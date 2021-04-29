Ветераны Ленобласти получат выплаты ко Дню Победы

"Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Выплаты в размере семь тысяч рублей получат работники объектов обороны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны боевых действий, лица, проживавшие (родившиеся) в блокадном Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Вдовы военнослужащих, инвалидов и участников Великой Отечественной войны – по четыре тысячи рублей, дети военных лет, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года – по три тысячи рублей", - сказал собеседник агентства.