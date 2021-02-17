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Актера из фильма "Белое солнце пустыни" госпитализировали
Актера из фильма "Белое солнце пустыни" госпитализировали
Советского и грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T01:17
2021-02-17T01:17
2021-02-17T01:38
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кахи кавсадзе
тбилиси
грузия
происшествия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Советского и грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани.Как сообщил медик, состояние актера стабильно тяжелое. Отмечается, что у него выявили двустороннюю пневмонию.Также подчеркивается, что артист в конце минувшего года проходил лечение в Первой университетской клинике от коронавирусной инфекции.Кахи Кавсадзе, в частности, известен по роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".
https://ria.ru/20171123/1509471854.html
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кахи кавсадзе, тбилиси, грузия, происшествия, в мире