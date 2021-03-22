Врач рассказала о состоянии актера Кавсадзе
ТБИЛИСИ, 22 мар - РИА Новости. Известный грузинский актер 85-летний Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме "Белое солнце пустыни", до сих пор находится в реанимационном отделе в тбилисской клинике, его состояние здоровья стабильно тяжелое, заявила клинический директор медучреждения Лали Турдзеладзе.
"Его состояние стабильно тяжелое, он вновь в реанимации. От коронавируса излечился, выписался, но COVID-19 активизировал прежние заболевания, обострил их и все связалось друг с другом",- заявила Турдзеладзе журналистам.
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Кавсадзе переболел коронавирусом в конце ноября прошлого года, а в декабре его брат Имери Кавсадзе заявил РИА Новости, что актер вылечился и чувствует себя хорошо. Врачи сообщали, что на некоторое время Кавсадзе был подключен к аппарату искусственного дыхания. В середине февраля стало известно, что Кавсадзе госпитализирован в тбилисскую клинику с двусторонней пневмонией, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
Кахи Кавсадзе - советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Руставели. Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Белое солнце пустыни", "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо".