Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/kerimov-1730401246.html
Керимов выплатит дагестанским семьям по 20 тысяч рублей
Керимов выплатит дагестанским семьям по 20 тысяч рублей
Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов раздаст некоторым семьям в республике по 20 тысяч рублей, сообщил в инстаграме его помощник Хизри... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T22:51
2021-04-28T22:51
республика дагестан
совет федерации рф
сулейман керимов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Российский миллиардер выплатит некоторым семьям по 20 тысяч рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/152935/77/1529357785_0:139:2203:1378_1920x0_80_0_0_48f44038ae29d1a478b87a8dce9a7a91.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов раздаст некоторым семьям в республике по 20 тысяч рублей, сообщил в инстаграме его помощник Хизри Абакаров."В священный для всех мусульман месяц Рамадан Сулейман принял решение раздать нескольким десяткам тысяч дагестанских семей по 20 тысяч рублей на семью", — написал Абакаров. Финансовую поддержку от Керимова получат семьи из Докупазпаринского района, Сулейман-Стальского района, Дербента, Дербентского района, а также села Салта. Это объясняется тем, что в Докузпаринском районе родился сам бизнесмен, а в Сулейман-Стальском – его жена. Дербент Керимов называет одним из любимых городов, а село Салта считает малой родиной.В сообщении также сказано, что материальную помощь получат более 50 семей, воспитывающих "особенных детей". Сулейман Керимов занимает десятое место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в 15,8 миллиарда долларов. Семья предпринимателя владеет 76% акций золотодобывающей компании "Полюс" и международным аэропортом Махачкалы. С 2008 года миллиардер представляет Дагестан в Совете Федерации.
https://ria.ru/20210419/fond-1728939007.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/77/1529357785_91:0:2112:1516_1920x0_80_0_0_e604f38864f32a73185be6bca5742ee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика дагестан, совет федерации рф, сулейман керимов, общество

Керимов выплатит дагестанским семьям по 20 тысяч рублей

22:51 28.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
Член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов раздаст некоторым семьям в республике по 20 тысяч рублей, сообщил в инстаграме его помощник Хизри Абакаров.
"В священный для всех мусульман месяц Рамадан Сулейман принял решение раздать нескольким десяткам тысяч дагестанских семей по 20 тысяч рублей на семью", — написал Абакаров.
Финансовую поддержку от Керимова получат семьи из Докупазпаринского района, Сулейман-Стальского района, Дербента, Дербентского района, а также села Салта. Это объясняется тем, что в Докузпаринском районе родился сам бизнесмен, а в Сулейман-Стальском – его жена. Дербент Керимов называет одним из любимых городов, а село Салта считает малой родиной.
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 14:31Хорошие новости
Фонд Дерипаски построил на Кубани центр спортивных единоборств
В сообщении также сказано, что материальную помощь получат более 50 семей, воспитывающих "особенных детей".
Сулейман Керимов занимает десятое место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в 15,8 миллиарда долларов. Семья предпринимателя владеет 76% акций золотодобывающей компании "Полюс" и международным аэропортом Махачкалы. С 2008 года миллиардер представляет Дагестан в Совете Федерации.
 
Республика ДагестанСовет Федерации РФСулейман КеримовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния