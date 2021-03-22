Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/kavsadze-1602403719.html
Врач рассказала о состоянии актера Кавсадзе
Врач рассказала о состоянии актера Кавсадзе
Известный грузинский актер 85-летний Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме "Белое солнце пустыни", до сих пор находится в реанимационном отделе в тбилисской... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:31
2021-03-22T22:31
кахи кавсадзе
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149728/28/1497282870_1160:86:2605:899_1920x0_80_0_0_0ad5f9d9517a4c646928d81d9352ceec.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар - РИА Новости. Известный грузинский актер 85-летний Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме "Белое солнце пустыни", до сих пор находится в реанимационном отделе в тбилисской клинике, его состояние здоровья стабильно тяжелое, заявила клинический директор медучреждения Лали Турдзеладзе.Кавсадзе переболел коронавирусом в конце ноября прошлого года, а в декабре его брат Имери Кавсадзе заявил РИА Новости, что актер вылечился и чувствует себя хорошо. Врачи сообщали, что на некоторое время Кавсадзе был подключен к аппарату искусственного дыхания. В середине февраля стало известно, что Кавсадзе госпитализирован в тбилисскую клинику с двусторонней пневмонией, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.Кахи Кавсадзе - советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Руставели. Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Белое солнце пустыни", "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо".
https://ria.ru/20200816/1575840532.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149728/28/1497282870_1065:55:2666:1256_1920x0_80_0_0_83cd3bd76acc84b98ca50577e78b2d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кахи кавсадзе, грузия, в мире

Врач рассказала о состоянии актера Кавсадзе

22:31 22.03.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из кинофильма Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 мар - РИА Новости. Известный грузинский актер 85-летний Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме "Белое солнце пустыни", до сих пор находится в реанимационном отделе в тбилисской клинике, его состояние здоровья стабильно тяжелое, заявила клинический директор медучреждения Лали Турдзеладзе.

"Его состояние стабильно тяжелое, он вновь в реанимации. От коронавируса излечился, выписался, но COVID-19 активизировал прежние заболевания, обострил их и все связалось друг с другом",- заявила Турдзеладзе журналистам.

Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа 2020, 12:00Как это по-русски
Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей деньТаможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому истерну “Белое солнце пустыни”. Правда, многие из них обрели новый смысл. Что значит, если у кого-то "гранаты не той системы"? Как понимать фразу “не везёт мне в смерти - повезёт в любви”? И почему Восток - дело тонкое?
Кавсадзе переболел коронавирусом в конце ноября прошлого года, а в декабре его брат Имери Кавсадзе заявил РИА Новости, что актер вылечился и чувствует себя хорошо. Врачи сообщали, что на некоторое время Кавсадзе был подключен к аппарату искусственного дыхания. В середине февраля стало известно, что Кавсадзе госпитализирован в тбилисскую клинику с двусторонней пневмонией, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
Кахи Кавсадзе - советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Руставели. Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Белое солнце пустыни", "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо".
 
Кахи КавсадзеГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
00:35Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России
Лента новостейМолния