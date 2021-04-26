https://ria.ru/20210426/sochi-1729695273.html

Черное море, голубые флаги: чем удивят туристов летние горы и берега Сочи

Черное море, голубые флаги: чем удивят туристов летние горы и берега Сочи

Этот сезон в Сочи обещает стать самым успешным за 20 лет, уверяют эксперты. Туристам, возможно, покажется, что многолюдно — но скучно точно не будет. Над 33... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:00

2021-04-26T08:00

2021-04-26T08:04

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

куда поехать в выходные

россия

красная поляна

туристы

черное море

маршруты - туризм

роза хутор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155603/16/1556031690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_601aa9855776d3ac46d30124f69ac89c.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Этот сезон в Сочи обещает стать самым успешным за 20 лет, уверяют эксперты. Туристам, возможно, покажется, что многолюдно — но скучно точно не будет. Над 33 пляжами развеваются почетные голубые флаги, в горах ждут экстремальные развлечения, спокойные прогулки, сотни видов птиц и красивые серны. Везде фестивали, еда, поющие звезды. О новинках летнего сезона в горах и на море — в материале РИА Новости.Берега в едином стиле и 33 флагаЛетний сезон в Сочи начнется уже на этой неделе — 1 мая. В этот день, несмотря на прохладное море, планируют открыть пляжи — более двухсот. Пока подготовка в самом разгаре: ставят лежаки и зонтики, подключают коммуникации, возводят различные объекты для отдыхающих, организуют спортивные и детские зоны, доступ для маломобильных групп населения.Почти все будет готово уже к праздникам. Более того, как пояснили в пресс-службе городской администрации, внешний вид пляжных территорий должен соответствовать бренду и единому дизайн-коду города: для этого специально разработали рекомендации по стилю морских берегов.Многие пляжи входят в число лучших в России. Так, в этом году уже 33 из них получили международный сертификат "Голубой флаг". Это значит — чистые берег и вода, отличная инфраструктура: пандусы, подъемники для маломобильных гостей, служба спасения, возможность оказать медицинскую помощь. Необходимое условие — контейнеры для раздельного сбора мусора. Кстати, в 2019-м таких пляжей в Сочи было 13, в 2020 — 21, а сейчас уже больше 30.И они постоянно обновляются. "К летнему сезону 2021-го расширят зону воркаута (спортивная площадка), особенно преобразится верхняя часть прибрежного комплекса: появятся две парковые территории с прогулочными дорожками, местами отдыха, цветниками и красивейшими морскими панорамами", — сообщают на странице пляжа "Ривьера", одного из получивших экологическое признание. Его открытие, правда, запланировали на конец мая. Но уже сейчас можно увидеть любопытные картинки. Например, там нет проводов — их убрали под землю.Благоустраивают и другие территории. "В этом году пляж курорта "Роза Хутор" вновь удостоили "Голубого флага". Мы выполняем все требования этого экологического сертификата, включая дополнительные пробы воды и селективный сбор мусора, — рассказала представитель горного курорта Татьяна Онготоева. — К предстоящему сезону реконструировали входные зоны и дорожки к морю. Также у нас есть необходимое оборудование для купания людей с ограниченными возможностями. Для гостей на пляже организуют регулярный трансфер".От птиц к сернамНу а в горах этим летом тоже будет чем заняться, там активно готовятся к летнему сезону, закрывая зимний. Гости смогут и искупаться, и попробовать силы на байдарке в горной реке, и даже поиграть в снежки, несмотря на то что Сочи — это субтропики.Будут доступны и традиционные возможности летнего отдыха, например, горные походы, велопрогулки, посещение уникального парка водопадов "Менделиха", дорога через реликтовый лес и к альпийским лугам.Есть и новинки. Например, на "Розе Хутор", который открывает летний сезон 1 мая, любителям активного отдыха предложат сплав на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта — от точки пляжа горного озера до моста у вокзала. Протяженность маршрута — два километра, преодолеть его можно будет за 15-30 минут. Перед сплавом все участники пройдут инструктаж, получат гидрокостюмы, жилеты и каски. Каждую группу сопровождает опытный сертифицированный инструктор. Юных учеников Детской горной академии, которая действует на курорте, научат не только ставить палатку, искать питьевую воду и оказывать первую помощь, но и разбираться в птицах. Тем более на территории и в окрестностях их 256 видов.Еще в горах — пастушьи тропы и изящные копытные, правда, это уже для более взрослых и подготовленных. В этом сезоне любителям гор курорт предложит еще два необычных маршрута в сопровождении гидов-проводников: "Пастушьими тропами к Греческому мосту" и "Нахазо". "Первое познавательное путешествие берет начало в долине с подъемника. Потом "ниточками" вьется по настоящим пастушьим тропкам южного хребта Аибги, открывая потрясающую панораму Кавказских гор, — рассказывает Татьяна Онготоева. — А вот "Нахазо" уводит к урочищу с одноименным названием. В расположенном неподалеку уединенном горном цирке Юрьев Хутор в разгар летнего дня можно увидеть пасущихся кавказских серн".Поиграть в снежки в июлеНа курорте "Газпром" также запланировали новинки, их обещают анонсировать 1 мая. С этого же дня начнут действовать летние тарифы на подъем в горы на оба склона — Лаура и Альпика, будут работать музей восковых фигур, парк иллюминаций, другие локации. Но главные развлечения ждут с июня. Это, например, интерактивная площадка "Планета динозавров". Также откроются сеть экотроп, конные прогулки, полеты на параплане."Красная Поляна" тоже начинает сезон с 1 июня. "К лету курорт готовит запуск двух новых маршрутов: один из них будет вести к крупнейшему объекту историко-культурного наследия Красной Поляны — руинам Ачипсинской крепости, расположенным на хребте Ачишхо, — поясняет представитель комплекса Марина Литвинчук. — В Средние века здесь проходило одно из ответвлений Великого шелкового пути". Второй маршрут, по ее словам, длиной более 15 километров, станет самой протяженной экотропой, ведущей через все зоны высотной поясности. Кроме того, обновится маршрут на самую высокую точку курорта — вершину Черная Пирамида.Будут развлечения и для тех, кто летом заскучал по снегу. "Гости, поднявшиеся в горы в июне-июле, смогут поиграть в снежки в долине Цирк-2, — объясняют на курорте. — Там снег не тает до августа и есть возможность сделать уникальные фотографии на нем в окружении цветущих альпийских лугов". И даже покататься! Летом для лыжников и сноубордистов проводят BonusSummerCamp, специально для этого события оборудуют летний сноупарк бугельным подъемником.К звездам по "Новой волне"В отличие от прошлого сезона, этим летом мероприятий в Сочи запланировали много — и в горах, и на берегу. Например, на Красной Поляне, как говорят представители курорта, пройдет в начале лета ресторанный фестиваль Gastreet, отмененный в 2020-м. Состоится и фестиваль "Звездопад Персеиды", но в августе, когда будет метеорный поток. Мероприятие включает лекции по астрономии, йогу в горах, проживание в палаточном лагере. В этом году в Сочи вернется конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Он пройдет в Олимпийском парке на площади у стадиона "Фишт" c 19 по 25 августа. А с 20-го по 22-е гостей ждет самый высокогорный фестиваль LiveFest Summer, который перенесли с прошлого года.Кроме того, как сообщает администрация курорта, с июня по сентябрь запланировали проведение этапа чемпионата мира по фейерверкам в Олимпийском парке.

https://ria.ru/20210423/sochi-1729616804.html

https://ria.ru/20210320/festivali-1601863942.html

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

россия

красная поляна

черное море

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, красная поляна, туристы, черное море, маршруты - туризм, роза хутор, газпром, сочи, краснодарский край, туризм