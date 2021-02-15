https://ria.ru/20210215/boyarskaya-1597263322.html

Елизавета Боярская: "Уверенность в себе губит любого артиста"

Елизавета Боярская: "Уверенность в себе губит любого артиста"

С 15 февраля телеканал "Россия" показывает новый сезон "Оптимистов". В сериале, действие которого разворачивается во время Карибского кризиса, Лиза Боярская... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. С 15 февраля телеканал "Россия" показывает новый сезон "Оптимистов". В сериале, действие которого разворачивается во время Карибского кризиса, Лиза Боярская сыграла Алекс Брэдли, возлюбленную советского разведчика. В интервью РИА Новости актриса рассказала, в чем особенность "правильного" американского акцента, почему она все реже появляется в кино и как карантинный 2020-й стал одним из самых счастливых в ее жизни. — "Оптимисты" — сериал о советских дипломатах, о мастерстве которых ходили легенды. А вы сами по жизни — дипломат? — Еще какой! Я очень спокойная, совсем не вспыльчивая. В сложной ситуации ищу компромисс, чтобы ни с кем не портить отношений. Нужно уметь прислушиваться к чужому мнению: у любого может быть другая точка зрения, которую нужно уважать. Так что дипломатия — важное качество моего характера. — Врожденное или приобретенное?— Сколько себя помню, всегда была такой. — В инстаграме вы заговорили о сериале "Оптимисты" еще в 2019-м. Много ли времени и сил заняли съемки? Ведь география проекта внушительная: Москва, Нью-Йорк, Куба…— Это только по сюжету. Начали работу мы осенью 2019 года, а сами съемки заняли около трех месяцев. Основная часть — в Москве, потом поехали в Болгарию, в Софию, на большую киностудию, где точно воссоздали несколько кварталов Нью-Йорка. Там мы и снимали все американские сцены. Причем так поступают и американцы: в Нью-Йорке снимать очень дорого, непросто получить разрешение. — Ваша Алекс в "Оптимистах" — американка русского происхождения. Пришлось, наверное, подтягивать иностранный язык?— Ну, английский я знаю очень хорошо. Да и моей Алекс не нужно было идеальное произношение, в сериале в основном она говорит на русском. Так что стояла задача правдоподобно показать американский акцент, поскольку в обывательском представлении его изображают карикатурно: смешно выговаривают "р", вставляют не к месту английские слова. Я старалась прислушиваться к своему партнеру Одину Байрону, который играл моего мужа. Он американец, давно живет в России, и уловить его акцент практически невозможно: если и проскальзывает, то скорее в интонациях. Я взяла это на заметку.— А есть планы сыграть россиянку в американском фильме?— Периодически мне присылают запросы на самопробы с зарубежных картин. Всегда с радостью записываю. Если вдруг появится возможность поработать с иностранными коллегами, было бы интересно. — С Сергеем Безруковым вы играете влюбленных не первый раз. В 2012-м был фильм "Матч", еще раньше — реприза "Сирано де Бержерак". С ним легко? — Мы часто встречались и на сцене, и на экране, так что очень хорошо знаем, как друг у друга устроены актерские механизмы. Поэтому быть партнерами нам легко. "Сирано де Бержерак" — наш первый и единственный совместный спектакль, который мы пять лет довольно успешно играли: в России, Европе и Америке. Сергей Витальевич всегда на 100 процентов включен, точен, страстен в работе. Кроме того, невероятно азартен, ему всегда интересно! Он очень требовательный и к себе, и к другим, но при этом с ним легко. В эпизодах, где драматургически акцент не на его персонаже, он всегда помогает партнеру. Наверное, мы еще и по энергетике подходим друг другу: настолько, что порой некоторые сцены складываются с первых дублей.— То есть можно сыграть хорошо только с тем, кого давно знаешь?— Знаете, когда саксофонисту вместо любимого инструмента выдают новый, даже профессионалу нужно время, чтобы привыкнуть. А с давно знакомым получится сыграть "с листа", не нужно времени для "подстройки".— Тем не менее о "Сирано де Бержераке" вы говорили, что поначалу это было тяжелым испытанием: "Тогда мне казалось, что я просто профнепригодна". Что же случилось? — Просто я впервые попала в руки к другому режиссеру. До этого в театре работала только с моим мастером: Львом Абрамовичем Додиным. А каждый режиссер — это отдельная планета. Я растерялась: непросто было после тяжелейших репетиций и материала, требующего тотального погружения, переключиться на совершенно иной жанр. Танцы, песни, азарт, эксцентрика "Сирано" — все это было мне ново. Но постепенно втянулась.— У вас часто бывают такие приступы неуверенности в себе?— Часто! Но это и хорошо. Артист, уверенный в своей творческой безупречности, — плохой артист. Актер должен сомневаться. Потому что такие метания дают возможность роста. Прекрасно, если трепет и волнение есть каждый раз перед выходом на сцену или в кадр: только так и получаются интересные, живые вещи. "Бронзоветь" в профессии, особенно когда она творческая, нельзя.— С 2006 по 2012 год в вашей фильмографии очень много картин. Сейчас меньше, один фильм в два года. Почему?— Это мой осознанный выбор в пользу театра, который мне ближе и понятнее, чем кино. На сцене я четко осознаю свою зону ответственности. Каждый раз начинаешь историю с чистого листа, но за спиной багаж репетиций и режиссерский разбор. А на съемочной площадке я иногда теряюсь, хотя вроде бы снимаюсь уже давно. Во-первых, некоторые кинорежиссеры не могут четко объяснить внутреннюю задачу, а мне важно понимать, что от меня требуется. Конечно, я могу сочинить героиню сама, особенно когда история классная. Но контакт с режиссером все равно должен быть.Во-вторых, кино — коллективное искусство, где успех зависит далеко не только от артиста. Ты можешь плохо сыграть сцену, но смонтируют так, что получится прекрасный эпизод — просто у режиссера в голове уже своя картинка. Или, наоборот, выдаешь в кадре невероятные эмоции, а потом видишь, что на экране они не работают. В театре же актер ответственен за свою роль от начала и до конца, и то, как пройдет спектакль, зависит от включенности, самоотдачи артиста.— Аль Пачино говорит, что играть — как ходить по канату. Но в театре он натянут на высоте, а в кино — просто лежит на полу. Согласны?— Да, я думаю, он о том, что в кино ты имеешь право на ошибку, а в театре — нет. Считается, что в кино проще сниматься: есть возможность сделать еще один дубль, вырезать неудачную сцену, переозвучить артиста... Последнее время многие снимают непрофессиональных артистов и выглядит это убедительно. Но лично я в кино чувствую себя уверенно лишь в долгих проектах: тогда я успеваю стать одним целым с героиней, все-все про нее знаю и понимаю.— Как в "Братьях Карамазовых" в МДТ — премьере, которую готовили четыре года. Довольны в итоге постановкой? — Спектакль всегда проходит долгий путь: от зачатия и рождения до становления и зрелости. Как живой организм, он меняется, растет вместе с создателями. Мы сыграли "Карамазовых" всего десять раз. И то, что было на премьере в ноябре, не сравнить с тем, что сейчас. Это серьезное, мощное высказывание, но время сделает его еще интереснее, как, надеюсь, и мою роль Катерины Ивановны.— Вы говорили, что 2020-й был для вас очень счастливым годом. У многих же наоборот. Поделитесь секретом? — Просто у меня очень четко и правильно, хотя и вынужденно, расставились жизненные приоритеты. И как бы я ни любила свою профессию, ни была ей фанатично предана, семья мне намного важнее. Я прочувствовала, какое невероятное наслаждение проводить много времени с сыновьями, мужем, самой собой. Просто давать себе право на отдых, на восстановление. Я и до карантина уже так жадно, как в начале карьеры, не хваталась за работу, но в прошлом году окончательно убедилась в том, что нужно быть очень избирательной.— С этим осознанным подходом к карьере связан, наверное, ваш переезд в Питер? Вы раньше вроде жили на две столицы. — Отчасти. Нам просто в Петербурге спокойнее, комфортнее. Этот город мне ближе по темпераменту и характеру, чем Москва. Может быть, потому, что здесь прошло мое детство. И потом, я очень сильно занята в МДТ и каждый раз мотаться на спектакли из Москвы было трудно. Правда, Максим (Матвеев, муж Елизаветы. — Прим. ред.) сейчас уехал в Москву на съемки второй части сериала "Триггер" на целых пять месяцев. Да, он приезжает на выходные, но получается такая затяжная командировка. Ну что ж, особенности актерской профессии. — А как сейчас Лев Додин, ваш мастер и худрук МДТ, относится к тому, что вы снимаетесь? Раньше он не отпускал свою труппу. А теперь и вы, и Данила Козловский, и Ксения Раппопорт очень много заняты в кино. — Мне кажется, он стал гораздо спокойнее к этому относиться. Вероятно, Лев Абрамович убедился, что мы можем совмещать съемки с театром без ущерба для художественного содержания спектаклей. Но, конечно, мы всегда заранее с ним договариваемся, предупреждаем.— Вы как-то сказали, что ждете режиссера, который покажет вас с совершенно другой стороны. С какой? — Хочется, чтобы это была современная история. Не эпохальная, частная. Судьба, характер. Чтобы, прочитав сценарий, я бы закрыла папку и сказала себе: "Они ничего не перепутали? Мне хотят предложить эту роль?"

https://ria.ru/20200425/1570377564.html

https://ria.ru/20200503/1570885825.html

https://ria.ru/20201114/matveev-1583321645.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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