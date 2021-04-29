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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
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Ветераны Ленобласти получат выплаты ко Дню Победы
Ветераны Ленобласти получат выплаты ко Дню Победы
Ветераны, инвалиды, работники тыла, жители блокадного Ленинграда и дети военных лет Ленинградской области к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:18
2021-04-29T15:18
ленинградская область
александр дрозденко
ленинград
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Ветераны, инвалиды, работники тыла, жители блокадного Ленинграда и дети военных лет Ленинградской области к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне получат единовременные выплаты от региональных властей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее распоряжение глава региона Александр Дрозденко подписал накануне. Для его исполнения из резервного фонда Ленинградской области выделены 327,7 миллиона рублей.По его словам, выплаты будут перечислены автоматически до 1 декабря 2021 года, заявление для их получения не требуется.
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александр дрозденко, ленинград, ленинградская область, общество

Ветераны Ленобласти получат выплаты ко Дню Победы

15:18 29.04.2021
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Ветераны, инвалиды, работники тыла, жители блокадного Ленинграда и дети военных лет Ленинградской области к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне получат единовременные выплаты от региональных властей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее распоряжение глава региона Александр Дрозденко подписал накануне. Для его исполнения из резервного фонда Ленинградской области выделены 327,7 миллиона рублей.
"Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Выплаты в размере семь тысяч рублей получат работники объектов обороны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны боевых действий, лица, проживавшие (родившиеся) в блокадном Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Вдовы военнослужащих, инвалидов и участников Великой Отечественной войны – по четыре тысячи рублей, дети военных лет, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года – по три тысячи рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, выплаты будут перечислены автоматически до 1 декабря 2021 года, заявление для их получения не требуется.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградЛенинградская областьОбщество
 
 
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