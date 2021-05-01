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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210501/kavsadze-1730847327.html
Актера из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе похоронили в Тбилиси
Актера из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе похоронили в Тбилиси
Грузия простилась с известным актером Кахи Кавсадзе, его похоронили рядом с могилой его супруги в Тбилиси, церемонию похорон транслировали грузинские... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T16:32
2021-05-01T16:32
культура
кино и сериалы
кахи кавсадзе
тбилиси
грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Грузия простилась с известным актером Кахи Кавсадзе, его похоронили рядом с могилой его супруги в Тбилиси, церемонию похорон транслировали грузинские телекомпании.Кавсадзе скончался в Тбилисской клинике на 86-м году жизни из-за последствий коронавируса.Гражданская панихида по Кавсадзе проходила в течение трех дней в театре имени Шота Руставели. Чтобы попрощаться с Кавсадзе, на панихиду прибыли члены правительства, оппозиции, парламента, известные артисты театра и кино, представители шоу-бизнеса и рядовые граждане.Кавсадзе не раз признавался в разговоре с журналистами, что всегда был сдержанным в проявлении чувств в отношении любимых, но историю его невероятной любви к жене Белле знает каждый грузин. Супруги прожили вместе 26 лет, из них 23 года Белла болела, а Кахи ухаживал за ней.Кахи Кавсадзе - обладатель множества наград и премий. В 2009 году получил государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010 году стал лауреатом государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году звезда Кахи Кавсадзе открылась перед театром Руставели в центре Тбилиси.Кавсадзе участвовал в более чем 80 картинах и театральных постановках. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и знаменитого Абдуллы из культового фильма "Белое солнце пустыни" разошлись на цитаты. Среди работ актера в кино также роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние".
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кино и сериалы, кахи кавсадзе, тбилиси, грузия

Актера из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе похоронили в Тбилиси

16:32 01.05.2021
 
© РИА Новости / Фото из коллекции Нино МелияКахи Кавсадзе
Кахи Кавсадзе - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Фото из коллекции Нино Мелия
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Грузия простилась с известным актером Кахи Кавсадзе, его похоронили рядом с могилой его супруги в Тбилиси, церемонию похорон транслировали грузинские телекомпании.
Кавсадзе скончался в Тбилисской клинике на 86-м году жизни из-за последствий коронавируса.
Гражданская панихида по Кавсадзе проходила в течение трех дней в театре имени Шота Руставели. Чтобы попрощаться с Кавсадзе, на панихиду прибыли члены правительства, оппозиции, парламента, известные артисты театра и кино, представители шоу-бизнеса и рядовые граждане.
Кавсадзе не раз признавался в разговоре с журналистами, что всегда был сдержанным в проявлении чувств в отношении любимых, но историю его невероятной любви к жене Белле знает каждый грузин. Супруги прожили вместе 26 лет, из них 23 года Белла болела, а Кахи ухаживал за ней.
Кахи Кавсадзе - обладатель множества наград и премий. В 2009 году получил государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010 году стал лауреатом государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году звезда Кахи Кавсадзе открылась перед театром Руставели в центре Тбилиси.
Кавсадзе участвовал в более чем 80 картинах и театральных постановках. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и знаменитого Абдуллы из культового фильма "Белое солнце пустыни" разошлись на цитаты. Среди работ актера в кино также роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние".
Кадр из фильма Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 14:51
Биография Кахи Кавсадзе
 
КультураКино и сериалыКахи КавсадзеТбилисиГрузия
 
 
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