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https://ria.ru/20210217/kakhi-1597770524.html
Актера из фильма "Белое солнце пустыни" госпитализировали
Актера из фильма "Белое солнце пустыни" госпитализировали
Советского и грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T01:17
2021-02-17T01:38
культура
кахи кавсадзе
тбилиси
грузия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Советского и грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани.Как сообщил медик, состояние актера стабильно тяжелое. Отмечается, что у него выявили двустороннюю пневмонию.Также подчеркивается, что артист в конце минувшего года проходил лечение в Первой университетской клинике от коронавирусной инфекции.Кахи Кавсадзе, в частности, известен по роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".
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кахи кавсадзе, тбилиси, грузия, происшествия, в мире

Актера из фильма "Белое солнце пустыни" госпитализировали

01:17 17.02.2021 (обновлено: 01:38 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из кинофильма Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Советского и грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани.
Как сообщил медик, состояние актера стабильно тяжелое. Отмечается, что у него выявили двустороннюю пневмонию.
Также подчеркивается, что артист в конце минувшего года проходил лечение в Первой университетской клинике от коронавирусной инфекции.
Кахи Кавсадзе, в частности, известен по роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".
Кадр из фильма Белое солнце пустыни. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.11.2017
23 ноября 2017, 19:08Культура
Скончался актер, сыгравший Петруху в "Белом солнце пустыни"Николаю Годовикову было 67 лет. Причиной смерти, предположительно, стало онкологическое заболевание.
 
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