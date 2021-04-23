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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210423/sochi-1729616804.html
Пляжи Сочи получили сертификат о чистоте берега и прибрежных вод
Пляжи Сочи получили сертификат о чистоте берега и прибрежных вод
Международный сертификат "Голубой флаг", который свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, получили 33 пляжа Сочи, сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:23
2021-04-23T13:23
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СОЧИ, 23 апр — РИА Новости. Международный сертификат "Голубой флаг", который свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, получили 33 пляжа Сочи, сообщили в пресс-службе городской администрации."В Сочи 33 пляжа получили международный сертификат "Голубой флаг". Присуждение награды свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, качественной инфраструктуре и доступности для маломобильных граждан", — сказали в пресс-службе.Уточняется, что решение о присвоении экологического знака качества принято в Копенгагене, где в онлайн-режиме состоялось заседание международного экспертного совета."Пляжи, получившие "Голубые флаги", находятся во всех четырех районах курорта. Это говорит о том, что морской отдых в Сочи безопасен и комфортен, а сервис качественный на всей береговой полосе. Присуждение международного экологического знака качества для нас престижно и почетно", — приводятся в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.В пресс-службе также отметили, что "флаги" должны прибыть на курорт в середине мая. В прошлом году сертификат получил 21 сочинский пляж.Голубой флаг" — это международный стандарт, который перед началом пляжного сезона присваивается экологически чистым, комфортным пляжам, пристаням и туристическим судам, обеспечивающим соблюдение всех норм безопасности и гарантирующих чистоту берега и прибрежных вод, качественную инфраструктуру и доступность для маломобильных граждан. Стандарт был разработан во Франции в 1985 году, ежегодное вручение награды ведется с 1987 года.
https://ria.ru/20210423/oae-1729578920.html
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пляжи, туризм, новости - туризм, сочи

Пляжи Сочи получили сертификат о чистоте берега и прибрежных вод

13:23 23.04.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 23 апр — РИА Новости. Международный сертификат "Голубой флаг", который свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, получили 33 пляжа Сочи, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"В Сочи 33 пляжа получили международный сертификат "Голубой флаг". Присуждение награды свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, качественной инфраструктуре и доступности для маломобильных граждан", — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что решение о присвоении экологического знака качества принято в Копенгагене, где в онлайн-режиме состоялось заседание международного экспертного совета.
"Пляжи, получившие "Голубые флаги", находятся во всех четырех районах курорта. Это говорит о том, что морской отдых в Сочи безопасен и комфортен, а сервис качественный на всей береговой полосе. Присуждение международного экологического знака качества для нас престижно и почетно", — приводятся в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
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В пресс-службе также отметили, что "флаги" должны прибыть на курорт в середине мая. В прошлом году сертификат получил 21 сочинский пляж.
Голубой флаг" — это международный стандарт, который перед началом пляжного сезона присваивается экологически чистым, комфортным пляжам, пристаням и туристическим судам, обеспечивающим соблюдение всех норм безопасности и гарантирующих чистоту берега и прибрежных вод, качественную инфраструктуру и доступность для маломобильных граждан. Стандарт был разработан во Франции в 1985 году, ежегодное вручение награды ведется с 1987 года.
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