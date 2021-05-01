https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730799628.html

Диетолог рассказала, как и чем нужно красить яйца на Пасху

Диетолог рассказала, как и чем нужно красить яйца на Пасху

Окрашивание яиц с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей является безопасным и не РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T06:35

2021-05-01T06:35

2021-05-01T06:58

россия

антонина стародубова

пасха

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Россиян предупредили об опасных красителях для яиц

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570191363_0:193:2884:1815_1920x0_80_0_0_6f7133ad65c932491ae08c17309c0ad3.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Окрашивание яиц с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей является безопасным и не сказывается на их пищевой ценности, но не следует использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей материалы и красители, поскольку они могут содержать токсичные вещества, опасные для здоровья, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.При этом она отметила, что не следует использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей материалы и красители, поскольку они могут содержать токсичные вещества опасные для здоровья. Окрашивание пасхальных яиц - это не только религиозная традиция, но и увлекательное творческое занятие, к которому можно привлечь всю семью, особенно нравится этот процесс детям."Не стоит переедать, одномоментно употреблять в пищу большое количество высококалорийных пасхальных блюд, вареных яиц и сладостей. Одно-два яйца в день будет достаточно даже для здорового взрослого человека. Яйцо - ценный продукт питания, источник целого ряда незаменимых пищевых веществ. В одном крупном яйце весом порядка 50 граммов содержится примерно 75 калорий. Общие содержание белков в среднем равно 6,5 грамма, жиров - в среднем 5,5 грамма, углеводов - менее 0,5 грамма", - рассказала диетолог.Врач уточнила, что белок яйца обладает высокой биологической ценностью, то есть содержит все незаменимые аминокислоты практически в идеальном соотношении. Состав яичного желтка представлен в основном жирами. Среди витаминов и минеральных веществ следует отметить высокое содержание рибофлавина, витамин В12, пантотеновой кислоты, витамина А, железа, цинка, фосфора."Одно среднее куриное яйцо содержит примерно 220 миллиграммов холестерина. Однако в них также много фосфолипидов, которые оказывают регуляторное действие на липидный обмен в организме, проще говоря, "нейтрализуют" отрицательное действие холестерина. Так содержание фосфолипида лецитина достигает 33% от суммарного количество липидов. Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время здоровым людям рекомендуется ограничивать объем пищевого холестерина 300 миллиграммами в день. В среднем рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день, или пять яиц в неделю, а вот потребление яичных белков так строго не регламентируется", - добавила Стародубова.

https://ria.ru/20210501/kulich-1730797219.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/yaytsa-1730646411.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антонина стародубова, пасха, москва, общество