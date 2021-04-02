https://ria.ru/20210402/sochi-1603914203.html

Пляжи Сочи откроют к 1 мая

Пляжи Сочи откроют к 1 мая

Подготовка пляжных территорий к летнему курортному сезону началась в Сочи, объекты должны быть оборудованы и открыты к 1 мая, сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:04

2021-04-02T11:04

2021-04-02T12:03

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СОЧИ, 2 апр - РИА Новости. Подготовка пляжных территорий к летнему курортному сезону началась в Сочи, объекты должны быть оборудованы и открыты к 1 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.Ранее в мэрии рассказали, что в мае стартует высокий летний сезон. По предварительным прогнозам, за этот период Сочи планирует принять более 4 миллионов гостей."В Сочи планируется благоустройство порядка 200 пляжных территорий… На курорте ведется большая работа по реализации "дорожной карты" готовности пляжей к купальному сезону. Пользователи территорий уже приступили к текущему ремонту набережных, подключению коммуникаций и установке объектов сервиса, организации спортивных и детских зон, а также обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Набережные курорта будут оснащены пляжным оборудованием и открыты к 1 мая", – приводятся в сообщении слова замглавы Сочи Владимира Пушкарёва.Как отметили в пресс-службе, внешний вид пляжных территорий должен соответствовать бренду и единому дизайн-коду города. Для арендаторов объектов специально разработаны рекомендации по дизайну."С каждым годом на курорте растут уровень сервиса и качество предоставляемых услуг на пляжных территориях с учетом международных стандартов. По итогам 2020 года 21 сочинский пляж получил сертификаты международной экологической программы "Голубой флаг". В этом году в Сочи продолжится работа по получению этой высокой оценки. В 2021 году подано 33 заявки на сертификацию пляжей в международной общественной экологической организации Blue Flag Global", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210402/aviabilety-1603908514.html

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новости - туризм, красноярский край, сочи