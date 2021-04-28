https://ria.ru/20210428/kerimov-1730401246.html

Керимов выплатит дагестанским семьям по 20 тысяч рублей

Керимов выплатит дагестанским семьям по 20 тысяч рублей

Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов раздаст некоторым семьям в республике по 20 тысяч рублей, сообщил в инстаграме его помощник Хизри... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T22:51

2021-04-28T22:51

2021-04-28T22:51

республика дагестан

совет федерации рф

сулейман керимов

общество

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Российский миллиардер выплатит некоторым семьям по 20 тысяч рублей

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов раздаст некоторым семьям в республике по 20 тысяч рублей, сообщил в инстаграме его помощник Хизри Абакаров."В священный для всех мусульман месяц Рамадан Сулейман принял решение раздать нескольким десяткам тысяч дагестанских семей по 20 тысяч рублей на семью", — написал Абакаров. Финансовую поддержку от Керимова получат семьи из Докупазпаринского района, Сулейман-Стальского района, Дербента, Дербентского района, а также села Салта. Это объясняется тем, что в Докузпаринском районе родился сам бизнесмен, а в Сулейман-Стальском – его жена. Дербент Керимов называет одним из любимых городов, а село Салта считает малой родиной.В сообщении также сказано, что материальную помощь получат более 50 семей, воспитывающих "особенных детей". Сулейман Керимов занимает десятое место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в 15,8 миллиарда долларов. Семья предпринимателя владеет 76% акций золотодобывающей компании "Полюс" и международным аэропортом Махачкалы. С 2008 года миллиардер представляет Дагестан в Совете Федерации.

https://ria.ru/20210419/fond-1728939007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, совет федерации рф, сулейман керимов, общество