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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729824224.html
Пашинян обсудил с Макроном Карабах и ситуацию на Южном Кавказе
Пашинян обсудил с Макроном Карабах и ситуацию на Южном Кавказе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном карабахский конфликт и ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:27
2021-04-25T09:27
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
эммануэль макрон
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном карабахский конфликт и ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в воскресенье в пресс-службе армянского кабмина.Отмечается, что беседа состоялась в субботу. "Собеседники обсудили сложившуюся на Южном Кавказе ситуацию и урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр (Армении – ред.) подчеркнул, что видит урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно по принципу "отделения ради спасения", - говорится в сообщении на сайте правительства.По данным пресс-службы, Пашинян высоко оценил роль Франции в международном признании геноцида армян, назвав это одним из важных шагов по исключению подобных трагедий в будущем."Макрон от себя лично и от имени французского народа выразил поддержку, добавив, что Франция была и будет поддерживать армянский народ в преодолении трудностей", - говорится в сообщении, где также отмечается, что Пашинян и Макрон коснулись повестки армяно-французских отношений и вопросов, связанных с внутриполитическими событиями в Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729823679.html
https://ria.ru/20210424/putin-1729760070.html
нагорный карабах
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никол пашинян, обсе, эммануэль макрон, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

Пашинян обсудил с Макроном Карабах и ситуацию на Южном Кавказе

09:27 25.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном карабахский конфликт и ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в воскресенье в пресс-службе армянского кабмина.
Отмечается, что беседа состоялась в субботу. "Собеседники обсудили сложившуюся на Южном Кавказе ситуацию и урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр (Армении – ред.) подчеркнул, что видит урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно по принципу "отделения ради спасения", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
09:18
Пашинян выступит с посланием
По данным пресс-службы, Пашинян высоко оценил роль Франции в международном признании геноцида армян, назвав это одним из важных шагов по исключению подобных трагедий в будущем.
"Макрон от себя лично и от имени французского народа выразил поддержку, добавив, что Франция была и будет поддерживать армянский народ в преодолении трудностей", - говорится в сообщении, где также отмечается, что Пашинян и Макрон коснулись повестки армяно-французских отношений и вопросов, связанных с внутриполитическими событиями в Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 13:24Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕЭммануэль МакронНагорный КарабахФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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