https://ria.ru/20210427/kavsadze-1730153192.html

Биография Кахи Кавсадзе

Биография Кахи Кавсадзе

Грузинский актер Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в городе Ткибули. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:51

2021-04-27T14:51

2021-04-27T14:51

кахи кавсадзе

грузия

справки

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Грузинский актер Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в городе Ткибули. В 1959 году окончил Тбилисский театральный институт им. Шота Руставели (ныне Государственный университет театра и кино им. Шота Руставели). После окончания института был принят в труппу Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, где на протяжении десятилетий был ведущим актером. На сцене театра играл в спектаклях "Гамлет", "Ричард III" Уильяма Шекспира, "Продавец дождя" Ричарда Нэша, "Божественная комедия" Исидора Штока, "Трехгрошовая опера", "Кавказский меловой круг" Бертольта Брехта и во многих других.На сцене Тбилисского государственного Театра юного зрителя исполнил роль рассказчика в спектакле "Маленький принц". В 2001 году Кахи Кавсадзе дебютировал в Московском театре эстрады в спектакле "Птицы", в котором его партнерами по сцене стали эстрадный артист Геннадий Хазанов и оперный певец Вячеслав Войнаровский (1946-2020). Также играл в постановке Романа Мархолия "Квартет" (2003). В 2003 году Кахи Кавсадзе исполнил роль Джоколы в опере "Гость и хозяин" Важи Пшавела на сцене Synatic Theater в Вашингтоне (США). В кино Кахи Кавсадзе начал сниматься в 1950-х годах. Всеобщую известность ему принесла роль Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни" (1969). В 1974-1980 годах исполнил роль Бесо в цикле комедийных короткометражек Реваза Габриадзе про бригаду дорожных рабочих. В 1988 году Кавсадзе сыграл Дон Кихота в фильме "Житие дон Кихота и Санчо". В 1999 году он вновь сыграл этого героя в ленте "Прикованные рыцари". На его счету также главные роли в фильмах "Три дня знойного лета "(1981), "Примите вызов, синьоры" (1982), "Я крестный Пеле!", "Царь Иван Грозный" (оба 1991), "Шейлок" (1993). Он также сыграл в "Мелодиях Верийского квартала" (1973), "Древе желания" (1976), "Покаянии" (1984) и др. Всего фильмография актера включает более 80 картин. В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!".Заслуженный артист Грузинской ССР (1976).Народный артист Грузинской ССР (1981).Является лауреатом приза Ипполита Хвичия "Ипо" (2001), премии имени Котэ Марджанишвили (2009), премии Руставели (2010). В 2016 году на XIV Открытом российском фестивале кино и театра "Амурская осень" Кавсадзе удостоился "Золотого журавля" за лучшую мужскую роль в фильме "Тэли и Толи" (2016) режиссера Александра Амирова. В 2008 году перед Театром Руставели была установлена именная звезда Кахи Кавсадзе.В конце ноября 2020 года у Кахи Кавсадзе диагностировали коронавирус. После выздоровления актера выписали из клиники. Позже, в связи с ухудшением состояния здоровья, Кахи Кавсадзе снова госпитализировали. 27 апреля 2021 года стало известно, что Кахи Кавсадзе скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кахи кавсадзе, грузия, справки