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Льготы по транспортному налогу в 2021: какие положены и как получить
Льготы по транспортному налогу в 2021: какие положены и как получить
В России каждый регион сам определяет, кто освобождается от налога за автомобиль. О предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и о том, как ее... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:33
2021-04-27T20:33
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России каждый регион сам определяет, кто освобождается от налога за автомобиль. О предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и о том, как ее получить в 2021 году — в материале РИА Новости. Льготы по транспортному налогуЛьготы по транспортному налогу — это закрепленная законодательством возможность не платить налог за транспортное средство. Им облагаются, согласно Налоговому кодексу, физические и юридические лица, на которые зарегистрирован автомобиль. Налог на транспорт платят в региональную казну, поэтому в разных субъектах России действуют разные налоговые ставки и льготы для различных категорий населения и предприятий. Они варьируются от снижения ставки до полного освобождения от уплаты налога. Кто имеет право на льготы по транспортному налогу?Согласно п. 2 ст. 358 НК РФ, транспортный налог не уплачивают за сельскохозяйственную технику — тракторы, молоковозы, комбайны, машины для внесения удобрений и т.д.. Также от него освобождаются автомобили, оборудованные для инвалидов. В большинстве регионов налог на транспорт не платят: Узнать наличие транспортных льгот в регионах можно на сайте ФНС.Льготы по транспортному налогу для инвалидовПо Налоговому кодексу транспортный налог не платят за автомобиль, который был специально оборудован для инвалида или куплен для него через органы соцзащиты, в этом случае мощность двигателя не должна превышать 100 л.с. При этом каждый регион сам решает, какие преференции предоставить людям с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды 1 и 2 группыВ Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской, Воронежской, Иркутской, Волгоградской, Ростовской областях и большинстве других регионов инвалиды 1 и 2 группы полностью освобождены от уплаты транспортного налога. При этом есть ограничения по мощности двигателя автомобиля. Например, если в законе написано, что его мощность не должна превышать 100 л.с., а у инвалида автомобиль с мощностью 150 л.с., то ему придется платить налог. В каждом регионе этот порог устанавливается индивидуально. Если у инвалида две машины, то освобождается от обложения только одна из них. Льгот по транспортному налогу для этих категорий граждан нет в Омской, Пермской, Мурманской и Ленинградской областях и в ряде других. В Новосибирске инвалиды имеют скидку 80%.Инвалиды 3 группыТранспортная льгота далеко не всегда распространяется на инвалидов 3 группы, ее также устанавливают региональные власти. Например, налог отменен в Башкирии, Красноярском крае, Самарской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях. Такой льготы нет в Омской, Волгоградской, Пермской, Челябинской и других областях.Льготы по транспортному налогу для пенсионеровПенсионеры, которые не являются ветеранами или Героями СССР и РФ, могут рассчитывать на льготы по транспортному налогу, если это предусмотрено регионами. Как правило, полного освобождения от уплаты нет, но есть послабления. Льготы по транспортному налогу для ветерановНалоговый кодекс не предполагает льготы по транспортному налогу для ветеранов, но по ст. 356 НК РФ субъекты могут сами их устанавливать. Так, в Москве Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий освобождаются от уплаты налога на транспорт, но только за один автомобиль. Таким же правом обладают ветераны в Новосибирской, Ленинградской, Воронежской, Новосибирской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. При этом допустимая мощность автомобиля может различаться в зависимости от региона. Ветераны труда также не везде имеют льготы. Например, в Москве для этой категории граждан ее нет, а в Иркутской области есть, но только на автомобиль с мощностью до 100 л.с. Волгоградская, Ростовская и Воронежская области разрешают не платить налог Героям Социалистического Труда. Краснодарский край дает льготу Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям труда Кубани.Льготы по транспортному налогу многодетным семьямВ российском законодательстве нет единого понятия, какая семья считается многодетной — это решает каждый регион самостоятельно. Чаще всего в такую категорию попадают семьи с тремя несовершеннолетними детьми. Для них есть льготы по транспортному налогу в:Практически везде предельная мощность автомобиля установлена на уровне 150 л.с, а льгота действует только на одно транспортное средство. В некоторых субъектах вместо полного освобождения от налога есть послабления. Например, в Нижнем Новгороде многодетной семье нужно заплатить на 50% меньше, в Красноярске размер льготы — 90%, а в Татарстане и Башкирии ее вообще нет. Льготы по транспортному налогу для юридических лиц и ИПСогласно п. 2 ст. 358 Налогового кодекса России от уплаты транспортного налога освобождаются: Другие категории гражданВ некоторых регионах транспортный налог не платят на авто с мощностью до 70 л.с, от него могут освободить организации, которые обслуживают школы, детсады, осуществляют перевозку инвалидов на некоммерческой основе, а также пассажиров на общественным транспорте, но не на такси. "По закону в Москве налог на транспорт не платят лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, — добавил эксперт. — От него освобождены и те, кто принимал участие в испытаниях ядерного оружия в составе подразделения особого риска, а также люди, которые в результате перенесли лучевую болезнь". Кроме этого, в столице до конца 2024 года налог не платят за транспортное средство на электрическом двигателе. В некоторых регионах льготу предоставляют одному из родителей или попечителей ребенка-инвалида. Код налоговой льготы по транспортному налогуСогласно Приложению №2 к приказу ФНС России от 25 июня 2019 года:ЗаявлениеЕсли человек имеет право на льготы по транспортному налогу, то ему нужно обратиться в ИФНС и подтвердить это. Также можно оформить льготу через "Личный кабинет налогоплательщика". Образец заявления есть сайте Федеральной налоговой службы. Льготник может приложить документы к заявлению или сообщить их реквизиты. Также можно обратиться в МФЦ.ДокументыДля оформления льгот по транспортному налогу необходимо предоставить: ЗаконодательствоНалог на транспорт — региональный, поэтому в Налоговом кодексе РФ есть только общие рамки налогообложения. В ст. 356 НК РФ указано, что субъекты РФ вправе самостоятельно вводить льготы по транспортному налогу и определять основания для их использования. В ст. 358 НК РФ определяется, какие средства передвижения не являются объектом налогообложения.
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россия, налоги, налоги - вопрос-ответ - полезное, авто, федеральная налоговая служба (фнс россии), образование - общество, общество, экономика

Льготы по транспортному налогу в 2021: какие положены и как получить

20:33 27.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России каждый регион сам определяет, кто освобождается от налога за автомобиль. О предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и о том, как ее получить в 2021 году — в материале РИА Новости.

Льготы по транспортному налогу

Льготы по транспортному налогу — это закрепленная законодательством возможность не платить налог за транспортное средство. Им облагаются, согласно Налоговому кодексу, физические и юридические лица, на которые зарегистрирован автомобиль. Налог на транспорт платят в региональную казну, поэтому в разных субъектах России действуют разные налоговые ставки и льготы для различных категорий населения и предприятий. Они варьируются от снижения ставки до полного освобождения от уплаты налога.

Кто имеет право на льготы по транспортному налогу?

Согласно п. 2 ст. 358 НК РФ, транспортный налог не уплачивают за сельскохозяйственную технику — тракторы, молоковозы, комбайны, машины для внесения удобрений и т.д.. Также от него освобождаются автомобили, оборудованные для инвалидов. В большинстве регионов налог на транспорт не платят:
  • герои Советского Союза и РФ;
  • инвалиды боевых действий и Великой Отечественной войны;
  • ветераны труда;
  • граждане, награжденные орденом Славы трех степеней;
  • инвалиды 1 и 2 группы (но только за одно транспортное средство);
  • инвалиды 3 группы не платят налог в зависимости от решения региональных властей;
  • многодетные семьи.
Узнать наличие транспортных льгот в регионах можно на сайте ФНС.
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Льготы по транспортному налогу для инвалидов

По Налоговому кодексу транспортный налог не платят за автомобиль, который был специально оборудован для инвалида или куплен для него через органы соцзащиты, в этом случае мощность двигателя не должна превышать 100 л.с. При этом каждый регион сам решает, какие преференции предоставить людям с ограниченными возможностями здоровья.
Инвалиды 1 и 2 группы
В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской, Воронежской, Иркутской, Волгоградской, Ростовской областях и большинстве других регионов инвалиды 1 и 2 группы полностью освобождены от уплаты транспортного налога. При этом есть ограничения по мощности двигателя автомобиля. Например, если в законе написано, что его мощность не должна превышать 100 л.с., а у инвалида автомобиль с мощностью 150 л.с., то ему придется платить налог. В каждом регионе этот порог устанавливается индивидуально. Если у инвалида две машины, то освобождается от обложения только одна из них. Льгот по транспортному налогу для этих категорий граждан нет в Омской, Пермской, Мурманской и Ленинградской областях и в ряде других. В Новосибирске инвалиды имеют скидку 80%.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМенеджер демонстрирует покупателям автомобиль в автосалоне по продаже подержанных авто в Москве
Менеджер демонстрирует покупателям автомобиль в автосалоне по продаже подержанных авто в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Менеджер демонстрирует покупателям автомобиль в автосалоне по продаже подержанных авто в Москве
Инвалиды 3 группы
Транспортная льгота далеко не всегда распространяется на инвалидов 3 группы, ее также устанавливают региональные власти. Например, налог отменен в Башкирии, Красноярском крае, Самарской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях. Такой льготы нет в Омской, Волгоградской, Пермской, Челябинской и других областях.

Льготы по транспортному налогу для пенсионеров

Пенсионеры, которые не являются ветеранами или Героями СССР и РФ, могут рассчитывать на льготы по транспортному налогу, если это предусмотрено регионами. Как правило, полного освобождения от уплаты нет, но есть послабления.
"Например, в Санкт-Петербурге все пенсионеры не платят налог на транспорт за одну машину мощностью до 150 л. с., если ее произвели на территории России или ЕАЭС, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — А в Республике Карелия пенсионеры платят за автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил на 50% меньше. В некоторых субъектах люди пенсионного возраста платят налог по сниженной ставке".
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Льготы по транспортному налогу для ветеранов

Налоговый кодекс не предполагает льготы по транспортному налогу для ветеранов, но по ст. 356 НК РФ субъекты могут сами их устанавливать. Так, в Москве Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий освобождаются от уплаты налога на транспорт, но только за один автомобиль. Таким же правом обладают ветераны в Новосибирской, Ленинградской, Воронежской, Новосибирской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. При этом допустимая мощность автомобиля может различаться в зависимости от региона. Ветераны труда также не везде имеют льготы. Например, в Москве для этой категории граждан ее нет, а в Иркутской области есть, но только на автомобиль с мощностью до 100 л.с. Волгоградская, Ростовская и Воронежская области разрешают не платить налог Героям Социалистического Труда. Краснодарский край дает льготу Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям труда Кубани.

Льготы по транспортному налогу многодетным семьям

В российском законодательстве нет единого понятия, какая семья считается многодетной — это решает каждый регион самостоятельно. Чаще всего в такую категорию попадают семьи с тремя несовершеннолетними детьми. Для них есть льготы по транспортному налогу в:
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе
Практически везде предельная мощность автомобиля установлена на уровне 150 л.с, а льгота действует только на одно транспортное средство. В некоторых субъектах вместо полного освобождения от налога есть послабления. Например, в Нижнем Новгороде многодетной семье нужно заплатить на 50% меньше, в Красноярске размер льготы — 90%, а в Татарстане и Башкирии ее вообще нет.

Льготы по транспортному налогу для юридических лиц и ИП

Согласно п. 2 ст. 358 Налогового кодекса России от уплаты транспортного налога освобождаются:
  • промысловые морские и речные суда;
  • пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда в собственности организаций и ИП, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки;
  • тракторы, самоходные комбайны, молоковозы, скотовозы и другие машины, используемые для производства сельхозпродукции.

Другие категории граждан

В некоторых регионах транспортный налог не платят на авто с мощностью до 70 л.с, от него могут освободить организации, которые обслуживают школы, детсады, осуществляют перевозку инвалидов на некоммерческой основе, а также пассажиров на общественным транспорте, но не на такси.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
"По закону в Москве налог на транспорт не платят лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, — добавил эксперт. — От него освобождены и те, кто принимал участие в испытаниях ядерного оружия в составе подразделения особого риска, а также люди, которые в результате перенесли лучевую болезнь".
Кроме этого, в столице до конца 2024 года налог не платят за транспортное средство на электрическом двигателе. В некоторых регионах льготу предоставляют одному из родителей или попечителей ребенка-инвалида.

Код налоговой льготы по транспортному налогу

Согласно Приложению №2 к приказу ФНС России от 25 июня 2019 года:
  • 20210 — код льготы в виде освобождения от транспортного налога;
  • 20220 — код льготы в виде уменьшения транспортного налога;
  • 20230 — код льготы по снижению налоговой ставки;
  • 30200 — льготы по транспортному налогу по международным договорам РФ.

Заявление

Если человек имеет право на льготы по транспортному налогу, то ему нужно обратиться в ИФНС и подтвердить это. Также можно оформить льготу через "Личный кабинет налогоплательщика". Образец заявления есть сайте Федеральной налоговой службы. Льготник может приложить документы к заявлению или сообщить их реквизиты. Также можно обратиться в МФЦ.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобильное движение

Документы

Для оформления льгот по транспортному налогу необходимо предоставить:
  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • документ, который подтверждает право на льготу (удостоверения, справки, свидетельство многодетной семьи и свидетельства о рождении всех детей и т.д.).

Законодательство

Налог на транспорт — региональный, поэтому в Налоговом кодексе РФ есть только общие рамки налогообложения. В ст. 356 НК РФ указано, что субъекты РФ вправе самостоятельно вводить льготы по транспортному налогу и определять основания для их использования. В ст. 358 НК РФ определяется, какие средства передвижения не являются объектом налогообложения.
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