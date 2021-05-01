https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730799628.html
Диетолог рассказала, как и чем нужно красить яйца на Пасху
Диетолог рассказала, как и чем нужно красить яйца на Пасху
Окрашивание яиц с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей является безопасным и не РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:35
2021-05-01T06:35
2021-05-01T06:58
россия
антонина стародубова
пасха
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общество
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Россиян предупредили об опасных красителях для яиц
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Окрашивание яиц с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей является безопасным и не сказывается на их пищевой ценности, но не следует использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей материалы и красители, поскольку они могут содержать токсичные вещества, опасные для здоровья, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.При этом она отметила, что не следует использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей материалы и красители, поскольку они могут содержать токсичные вещества опасные для здоровья. Окрашивание пасхальных яиц - это не только религиозная традиция, но и увлекательное творческое занятие, к которому можно привлечь всю семью, особенно нравится этот процесс детям."Не стоит переедать, одномоментно употреблять в пищу большое количество высококалорийных пасхальных блюд, вареных яиц и сладостей. Одно-два яйца в день будет достаточно даже для здорового взрослого человека. Яйцо - ценный продукт питания, источник целого ряда незаменимых пищевых веществ. В одном крупном яйце весом порядка 50 граммов содержится примерно 75 калорий. Общие содержание белков в среднем равно 6,5 грамма, жиров - в среднем 5,5 грамма, углеводов - менее 0,5 грамма", - рассказала диетолог.Врач уточнила, что белок яйца обладает высокой биологической ценностью, то есть содержит все незаменимые аминокислоты практически в идеальном соотношении. Состав яичного желтка представлен в основном жирами. Среди витаминов и минеральных веществ следует отметить высокое содержание рибофлавина, витамин В12, пантотеновой кислоты, витамина А, железа, цинка, фосфора."Одно среднее куриное яйцо содержит примерно 220 миллиграммов холестерина. Однако в них также много фосфолипидов, которые оказывают регуляторное действие на липидный обмен в организме, проще говоря, "нейтрализуют" отрицательное действие холестерина. Так содержание фосфолипида лецитина достигает 33% от суммарного количество липидов. Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время здоровым людям рекомендуется ограничивать объем пищевого холестерина 300 миллиграммами в день. В среднем рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день, или пять яиц в неделю, а вот потребление яичных белков так строго не регламентируется", - добавила Стародубова.
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россия, антонина стародубова, пасха, москва, общество
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Окрашивание яиц с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей является безопасным и не сказывается на их пищевой ценности, но не следует использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей материалы и красители, поскольку они могут содержать токсичные вещества, опасные для здоровья, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
.
"В настоящее время производители предлагают широкий ассортимент пищевых красителей для окрашивания яиц в различные цвета, их можно приобрести практически в любом магазине, далее нужно действовать согласно инструкции на упаковке. Помимо этого, существуют традиционные способы окрашивания яиц на пасху с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая и другие. Для этого предварительно сваренные вкрутую яйца помещают на несколько часов в концентрированный отвар из этих продуктов. Окрашивание яиц с помощью пигментов, содержащихся в пищевых продуктах растительного происхождения, или с помощью пищевых красителей, при условии соблюдения инструкции, является безопасным и не сказывается на их пищевой ценности", - рассказала Стародубова.
При этом она отметила, что не следует использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей материалы и красители, поскольку они могут содержать токсичные вещества опасные для здоровья. Окрашивание пасхальных яиц - это не только религиозная традиция, но и увлекательное творческое занятие, к которому можно привлечь всю семью, особенно нравится этот процесс детям.
"Не стоит переедать, одномоментно употреблять в пищу большое количество высококалорийных пасхальных блюд, вареных яиц и сладостей. Одно-два яйца в день будет достаточно даже для здорового взрослого человека. Яйцо - ценный продукт питания, источник целого ряда незаменимых пищевых веществ. В одном крупном яйце весом порядка 50 граммов содержится примерно 75 калорий. Общие содержание белков в среднем равно 6,5 грамма, жиров - в среднем 5,5 грамма, углеводов - менее 0,5 грамма", - рассказала диетолог.
Врач уточнила, что белок яйца обладает высокой биологической ценностью, то есть содержит все незаменимые аминокислоты практически в идеальном соотношении. Состав яичного желтка представлен в основном жирами. Среди витаминов и минеральных веществ следует отметить высокое содержание рибофлавина, витамин В12, пантотеновой кислоты, витамина А, железа, цинка, фосфора.
"Одно среднее куриное яйцо содержит примерно 220 миллиграммов холестерина. Однако в них также много фосфолипидов, которые оказывают регуляторное действие на липидный обмен в организме, проще говоря, "нейтрализуют" отрицательное действие холестерина. Так содержание фосфолипида лецитина достигает 33% от суммарного количество липидов. Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время здоровым людям рекомендуется ограничивать объем пищевого холестерина 300 миллиграммами в день. В среднем рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день, или пять яиц в неделю, а вот потребление яичных белков так строго не регламентируется", - добавила Стародубова.