем попал в самое пекло — на Мамаев курган. В праздничные дни МХТ представляет спектакль по его повести "В окопах Сталинграда".Премьера должна была состояться ровно год назад, но отложили из-за пандемии. Премьерные показы назначены на 5, 6 и 22 мая. Театр Наций"Нам захотелось отказаться от привычного военного пафоса, лозунгов, гимнастерок и даже фронтовых песен", — признался режиссер Дмитрий Сердюк. В начале мая Театр Наций представит его спектакль "Моими глазами". Это монологи о Великой Отечественной войне нескольких напуганных одиночек: одиннадцатилетнего мальчика, легендарной балерины Ольги Лепешинской, новобранца, юного скрипача, ленинградских блокадников и матери Штрума из романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", а также народного артиста России Авангарда Леонтьева. Вместо привычных военных мелодий в спектакле прозвучат композиции в стиле минимализма и экспериментальной музыки, которые специально написали Михаил Спасибо и Полина Лундстрем. А в конце мая на Основной сцене — долгожданная премьера спектакля Максима Диденко "Левша". В афише — сплошь звезды. Роль Блохи в разных составах исполнят Диана Вишнева и прима-балерина Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Шевцова. На роль Левши пригласили Евгения Стычкина и Александра Якина.В команде спектакля — художник Мария Трегубова и хореограф Владимир Варнава. А сценическую версию повести Лескова подготовил Валерий Печейкин, который уже сотрудничал с Диденко в постановках "Беги, Алиса, беги" и "Норма". Увидеть спектакли можно: "Моими глазами" — 7-9 мая, "Левша" — 21-24 мая. Театр на ТаганкеФильм Петра Фоменко "На всю оставшуюся жизнь", где сыграли Валентин Гафт, Валерий Золотухин и Нина Ургант, считается одним из лучших о войне. Ко Дню Победы театр на Таганке тоже обратится к повести Веры Пановой "Спутники", послужившей основой картины.Для сцены историю о врачах, медсестрах и солдатах, которые во время войны в санитарном эшелоне сохраняют человечность и сочувствие к другим, адаптировала драматург Ася Волошина.По словам режиссера Дениса Хусниярова, далекие события 1940-х он предлагает увидеть глазами современного человека. "Спутники" — тоже одна из жертв пандемии, премьеру отложили на год. Показы пройдут 8 и 9 мая на основной сцене.Чеховский фестивальМеждународный театральный фестиваль имени Чехова пройдет с 14 мая по 17 июля. Начнется представлением знаменитой уличной труппы “Фура дель Бауш”, участвовавшей в церемонии открытия Олимпиады в Барселоне. На сцене концертного зала "Зарядье" покажут спектакль "Сотворение мира" по оратории Гайдна.Это история создания Вселенной, жизни и человечества, и масштабы постановки соответствующие: девятиметровый кран, тридцать шесть огромных гелиевых шаров, тысячелитровый аквариум. “Спектакль технологически очень современный, очень сложный, очень качественный”, — подчеркивает генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин. В "Геликон-опере" 27-29 мая — одна из последних премьер испанки Патрисии Герреро, которую называют королевой фламенко. В “Антиутопии" действие происходит на границе между реальностью и снами, правдой и выдумкой. Тема обозначена так: "рассуждения о женской уязвимости". Этот отвлеченный сюжет Герреро расскажет зримым, эмоциональным языком танца, которым блестяще владеет."Сотворение мира" — 14-15 мая, "Антиутопия" — 27-29 мая.Театр на Малой БроннойО видах на "Покровские ворота" худрук Театра на Бронной говорил еще на первом сборе труппы после назначения в 2019 году. Наконец мечты его сбылись, ведь одноименную киноленту Константин Богомолов называет одной из любимых. А театр вернулся к истокам: пьеса Леонида Зорина шла на этой сцене еще до культового фильма Михаила Козакова. Мастер интриги, Богомолов секретов постановки не раскрывает. Но известно, что участвуют приглашенные артисты: Александра Ребенок, Александр Семчев, Игорь Верник, Александра Ревенко и Ирина Старшенбаум. Первые показы намечены на 19-21, 24 и 31 мая. Фестиваль "Черешневый лес"В этом году фестиваль, который, как и обычно, стартовал весной, 14 апреля, продлится рекордно долго — до 6 ноября. Театральную программу 12 мая продолжит премьерный показ спектакля "Чиполлино" (режиссер — Екатерина Образцова). Любимой сказке Джанни Родари в этом году исполняется 70 лет. Тридцать первого мая — юбилейный концерт с участием Пласидо Доминго, приуроченный к 20-летию фестиваля, которое в прошлом году по понятным причинам отметить не удалось. На сцене Московской государственной консерватории — Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак, Денис Мацуев, Аида Гарифуллина и Василий Ладюк. За дирижерским пультом — Владимир Спиваков.12-14 мая — "Чиполлино", 31 мая — юбилейный концерт в Консерватории имени Чайковского.РАМТ В этом году у театра сплошные юбилеи: 100 лет со дня основания, 200 лет зданию, а еще в июне — 80 лет худруку Алексею Бородину. В честь праздников РАМТ обещает целый ряд премьер. Так, 5 мая покажут экспериментальный спектакль "Петя, волк и Володя-музыкант" на основе либретто музыкальных сказок Сергея Прокофьева и Леонида Половинкина. Постановщики пошли на эксперимент и объединили форму "оркестра без дирижера" с симфонической сказкой и драматическим театром. 5 мая — "Петя, волк и Володя-музыкант".Театр имени ВахтанговаВ "Мертвых душах" Гоголя около 30 персонажей, однако почти все роли в спектакле театра Вахтангова сыграла Мария Аронова. Эта постановка Владимира Иванова — их шестая совместная работа.Жанр режиссер обозначил словом "галопад" — это старинный танец, в котором кавалер с дамой, обняв друг друга, скачут вместе. Кстати, так сначала и планировали назвать спектакль. Но в итоге остановились на традиционном — "Мертвые души". Это уже седьмая гоголевская постановка на вахтанговской сцене.Следующие премьерные показы — 6, 13 и 24 мая на Основной сцене.Мастерская Петра Фоменко"Мы делаем спектакль-сказку, театральную сказку", — так говорит о постановке "Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция" Дмитрий Крымов, впервые сотрудничающий с Мастерской. В спектакле соединились два мира: режиссер, которого играет Евгений Цыганов, ставит на сцене "Дон Жуана", но все как-то с самого начала не задается. Однако в конце, по словам Крымова, зрителей ждет хеппи-энд. Увидеть премьеру можно на Новой сцене 8, 14 и 25 мая.Et CeteraНа этой сцене представляют оперу-драму "Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский".Ее автор, известный композитор, автор "Юноны и Авось" Алексей Рыбников, называет эту работу “оперой-драмой”. Актеры говорят, поют в разных стилях — барокко, опера, речитатив. Симфонический оркестр разбавляют современные инструменты, например электровиолончель. А вот костюмы обещают максимально близкие к эпохе. Первые показы запланированы на 18 и 19 мая. Александринский театр в МосквеАлександринка по программе "Большие гастроли" приезжает в Москву. Покажут спектакли "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина, "Нану" Андрия Жолдака и "Честную женщину" Валерия Фокина. Также в Доме-музее Марии Ермоловой представят спектакль "Вертинский. Русский Пьеро" (12 мая) в исполнении народного артиста РСФСР Николая Мартона — постановка Антона Оконешникова.С 10 по 15 мая на сцене Центра имени Мейерхольда.БДТ в Санкт-ПетербургеЗдесь 6 мая все-таки состоится премьера ожидавшегося в апреле спектакля "Ничего этого не будет”. Режиссер и автор пьесы об интроверте из маленького городка, который отправляется в деревню за “нормальной жизнью”, — Роман Михайлов. Вторая новинка театра — "Водевиль Дилетант", его играют на второй сцене. Это первая часть комедийного триптиха "Возможности легкого жанра" в постановке режиссера Кирилла Вытоптова. Литературной основой послужила пьеса Василия Шкваркина "Лира напрокат", популярная в конце 1920-х. Главный герой, электромонтер Митя Сизов (Геннадий Блинов), получив однажды удар током, обнаруживает в себе драматургические наклонности и пишет гениальную пьесу. Следующие премьерные показы пройдут 22, 23 мая на сцене Каменноостровского театра.МДТ — Театр Европы в Санкт-Петербурге и в МосквеВ этой подборке много "долгостроев", но рекорд точно принадлежит "Братьям Карамазовым", которых репетировали четыре года. Спектакль определяют как "пьесу Льва Додина по мотивам Достоевского" — режиссер довольно сильно, но, утверждают, бережно переработал роман. Из всех персонажей остались лишь семеро, которые почти непрерывно находятся на сцене.Впервые "Братьев" сыграли в ноябре, спектакль хвалили критики и бурно обсуждала публика. Однако, как говорит Елизавета Боярская, которой досталась роль Катерины, постановка живет, меняется, поэтому майские показы смело записываем в премьеры. Тем более что спектакль Додина впервые привезут в столицу, в Театр Маяковского.4 мая — МДТ, 26-27 мая — основная сцена Театра Маяковского. Пермский театр оперы и балетаБалеты на музыку русских композиторов, Михаила Глинки и Сергея Прокофьева, представят в конце мая в Перми.Открывает вечер “Польский бал” из оперы "Жизнь за царя" Глинки. Постановку 1939 года на пермскую сцену перенесет балетмейстер Елена Шерстнева, бывшая солистка Мариинского театра. За этим последует балет на концерт № 5 Сергея Прокофьева. Хореограф — Антон Пимонов, сочетающий неоклассику с элементами русского танца. Премьерные показы намечены на 28, 29 и 30 мая.
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малый драматический театр - театр европы, дмитрий крымов, александринский театр, мастерская петра фоменко, большой драматический театр товстоногова, пермский театр оперы и балета, что посмотреть , куда сходить , александр семчев (актер), театры, чеховский фестиваль, анна франк, игорь верник, черешневый лес (фестиваль), театр на малой бронной, российский академический молодежный театр , геликон-опера, большой театр, театр наций, театр на таганке

От "Покровских ворот" до "Левши": главные театральные премьеры мая

08:00 03.05.2021 (обновлено: 08:38 03.05.2021)
 
© предоставлено пресс-службой театраЕвгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле Моцарт Дон Жуан“. Генеральная репетиция в Мастерской Петра Фоменко - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© предоставлено пресс-службой театра
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Последний месяц весны будет насыщенным, новых постановок как никогда много: театры наконец возвращаются в прежний режим. Спектакли ко Дню Победы, фестиваль Чехова и "Черешневый лес", долгожданные гастроли и смелые эксперименты — самые интересные проекты в материале РИА Новости.

Большой театр

Ко Дню Победы на Камерной сцене имени Бориса Покровского подготовили премьеру одноактных опер — "Дневник Анны Франк" Григория Фрида и "Белая роза" Удо Циммермана.
В основе первой — подлинный дневник еврейской девочки, которая около двух лет пряталась от нацистов в Амстердаме. Григорий Фрид прочитал знаменитые записи в русском переводе Райт-Ковалевой в 1960 году и через несколько лет, сократив до нескольких страниц, положил текст на музыку.
Сцена из оперы Садко в Большом театре - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 20:39Культура
"Садко", "Фома" и "Октавия" получили "Золотые маски" за оперу и оперетту
"Белая роза" Удо Циммермана рассказывает о реальных участниках одноименной подпольной группы Сопротивления, брата и сестры Ханса и Софи Шоль. Опера, в которой критики видят влияние Генриха Шютца и Иоганна Себастьяна Баха, длится около часа — именно столько осталось узникам до казни.
"Белую розу" впервые увидели в Гамбурге в 1986 году. В России ее показывали на сцене Санкт-Петербургского Камерного театра, в Большом исполнят впервые.
Постановкой обеих опер на Камерной сцене Большого театра занимались дирижер Филипп Чижевский, режиссер Ханс-Йоахим Фрай и сценограф Петр Окунев.
Премьерные показы 6, 7, 8 мая.

МХТ имени Чехова

Виктору Некрасову было немногим более 30, когда он стал участником битвы на Волше, причем попал в самое пекло — на Мамаев курган. В праздничные дни МХТ представляет спектакль по его повести "В окопах Сталинграда".

По словам художественного руководителя театра Сергея Женовача, его постановка не про войну, а про людей на войне. "Сейчас вокруг этой темы ведется столько разных разговоров… Возникает какой-то лихой псевдопатриотизм. Мне кажется это неправильным. И для своей работы я выбрал честную повесть… Это будет полностью мужская история", — говорит режиссер.

Премьера должна была состояться ровно год назад, но отложили из-за пандемии.
Премьерные показы назначены на 5, 6 и 22 мая.

Театр Наций

"Нам захотелось отказаться от привычного военного пафоса, лозунгов, гимнастерок и даже фронтовых песен", — признался режиссер Дмитрий Сердюк. В начале мая Театр Наций представит его спектакль "Моими глазами".
Это монологи о Великой Отечественной войне нескольких напуганных одиночек: одиннадцатилетнего мальчика, легендарной балерины Ольги Лепешинской, новобранца, юного скрипача, ленинградских блокадников и матери Штрума из романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", а также народного артиста России Авангарда Леонтьева.
Вместо привычных военных мелодий в спектакле прозвучат композиции в стиле минимализма и экспериментальной музыки, которые специально написали Михаил Спасибо и Полина Лундстрем.
© Пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСпектакль "Моими глазами" в Театре Наций
Спектакль Моими глазами в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Спектакль "Моими глазами" в Театре Наций
А в конце мая на Основной сцене — долгожданная премьера спектакля Максима Диденко "Левша".

"По жанру это борщ, а по сути — исследование феномена русской хтони", — поясняет режиссер.

В афише — сплошь звезды. Роль Блохи в разных составах исполнят Диана Вишнева и прима-балерина Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Шевцова. На роль Левши пригласили Евгения Стычкина и Александра Якина.
В команде спектакля — художник Мария Трегубова и хореограф Владимир Варнава. А сценическую версию повести Лескова подготовил Валерий Печейкин, который уже сотрудничал с Диденко в постановках "Беги, Алиса, беги" и "Норма".
Увидеть спектакли можно: "Моими глазами" 7-9 мая, "Левша" 21-24 мая.

Театр на Таганке

Фильм Петра Фоменко "На всю оставшуюся жизнь", где сыграли Валентин Гафт, Валерий Золотухин и Нина Ургант, считается одним из лучших о войне. Ко Дню Победы театр на Таганке тоже обратится к повести Веры Пановой "Спутники", послужившей основой картины.
Для сцены историю о врачах, медсестрах и солдатах, которые во время войны в санитарном эшелоне сохраняют человечность и сочувствие к другим, адаптировала драматург Ася Волошина.
© предоставлено пресс-службой театра\ PIUСпектакль "Спутники" в Театре на Таганке
Спектакль Спутники в Театре на Таганке - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© предоставлено пресс-службой театра\ PIU
Спектакль "Спутники" в Театре на Таганке
По словам режиссера Дениса Хусниярова, далекие события 1940-х он предлагает увидеть глазами современного человека. "Спутники" — тоже одна из жертв пандемии, премьеру отложили на год.
Показы пройдут 8 и 9 мая на основной сцене.

Чеховский фестиваль

Международный театральный фестиваль имени Чехова пройдет с 14 мая по 17 июля. Начнется представлением знаменитой уличной труппы “Фура дель Бауш”, участвовавшей в церемонии открытия Олимпиады в Барселоне. На сцене концертного зала "Зарядье" покажут спектакль "Сотворение мира" по оратории Гайдна.
Режиссер Карлуш Падрисса в Монтевидео, 2011 год - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 12:00Культура
Карлуш Падрисса: рады, что будем открывать Чеховский фестиваль
Это история создания Вселенной, жизни и человечества, и масштабы постановки соответствующие: девятиметровый кран, тридцать шесть огромных гелиевых шаров, тысячелитровый аквариум. “Спектакль технологически очень современный, очень сложный, очень качественный”, — подчеркивает генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин.
© Marie Guilloux"Сотворение мира" театра “Фура дель Бауш”
Сотворение мира театра “Фура дель Бауш” - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Marie Guilloux
"Сотворение мира" театра “Фура дель Бауш”
В "Геликон-опере" 27-29 мая — одна из последних премьер испанки Патрисии Герреро, которую называют королевой фламенко.
В “Антиутопии" действие происходит на границе между реальностью и снами, правдой и выдумкой. Тема обозначена так: "рассуждения о женской уязвимости". Этот отвлеченный сюжет Герреро расскажет зримым, эмоциональным языком танца, которым блестяще владеет.
© Javier Fergo"Антиутопия" Патрисии Герреро
Антиутопия Патрисии Герреро - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Javier Fergo
"Антиутопия" Патрисии Герреро
"Сотворение мира" — 14-15 мая, "Антиутопия" — 27-29 мая.

Театр на Малой Бронной

О видах на "Покровские ворота" худрук Театра на Бронной говорил еще на первом сборе труппы после назначения в 2019 году. Наконец мечты его сбылись, ведь одноименную киноленту Константин Богомолов называет одной из любимых.
А театр вернулся к истокам: пьеса Леонида Зорина шла на этой сцене еще до культового фильма Михаила Козакова.
Мастер интриги, Богомолов секретов постановки не раскрывает. Но известно, что участвуют приглашенные артисты: Александра Ребенок, Александр Семчев, Игорь Верник, Александра Ревенко и Ирина Старшенбаум.
© предоставлено пресс-службой театраКонстантин Богомолов и Лариса Ломакина на репетиции спектакля "Покровские ворота"
Константин Богомолов и Лариса Ломакина на репетиции спектакля Покровские ворота - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© предоставлено пресс-службой театра
Константин Богомолов и Лариса Ломакина на репетиции спектакля "Покровские ворота"
Первые показы намечены на 19-21, 24 и 31 мая.

Фестиваль "Черешневый лес"

В этом году фестиваль, который, как и обычно, стартовал весной, 14 апреля, продлится рекордно долго — до 6 ноября. Театральную программу 12 мая продолжит премьерный показ спектакля "Чиполлино" (режиссер — Екатерина Образцова). Любимой сказке Джанни Родари в этом году исполняется 70 лет.
Тридцать первого мая — юбилейный концерт с участием Пласидо Доминго, приуроченный к 20-летию фестиваля, которое в прошлом году по понятным причинам отметить не удалось. На сцене Московской государственной консерватории — Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак, Денис Мацуев, Аида Гарифуллина и Василий Ладюк. За дирижерским пультом — Владимир Спиваков.
12-14 мая "Чиполлино", 31 мая юбилейный концерт в Консерватории имени Чайковского.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВладимир Спиваков во время репетиции перед концертом "Сергей Рахманинов Гала" в Концертном зале имени П. И. Чайковского
 Владимир Спиваков во время репетиции перед концертом Сергей Рахманинов Гала в Концертном зале имени П.И.Чайковского - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Владимир Спиваков во время репетиции перед концертом "Сергей Рахманинов Гала" в Концертном зале имени П. И. Чайковского

РАМТ

В этом году у театра сплошные юбилеи: 100 лет со дня основания, 200 лет зданию, а еще в июне — 80 лет худруку Алексею Бородину. В честь праздников РАМТ обещает целый ряд премьер. Так, 5 мая покажут экспериментальный спектакль "Петя, волк и Володя-музыкант" на основе либретто музыкальных сказок Сергея Прокофьева и Леонида Половинкина.
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ/Мария МоисееваРепетиция спектакля "Петя, волк и Володя-музыкант" в театре РАМТ
Репетиция спектакля Петя, волк и Володя-музыкант в театре РАМТ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ/Мария Моисеева
Репетиция спектакля "Петя, волк и Володя-музыкант" в театре РАМТ
Постановщики пошли на эксперимент и объединили форму "оркестра без дирижера" с симфонической сказкой и драматическим театром.
5 мая — "Петя, волк и Володя-музыкант".

Театр имени Вахтангова

В "Мертвых душах" Гоголя около 30 персонажей, однако почти все роли в спектакле театра Вахтангова сыграла Мария Аронова. Эта постановка Владимира Иванова — их шестая совместная работа.
Жанр режиссер обозначил словом "галопад" — это старинный танец, в котором кавалер с дамой, обняв друг друга, скачут вместе. Кстати, так сначала и планировали назвать спектакль. Но в итоге остановились на традиционном — "Мертвые души". Это уже седьмая гоголевская постановка на вахтанговской сцене.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актриса Мария Аронова (Она) в сцене из спектакля "Мертвые души"

Актриса Мария Аронова (Она) в сцене из спектакля Мертвые души в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
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Актриса Мария Аронова (Она) в сцене из спектакля "Мертвые души"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля "Мертвые души"

Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля Мертвые души в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
2 из 4

Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля "Мертвые души"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он)

Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля Мертвые души в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
3 из 4

Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он)

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актриса Мария Аронова (Она) в спектакле "Мертвые души"

Актриса Мария Аронова (Она) в сцене из спектакля Мертвые души в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
4 из 4

Актриса Мария Аронова (Она) в спектакле "Мертвые души"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 4

Актриса Мария Аронова (Она) в сцене из спектакля "Мертвые души"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 4

Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он) в сцене из спектакля "Мертвые души"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 4

Актеры Мария Аронова (Она) и Владислав Гандрабура (Он)

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 4

Актриса Мария Аронова (Она) в спектакле "Мертвые души"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Следующие премьерные показы 6, 13 и 24 мая на Основной сцене.

Мастерская Петра Фоменко

"Мы делаем спектакль-сказку, театральную сказку", — так говорит о постановке "Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция" Дмитрий Крымов, впервые сотрудничающий с Мастерской.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктеры в сцене из спектакля "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в постановке Дмитрия Крымова в театре "Мастерская Петра Фоменко" в Москве
Актеры в сцене из спектакля Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция в постановке Дмитрия Крымова в театре Мастерская Петра Фоменко в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актеры в сцене из спектакля "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в постановке Дмитрия Крымова в театре "Мастерская Петра Фоменко" в Москве
В спектакле соединились два мира: режиссер, которого играет Евгений Цыганов, ставит на сцене "Дон Жуана", но все как-то с самого начала не задается. Однако в конце, по словам Крымова, зрителей ждет хеппи-энд.
Увидеть премьеру можно на Новой сцене 8, 14 и 25 мая.

Et Cetera

На этой сцене представляют оперу-драму "Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский".
Ее автор, известный композитор, автор "Юноны и Авось" Алексей Рыбников, называет эту работу “оперой-драмой”. Актеры говорят, поют в разных стилях — барокко, опера, речитатив. Симфонический оркестр разбавляют современные инструменты, например электровиолончель. А вот костюмы обещают максимально близкие к эпохе.
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Алексея РыбниковаРепетиция оперы-драмы “Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский”
Репетиция оперы-драмы “Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский” - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра Алексея Рыбникова
Репетиция оперы-драмы “Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский”
Первые показы запланированы на 18 и 19 мая.

Александринский театр в Москве

Александринка по программе "Большие гастроли" приезжает в Москву. Покажут спектакли "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина, "Нану" Андрия Жолдака и "Честную женщину" Валерия Фокина.

"Честная женщина" решена в жанре политического триллера. “Мы становимся свидетелями закулисной драмы в высших эшелонах власти", — отмечает представитель пресс-службы. Заглавную роль исполняет Марина Игнатова, телеведущего CNN исполняет Николай Мартон.

Также в Доме-музее Марии Ермоловой представят спектакль "Вертинский. Русский Пьеро" (12 мая) в исполнении народного артиста РСФСР Николая Мартона — постановка Антона Оконешникова.
С 10 по 15 мая на сцене Центра имени Мейерхольда.

БДТ в Санкт-Петербурге

Здесь 6 мая все-таки состоится премьера ожидавшегося в апреле спектакля "Ничего этого не будет”. Режиссер и автор пьесы об интроверте из маленького городка, который отправляется в деревню за “нормальной жизнью”, — Роман Михайлов.
© Предоставлено пресс-службой театра\stas levshinСпектакль "Ничего этого не будет" в БДТ
Спектакль Ничего этого не будет в БДТ
1 из 4
Спектакль "Ничего этого не будет" в БДТ
© Предоставлено пресс-службой театра\stas levshin
© Фото : пресс-служба БДТСпектакль "Ничего этого не будет"
Спектакль Ничего этого не будет
2 из 4
Спектакль "Ничего этого не будет"
© Фото : пресс-служба БДТ
© Фото : пресс-служба БДТ

Постановка "Ничего этого не будет"

Спектакль Ничего этого не будет
3 из 4

Постановка "Ничего этого не будет"

© Фото : пресс-служба БДТ
© Фото : пресс-служба БДТ

"Ничего этого не будет" в БДТ

Спектакль Ничего этого не будет
4 из 4

"Ничего этого не будет" в БДТ

© Фото : пресс-служба БДТ
1 из 4
Спектакль "Ничего этого не будет" в БДТ
© Предоставлено пресс-службой театра\stas levshin
2 из 4
Спектакль "Ничего этого не будет"
© Фото : пресс-служба БДТ
3 из 4

Постановка "Ничего этого не будет"

© Фото : пресс-служба БДТ
4 из 4

"Ничего этого не будет" в БДТ

© Фото : пресс-служба БДТ
Вторая новинка театра — "Водевиль Дилетант", его играют на второй сцене. Это первая часть комедийного триптиха "Возможности легкого жанра" в постановке режиссера Кирилла Вытоптова.
Литературной основой послужила пьеса Василия Шкваркина "Лира напрокат", популярная в конце 1920-х. Главный герой, электромонтер Митя Сизов (Геннадий Блинов), получив однажды удар током, обнаруживает в себе драматургические наклонности и пишет гениальную пьесу.
Следующие премьерные показы пройдут 22, 23 мая на сцене Каменноостровского театра.

МДТ — Театр Европы в Санкт-Петербурге и в Москве

В этой подборке много "долгостроев", но рекорд точно принадлежит "Братьям Карамазовым", которых репетировали четыре года. Спектакль определяют как "пьесу Льва Додина по мотивам Достоевского" — режиссер довольно сильно, но, утверждают, бережно переработал роман. Из всех персонажей остались лишь семеро, которые почти непрерывно находятся на сцене.
© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ - Театра ЕвропыСцена из спектакля "Братья Карамазовы" МДТ — Театра Европы
Сцена из спектакля Братья Карамазовы МДТ - Театра Европы - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ - Театра Европы
Сцена из спектакля "Братья Карамазовы" МДТ — Театра Европы
Впервые "Братьев" сыграли в ноябре, спектакль хвалили критики и бурно обсуждала публика. Однако, как говорит Елизавета Боярская, которой досталась роль Катерины, постановка живет, меняется, поэтому майские показы смело записываем в премьеры. Тем более что спектакль Додина впервые привезут в столицу, в Театр Маяковского.
4 мая — МДТ, 26-27 мая — основная сцена Театра Маяковского.

Пермский театр оперы и балета

Балеты на музыку русских композиторов, Михаила Глинки и Сергея Прокофьева, представят в конце мая в Перми.
Открывает вечер “Польский бал” из оперы "Жизнь за царя" Глинки. Постановку 1939 года на пермскую сцену перенесет балетмейстер Елена Шерстнева, бывшая солистка Мариинского театра.
За этим последует балет на концерт № 5 Сергея Прокофьева. Хореограф — Антон Пимонов, сочетающий неоклассику с элементами русского танца.
Премьерные показы намечены на 28, 29 и 30 мая.
Ирина Муравьева в роли Коробочки в спектакле по роману Н.В.Гоголя Мертвые души режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре. - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:00Культура
Меньшиков, Богомолов, Карбаускис: театральные премьеры апреля
 
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