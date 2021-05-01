https://ria.ru/20210501/kavsadze-1730847327.html

Актера из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе похоронили в Тбилиси

Актера из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе похоронили в Тбилиси

Грузия простилась с известным актером Кахи Кавсадзе, его похоронили рядом с могилой его супруги в Тбилиси, церемонию похорон транслировали грузинские... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T16:32

2021-05-01T16:32

2021-05-01T16:32

культура

кино и сериалы

кахи кавсадзе

тбилиси

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730128744_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_43364d8ad4673ed2a956b5d7b7480097.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Грузия простилась с известным актером Кахи Кавсадзе, его похоронили рядом с могилой его супруги в Тбилиси, церемонию похорон транслировали грузинские телекомпании.Кавсадзе скончался в Тбилисской клинике на 86-м году жизни из-за последствий коронавируса.Гражданская панихида по Кавсадзе проходила в течение трех дней в театре имени Шота Руставели. Чтобы попрощаться с Кавсадзе, на панихиду прибыли члены правительства, оппозиции, парламента, известные артисты театра и кино, представители шоу-бизнеса и рядовые граждане.Кавсадзе не раз признавался в разговоре с журналистами, что всегда был сдержанным в проявлении чувств в отношении любимых, но историю его невероятной любви к жене Белле знает каждый грузин. Супруги прожили вместе 26 лет, из них 23 года Белла болела, а Кахи ухаживал за ней.Кахи Кавсадзе - обладатель множества наград и премий. В 2009 году получил государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010 году стал лауреатом государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году звезда Кахи Кавсадзе открылась перед театром Руставели в центре Тбилиси.Кавсадзе участвовал в более чем 80 картинах и театральных постановках. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и знаменитого Абдуллы из культового фильма "Белое солнце пустыни" разошлись на цитаты. Среди работ актера в кино также роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние".

https://ria.ru/20210427/kavsadze-1730153192.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, кахи кавсадзе, тбилиси, грузия