Пашинян обсудил с Макроном Карабах и ситуацию на Южном Кавказе
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном карабахский конфликт и ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в воскресенье в пресс-службе армянского кабмина.
Отмечается, что беседа состоялась в субботу. "Собеседники обсудили сложившуюся на Южном Кавказе ситуацию и урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр (Армении – ред.) подчеркнул, что видит урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно по принципу "отделения ради спасения", - говорится в сообщении на сайте правительства.
По данным пресс-службы, Пашинян высоко оценил роль Франции в международном признании геноцида армян, назвав это одним из важных шагов по исключению подобных трагедий в будущем.
"Макрон от себя лично и от имени французского народа выразил поддержку, добавив, что Франция была и будет поддерживать армянский народ в преодолении трудностей", - говорится в сообщении, где также отмечается, что Пашинян и Макрон коснулись повестки армяно-французских отношений и вопросов, связанных с внутриполитическими событиями в Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.