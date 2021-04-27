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Умер актер из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе
Умер актер из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе
Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе умер на 86-м году жизни, сообщил телеканал "Рустави 2". РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:51
2021-04-27T12:51
2021-04-27T19:59
культура
кахи кавсадзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 27 апр — РИА Новости. Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе умер на 86-м году жизни, сообщил телеканал "Рустави 2".В середине февраля его госпитализировали в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.В конце ноября прошлого года артист переболел коронавирусом. В декабре его брат Имери Кавсадзе заявил РИА Новости, что актер вылечился и чувствует себя хорошо, несмотря на то, что его подключали к аппарату искусственного дыхания.Кахи Кавсадзе родился в семье потомственных музыкантов. В 1959 году он окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели.Артист снялся более чем в 80 фильмах. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и Абдуллы из культового фильма "Белое солнце пустыни" разошлись на цитаты. Именно эта роль стала визитной карточкой в карьере Кавсадзе. Он также сыграл в "Мелодиях Верийского квартала", "Древе желания" и "Покаянии".В 2009 году актер получил Государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010-м стал лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась звезда Кахи Кавсадзе.
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кахи кавсадзе, тбилиси
ТБИЛИСИ, 27 апр — РИА Новости.
Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе
умер на 86-м году жизни, сообщил телеканал "Рустави 2
".
В середине февраля его госпитализировали в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.
В конце ноября прошлого года артист переболел коронавирусом. В декабре его брат Имери Кавсадзе заявил РИА Новости, что актер вылечился и чувствует себя хорошо, несмотря на то, что его подключали к аппарату искусственного дыхания.
Кахи Кавсадзе
родился в семье потомственных музыкантов. В 1959 году он окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели.
Артист снялся более чем в 80 фильмах. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и Абдуллы из культового фильма "Белое солнце пустыни" разошлись на цитаты. Именно эта роль стала визитной карточкой в карьере Кавсадзе. Он также сыграл в "Мелодиях Верийского квартала", "Древе желания" и "Покаянии".
В 2009 году актер получил Государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010-м стал лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году перед театром Руставели в центре Тбилиси
открылась звезда Кахи Кавсадзе.