https://ria.ru/20210217/kakhi-1597770524.html

Актера из фильма "Белое солнце пустыни" госпитализировали

Актера из фильма "Белое солнце пустыни" госпитализировали

Советского и грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T01:17

2021-02-17T01:17

2021-02-17T01:38

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Советского и грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани.Как сообщил медик, состояние актера стабильно тяжелое. Отмечается, что у него выявили двустороннюю пневмонию.Также подчеркивается, что артист в конце минувшего года проходил лечение в Первой университетской клинике от коронавирусной инфекции.Кахи Кавсадзе, в частности, известен по роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".

https://ria.ru/20171123/1509471854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кахи кавсадзе, тбилиси, грузия, происшествия, в мире