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Туризм
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Черное море, голубые флаги: чем удивят туристов летние горы и берега Сочи
Черное море, голубые флаги: чем удивят туристов летние горы и берега Сочи
Этот сезон в Сочи обещает стать самым успешным за 20 лет, уверяют эксперты. Туристам, возможно, покажется, что многолюдно — но скучно точно не будет. Над 33... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:00
2021-04-26T08:04
куда можно лететь
отдых на море
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россия
красная поляна
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маршруты - туризм
роза хутор
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Этот сезон в Сочи обещает стать самым успешным за 20 лет, уверяют эксперты. Туристам, возможно, покажется, что многолюдно — но скучно точно не будет. Над 33 пляжами развеваются почетные голубые флаги, в горах ждут экстремальные развлечения, спокойные прогулки, сотни видов птиц и красивые серны. Везде фестивали, еда, поющие звезды. О новинках летнего сезона в горах и на море — в материале РИА Новости.Берега в едином стиле и 33 флагаЛетний сезон в Сочи начнется уже на этой неделе — 1 мая. В этот день, несмотря на прохладное море, планируют открыть пляжи — более двухсот. Пока подготовка в самом разгаре: ставят лежаки и зонтики, подключают коммуникации, возводят различные объекты для отдыхающих, организуют спортивные и детские зоны, доступ для маломобильных групп населения.Почти все будет готово уже к праздникам. Более того, как пояснили в пресс-службе городской администрации, внешний вид пляжных территорий должен соответствовать бренду и единому дизайн-коду города: для этого специально разработали рекомендации по стилю морских берегов.Многие пляжи входят в число лучших в России. Так, в этом году уже 33 из них получили международный сертификат "Голубой флаг". Это значит — чистые берег и вода, отличная инфраструктура: пандусы, подъемники для маломобильных гостей, служба спасения, возможность оказать медицинскую помощь. Необходимое условие — контейнеры для раздельного сбора мусора. Кстати, в 2019-м таких пляжей в Сочи было 13, в 2020 — 21, а сейчас уже больше 30.И они постоянно обновляются. "К летнему сезону 2021-го расширят зону воркаута (спортивная площадка), особенно преобразится верхняя часть прибрежного комплекса: появятся две парковые территории с прогулочными дорожками, местами отдыха, цветниками и красивейшими морскими панорамами", — сообщают на странице пляжа "Ривьера", одного из получивших экологическое признание. Его открытие, правда, запланировали на конец мая. Но уже сейчас можно увидеть любопытные картинки. Например, там нет проводов — их убрали под землю.Благоустраивают и другие территории. "В этом году пляж курорта "Роза Хутор" вновь удостоили "Голубого флага". Мы выполняем все требования этого экологического сертификата, включая дополнительные пробы воды и селективный сбор мусора, — рассказала представитель горного курорта Татьяна Онготоева. — К предстоящему сезону реконструировали входные зоны и дорожки к морю. Также у нас есть необходимое оборудование для купания людей с ограниченными возможностями. Для гостей на пляже организуют регулярный трансфер".От птиц к сернамНу а в горах этим летом тоже будет чем заняться, там активно готовятся к летнему сезону, закрывая зимний. Гости смогут и искупаться, и попробовать силы на байдарке в горной реке, и даже поиграть в снежки, несмотря на то что Сочи — это субтропики.Будут доступны и традиционные возможности летнего отдыха, например, горные походы, велопрогулки, посещение уникального парка водопадов "Менделиха", дорога через реликтовый лес и к альпийским лугам.Есть и новинки. Например, на "Розе Хутор", который открывает летний сезон 1 мая, любителям активного отдыха предложат сплав на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта — от точки пляжа горного озера до моста у вокзала. Протяженность маршрута — два километра, преодолеть его можно будет за 15-30 минут. Перед сплавом все участники пройдут инструктаж, получат гидрокостюмы, жилеты и каски. Каждую группу сопровождает опытный сертифицированный инструктор. Юных учеников Детской горной академии, которая действует на курорте, научат не только ставить палатку, искать питьевую воду и оказывать первую помощь, но и разбираться в птицах. Тем более на территории и в окрестностях их 256 видов.Еще в горах — пастушьи тропы и изящные копытные, правда, это уже для более взрослых и подготовленных. В этом сезоне любителям гор курорт предложит еще два необычных маршрута в сопровождении гидов-проводников: "Пастушьими тропами к Греческому мосту" и "Нахазо". "Первое познавательное путешествие берет начало в долине с подъемника. Потом "ниточками" вьется по настоящим пастушьим тропкам южного хребта Аибги, открывая потрясающую панораму Кавказских гор, — рассказывает Татьяна Онготоева. — А вот "Нахазо" уводит к урочищу с одноименным названием. В расположенном неподалеку уединенном горном цирке Юрьев Хутор в разгар летнего дня можно увидеть пасущихся кавказских серн".Поиграть в снежки в июлеНа курорте "Газпром" также запланировали новинки, их обещают анонсировать 1 мая. С этого же дня начнут действовать летние тарифы на подъем в горы на оба склона — Лаура и Альпика, будут работать музей восковых фигур, парк иллюминаций, другие локации. Но главные развлечения ждут с июня. Это, например, интерактивная площадка "Планета динозавров". Также откроются сеть экотроп, конные прогулки, полеты на параплане."Красная Поляна" тоже начинает сезон с 1 июня. "К лету курорт готовит запуск двух новых маршрутов: один из них будет вести к крупнейшему объекту историко-культурного наследия Красной Поляны — руинам Ачипсинской крепости, расположенным на хребте Ачишхо, — поясняет представитель комплекса Марина Литвинчук. — В Средние века здесь проходило одно из ответвлений Великого шелкового пути". Второй маршрут, по ее словам, длиной более 15 километров, станет самой протяженной экотропой, ведущей через все зоны высотной поясности. Кроме того, обновится маршрут на самую высокую точку курорта — вершину Черная Пирамида.Будут развлечения и для тех, кто летом заскучал по снегу. "Гости, поднявшиеся в горы в июне-июле, смогут поиграть в снежки в долине Цирк-2, — объясняют на курорте. — Там снег не тает до августа и есть возможность сделать уникальные фотографии на нем в окружении цветущих альпийских лугов". И даже покататься! Летом для лыжников и сноубордистов проводят BonusSummerCamp, специально для этого события оборудуют летний сноупарк бугельным подъемником.К звездам по "Новой волне"В отличие от прошлого сезона, этим летом мероприятий в Сочи запланировали много — и в горах, и на берегу. Например, на Красной Поляне, как говорят представители курорта, пройдет в начале лета ресторанный фестиваль Gastreet, отмененный в 2020-м. Состоится и фестиваль "Звездопад Персеиды", но в августе, когда будет метеорный поток. Мероприятие включает лекции по астрономии, йогу в горах, проживание в палаточном лагере. В этом году в Сочи вернется конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Он пройдет в Олимпийском парке на площади у стадиона "Фишт" c 19 по 25 августа. А с 20-го по 22-е гостей ждет самый высокогорный фестиваль LiveFest Summer, который перенесли с прошлого года.Кроме того, как сообщает администрация курорта, с июня по сентябрь запланировали проведение этапа чемпионата мира по фейерверкам в Олимпийском парке.
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Черное море, голубые флаги: чем удивят туристов летние горы и берега Сочи

08:00 26.04.2021 (обновлено: 08:04 26.04.2021)
 
© Depositphotos / PhotojuliaНабережная курорта Сочи
Набережная курорта Сочи - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Depositphotos / Photojulia
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Этот сезон в Сочи обещает стать самым успешным за 20 лет, уверяют эксперты. Туристам, возможно, покажется, что многолюдно — но скучно точно не будет. Над 33 пляжами развеваются почетные голубые флаги, в горах ждут экстремальные развлечения, спокойные прогулки, сотни видов птиц и красивые серны. Везде фестивали, еда, поющие звезды. О новинках летнего сезона в горах и на море — в материале РИА Новости.

Берега в едином стиле и 33 флага

Летний сезон в Сочи начнется уже на этой неделе — 1 мая. В этот день, несмотря на прохладное море, планируют открыть пляжи — более двухсот. Пока подготовка в самом разгаре: ставят лежаки и зонтики, подключают коммуникации, возводят различные объекты для отдыхающих, организуют спортивные и детские зоны, доступ для маломобильных групп населения.
Почти все будет готово уже к праздникам. Более того, как пояснили в пресс-службе городской администрации, внешний вид пляжных территорий должен соответствовать бренду и единому дизайн-коду города: для этого специально разработали рекомендации по стилю морских берегов.
Многие пляжи входят в число лучших в России. Так, в этом году уже 33 из них получили международный сертификат "Голубой флаг". Это значит — чистые берег и вода, отличная инфраструктура: пандусы, подъемники для маломобильных гостей, служба спасения, возможность оказать медицинскую помощь. Необходимое условие — контейнеры для раздельного сбора мусора. Кстати, в 2019-м таких пляжей в Сочи было 13, в 2020 — 21, а сейчас уже больше 30.
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 13:23Туризм
Пляжи Сочи получили сертификат о чистоте берега и прибрежных вод
И они постоянно обновляются. "К летнему сезону 2021-го расширят зону воркаута (спортивная площадка), особенно преобразится верхняя часть прибрежного комплекса: появятся две парковые территории с прогулочными дорожками, местами отдыха, цветниками и красивейшими морскими панорамами", — сообщают на странице пляжа "Ривьера", одного из получивших экологическое признание.
Его открытие, правда, запланировали на конец мая. Но уже сейчас можно увидеть любопытные картинки. Например, там нет проводов — их убрали под землю.
Благоустраивают и другие территории. "В этом году пляж курорта "Роза Хутор" вновь удостоили "Голубого флага". Мы выполняем все требования этого экологического сертификата, включая дополнительные пробы воды и селективный сбор мусора, — рассказала представитель горного курорта Татьяна Онготоева. — К предстоящему сезону реконструировали входные зоны и дорожки к морю. Также у нас есть необходимое оборудование для купания людей с ограниченными возможностями. Для гостей на пляже организуют регулярный трансфер".
© Фото : пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Пляж "Имеретинка"

Пляж Роза Хутор
1 из 9

Пляж "Имеретинка"

© Фото : пресс-служба курорта «Роза Хутор»
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе Сочи

Отдыхающие на пляже Чайка в Адлерском районе города Сочи
2 из 9

Отдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе Сочи

Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
3 из 9

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина
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CC BY 4.0 / Niklitov / Голубой флаг 2018 года пляжа Приморский города Сочи

Голубой флаг пляжа "Приморский" в Сочи

Голубой флаг пляжа Приморский в городе Сочи
4 из 9

Голубой флаг пляжа "Приморский" в Сочи

CC BY 4.0 / Niklitov / Голубой флаг 2018 года пляжа Приморский города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе Сочи

Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи
5 из 9

Отдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже в Сочи

Отдых в Сочи
6 из 9

Отдыхающие на пляже в Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе Сочи

Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
7 из 9

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© Фото : предоставлено Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяПляж курортного комплекса "Камелия" в Сочи
Пляж курортного комплекса Камелия в Сочи
8 из 9
Пляж курортного комплекса "Камелия" в Сочи
© Фото : предоставлено Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
© Фото : АО "Санаторий имени Мориса Тореза"

Вид из Санатория имени Мориса Тореза в Сочи

Вид из Санатория имени Мориса Тореза в Сочи
9 из 9

Вид из Санатория имени Мориса Тореза в Сочи

© Фото : АО "Санаторий имени Мориса Тореза"
1 из 9

Пляж "Имеретинка"

© Фото : пресс-служба курорта «Роза Хутор»
2 из 9

Отдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
4 из 9

Голубой флаг пляжа "Приморский" в Сочи

CC BY 4.0 / Niklitov / Голубой флаг 2018 года пляжа Приморский города Сочи
5 из 9

Отдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Отдыхающие на пляже в Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
7 из 9

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
8 из 9
Пляж курортного комплекса "Камелия" в Сочи
© Фото : предоставлено Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
9 из 9

Вид из Санатория имени Мориса Тореза в Сочи

© Фото : АО "Санаторий имени Мориса Тореза"

От птиц к сернам

Ну а в горах этим летом тоже будет чем заняться, там активно готовятся к летнему сезону, закрывая зимний. Гости смогут и искупаться, и попробовать силы на байдарке в горной реке, и даже поиграть в снежки, несмотря на то что Сочи — это субтропики.
Будут доступны и традиционные возможности летнего отдыха, например, горные походы, велопрогулки, посещение уникального парка водопадов "Менделиха", дорога через реликтовый лес и к альпийским лугам.
Есть и новинки. Например, на "Розе Хутор", который открывает летний сезон 1 мая, любителям активного отдыха предложат сплав на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта — от точки пляжа горного озера до моста у вокзала. Протяженность маршрута — два километра, преодолеть его можно будет за 15-30 минут. Перед сплавом все участники пройдут инструктаж, получат гидрокостюмы, жилеты и каски. Каждую группу сопровождает опытный сертифицированный инструктор.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Поход по горам

Курорт Роза Хутор
1 из 5

Поход по горам

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Горы

Курорт Роза Хутор
2 из 5

Горы

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Подвесной мост

Курорт Роза Хутор
3 из 5

Подвесной мост

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Родельбан

Родельбан на курорте Роза Хутор
4 из 5

Родельбан

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Водопады

Курорт Роза Хутор
5 из 5

Водопады

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
1 из 5

Поход по горам

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
2 из 5

Горы

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
3 из 5

Подвесной мост

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
4 из 5

Родельбан

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
5 из 5

Водопады

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Юных учеников Детской горной академии, которая действует на курорте, научат не только ставить палатку, искать питьевую воду и оказывать первую помощь, но и разбираться в птицах. Тем более на территории и в окрестностях их 256 видов.
Еще в горах — пастушьи тропы и изящные копытные, правда, это уже для более взрослых и подготовленных. В этом сезоне любителям гор курорт предложит еще два необычных маршрута в сопровождении гидов-проводников: "Пастушьими тропами к Греческому мосту" и "Нахазо". "Первое познавательное путешествие берет начало в долине с подъемника. Потом "ниточками" вьется по настоящим пастушьим тропкам южного хребта Аибги, открывая потрясающую панораму Кавказских гор, — рассказывает Татьяна Онготоева. — А вот "Нахазо" уводит к урочищу с одноименным названием. В расположенном неподалеку уединенном горном цирке Юрьев Хутор в разгар летнего дня можно увидеть пасущихся кавказских серн".
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Серны
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Серны

Поиграть в снежки в июле

На курорте "Газпром" также запланировали новинки, их обещают анонсировать 1 мая. С этого же дня начнут действовать летние тарифы на подъем в горы на оба склона — Лаура и Альпика, будут работать музей восковых фигур, парк иллюминаций, другие локации. Но главные развлечения ждут с июня. Это, например, интерактивная площадка "Планета динозавров". Также откроются сеть экотроп, конные прогулки, полеты на параплане.
"Красная Поляна" тоже начинает сезон с 1 июня. "К лету курорт готовит запуск двух новых маршрутов: один из них будет вести к крупнейшему объекту историко-культурного наследия Красной Поляны — руинам Ачипсинской крепости, расположенным на хребте Ачишхо, — поясняет представитель комплекса Марина Литвинчук. — В Средние века здесь проходило одно из ответвлений Великого шелкового пути".
Второй маршрут, по ее словам, длиной более 15 километров, станет самой протяженной экотропой, ведущей через все зоны высотной поясности. Кроме того, обновится маршрут на самую высокую точку курорта — вершину Черная Пирамида.
© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна

Курорт "Красная Поляна"

Курорт Красная Поляна
1 из 2

Курорт "Красная Поляна"

© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна
© Фото : пресс-служба курорта "Красная Пляна"Воздушный шар на курорте "Красная Поляна"
Воздушный шар на курорте Красная Поляна
2 из 2
Воздушный шар на курорте "Красная Поляна"
© Фото : пресс-служба курорта "Красная Пляна"
1 из 2

Курорт "Красная Поляна"

© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна
2 из 2
Воздушный шар на курорте "Красная Поляна"
© Фото : пресс-служба курорта "Красная Пляна"
Будут развлечения и для тех, кто летом заскучал по снегу. "Гости, поднявшиеся в горы в июне-июле, смогут поиграть в снежки в долине Цирк-2, — объясняют на курорте. — Там снег не тает до августа и есть возможность сделать уникальные фотографии на нем в окружении цветущих альпийских лугов".
И даже покататься! Летом для лыжников и сноубордистов проводят BonusSummerCamp, специально для этого события оборудуют летний сноупарк бугельным подъемником.

К звездам по "Новой волне"

В отличие от прошлого сезона, этим летом мероприятий в Сочи запланировали много — и в горах, и на берегу. Например, на Красной Поляне, как говорят представители курорта, пройдет в начале лета ресторанный фестиваль Gastreet, отмененный в 2020-м.
Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Состоится и фестиваль "Звездопад Персеиды", но в августе, когда будет метеорный поток. Мероприятие включает лекции по астрономии, йогу в горах, проживание в палаточном лагере.
В этом году в Сочи вернется конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Он пройдет в Олимпийском парке на площади у стадиона "Фишт" c 19 по 25 августа. А с 20-го по 22-е гостей ждет самый высокогорный фестиваль LiveFest Summer, который перенесли с прошлого года.
Кроме того, как сообщает администрация курорта, с июня по сентябрь запланировали проведение этапа чемпионата мира по фейерверкам в Олимпийском парке.
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