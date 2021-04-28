Керимов выплатит дагестанским семьям по 20 тысяч рублей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский миллиардер, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов раздаст некоторым семьям в республике по 20 тысяч рублей, сообщил в инстаграме его помощник Хизри Абакаров.
"В священный для всех мусульман месяц Рамадан Сулейман принял решение раздать нескольким десяткам тысяч дагестанских семей по 20 тысяч рублей на семью", — написал Абакаров.
Финансовую поддержку от Керимова получат семьи из Докупазпаринского района, Сулейман-Стальского района, Дербента, Дербентского района, а также села Салта. Это объясняется тем, что в Докузпаринском районе родился сам бизнесмен, а в Сулейман-Стальском – его жена. Дербент Керимов называет одним из любимых городов, а село Салта считает малой родиной.
В сообщении также сказано, что материальную помощь получат более 50 семей, воспитывающих "особенных детей".
Сулейман Керимов занимает десятое место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в 15,8 миллиарда долларов. Семья предпринимателя владеет 76% акций золотодобывающей компании "Полюс" и международным аэропортом Махачкалы. С 2008 года миллиардер представляет Дагестан в Совете Федерации.