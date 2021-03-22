https://ria.ru/20210322/kavsadze-1602403719.html

Врач рассказала о состоянии актера Кавсадзе

Врач рассказала о состоянии актера Кавсадзе

Известный грузинский актер 85-летний Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме "Белое солнце пустыни", до сих пор находится в реанимационном отделе в тбилисской... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:31

2021-03-22T22:31

2021-03-22T22:31

кахи кавсадзе

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 22 мар - РИА Новости. Известный грузинский актер 85-летний Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме "Белое солнце пустыни", до сих пор находится в реанимационном отделе в тбилисской клинике, его состояние здоровья стабильно тяжелое, заявила клинический директор медучреждения Лали Турдзеладзе.Кавсадзе переболел коронавирусом в конце ноября прошлого года, а в декабре его брат Имери Кавсадзе заявил РИА Новости, что актер вылечился и чувствует себя хорошо. Врачи сообщали, что на некоторое время Кавсадзе был подключен к аппарату искусственного дыхания. В середине февраля стало известно, что Кавсадзе госпитализирован в тбилисскую клинику с двусторонней пневмонией, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.Кахи Кавсадзе - советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Руставели. Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Белое солнце пустыни", "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо".

https://ria.ru/20200816/1575840532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кахи кавсадзе, грузия, в мире