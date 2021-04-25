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Сверкнули на троих: обзор нарядов Медведевой, Загитовой и Тутберидзе
Сверкнули на троих: обзор нарядов Медведевой, Загитовой и Тутберидзе
Так получилось, что в один и тот же день — в пятницу, 23 апреля, под яркими лучами светских мероприятий блистали во всем своем великолепии три самых популярных... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:00
2021-04-25T08:01
россия
этери тутберидзе
алина загитова
евгения медведева
пхенчхан
париж
фигурное катание
олимпийские игры
авторы
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Так получилось, что в один и тот же день — в пятницу, 23 апреля, под яркими лучами светских мероприятий блистали во всем своем великолепии три самых популярных леди российского фигурного катания: Евгения Медведева, Алина Загитова и Этери Тутберидзе.И если Евгения восхищала своим белоснежным нарядом праздную публику на красной дорожке 43-го Московского международного кинофестиваля, то Этери и Алина облачились в изысканные костюмы для участия в популярном телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.Кому из них наиболее точно удалось подобрать гардероб для своего выхода в свет — в нашем сегодняшнем не совсем серьезном (а местами — откровенно ироничном) обзоре нарядов знаменитостей. Евгения Медведева: внеплановая проверкаНа церемонии открытия Московского международного кинофестиваля Евгения Медведева появилась в белоснежной юбке, жакете нежно-сливочного оттенка, в черных туфлях-слингбэках от Dior и с сумкой того же французского бренда стоимостью ни много ни мало 3600 евро."Диоромания" Евгении, о которой мы недавно писали, продолжает набирать люксовые обороты.Но вот насколько удачно все эти дорогущие аксессуары сочетались с нарядом, в котором предстала Женя на красной дорожке кинофестиваля, попробуем разобраться. Евгении всего лишь 21 год, однако образ у нее на этот раз получился слишком уж зрелым и абсолютно лишенным какого-либо юношеского задора. Все очень скромно, сдержанно, прослеживается очевидное стремление выглядеть максимально элегантно. В итоге наряд Медведевой смотрелся чересчур нейтрально и даже как-то по-протокольному. Перед нами не заводная и веселая фигуристка, а некий руководитель бюджетного спортивного учреждения, пришедший на кинофестиваль с внеплановой проверкой соответствия кинопродукции государственным целям популяризации спорта среди молодежи. Черная обувь Евгении с трудом гармонирует с ее светлой одеждой, жакет смотрится немного тяжеловато на фоне воздушной юбки, а бежевый оттенок сумки не сказать чтобы уж сильно придает наряду дополнительных очков в гармонии и шарме. Да и сама сумка Dior все-таки великовата для томных блужданий по красной дорожке. Хотя если Женя действительно пришла на кинофестиваль с проверкой реализации государственных задач в создаваемой за бюджетные деньги кинопродукции, то тогда, конечно, размер этой сумки идеально подходит для подобных целей, так как в нее отлично поместятся различные инструкции, правила и бланки объяснительных для беспечных киношников. Алина Загитова: вечерняя ЭсмеральдаОлимпийская чемпионка, в отличие от своей одногруппницы из команды Этери Тутберидзе Евгении Медведевой, подобрала для светского мероприятия наряд, составленный в абсолютно противоположной цветовой гамме.На "Вечернем Урганте" Алина появилась вся в черном, как бы говоря окружающим, что все очень серьезно и для легкомысленного весеннего настроения время пока не наступило. Забудьте про летнюю обувь, открытые туфли-слингбэки — только зимние сапоги, только хардкор.Но красоту Алины Загитовой ничем невозможно прикрыть, и даже сквозь этот темный, как ночь в Париже времен Эсмеральды, наряд проступает волшебное очарование нашей фигуристки.Самой Эсмеральды в данном образе Загитовой не очень много, но, сняв с себя жакет и оставшись в одной легкой блузке на тоненьких бретельках, Алина своим видом заставила бы улицы ночного Парижа так мощно засверкать пленительными огнями, что десятки лампочек в знаменитых ажурных фонарях французской столицы тут же перегорели бы от этой невыносимой энергии и одурманивающего жара. Конечно, ботфорты совершенно не сочетаются с тонкой шелковой блузкой, а симпатичный костюмчик из жакета и юбки больше подходит для походов в институт на сдачу экзаменов, нежели для вечернего телешоу, но Алина своей очаровательной улыбкой заставляет не обращать внимания на такие глупости, как "правильно и уместно подобранный образ", поэтому в ее fashion-зачетку, даже несмотря на не совсем правильные ответы, смело ставим положительную отметку. Этери Тутберидзе: олимпийские кольцаАлина Загитова — довольно частая гостья в программе Ивана Урганта, но в этот раз она выступила еще и в роли поддержки для своего тренера Этери Тутберидзе, которая впервые оказалась в числе приглашенных на данном телешоу.Этери Георгиевна для своего дебюта в "Вечернем Урганте" выбрала темно-синее трикотажное платье, и по его крою можно легко догадаться, кто на катке "Хрустальный" (да и вообще в женском фигурном катании) является главнокомандующим.Дизайнерское решение наряда в виде люверсов с продетыми в них синими лентами чем-то напоминает генеральскую форму с ее орденами, ремнями, аксельбантами и патронташами. Сразу видно, человек каждый день на передовой — сражается за родину.Но если все-таки отвлечься от военной тематики и перейти к спортивным баталиям, то в этих многочисленных люверсах на платье Тутберидзе можно увидеть целую россыпь олимпийских колец.Этери уже побывала в качестве тренера на Олимпиадах в Сочи и в Пхенчхане, так что десять колец на ее платье можно смело принять за символ ее участия в тех олимпийских играх, а оставшиеся люверсы — это Игры, на которых Этери Георгиевна со своими чудо-ученицами обязательно завоюет очередные медали для России. И как же хорошо, что этих колец на платье Тутберидзе так много! Не забывайте также, что наш прославленный тренер может гордиться не только золотыми наградами своих подопечных, завоеванными ими на абсолютно всех турнирах по фигурному катанию, но и орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Поэтому ее элегантное синее трикотажное платье с металлическими люверсами — олимпийскими кольцами или орденами — смотрится как некий парадный вечерний наряд женщины, совершившей для своей страны настоящие подвиги.
https://ria.ru/20210415/scherbakova-1728229526.html
https://rsport.ria.ru/20210423/medvedeva-1729710174.html
https://rsport.ria.ru/20210316/scherbakova-1601482646.html
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Алексей Смирнов
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россия, этери тутберидзе, алина загитова, евгения медведева, пхенчхан, париж, фигурное катание, олимпийские игры, авторы, мнение - авторы, спорт

Сверкнули на троих: обзор нарядов Медведевой, Загитовой и Тутберидзе

08:00 25.04.2021 (обновлено: 08:01 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Алина Загитова / Евгения Медведева / Этери Тутберидзе
Алина Загитова / Евгения Медведева / Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости /
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Все материалы
Так получилось, что в один и тот же день — в пятницу, 23 апреля, под яркими лучами светских мероприятий блистали во всем своем великолепии три самых популярных леди российского фигурного катания: Евгения Медведева, Алина Загитова и Этери Тутберидзе.
И если Евгения восхищала своим белоснежным нарядом праздную публику на красной дорожке 43-го Московского международного кинофестиваля, то Этери и Алина облачились в изысканные костюмы для участия в популярном телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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Кому из них наиболее точно удалось подобрать гардероб для своего выхода в свет — в нашем сегодняшнем не совсем серьезном (а местами — откровенно ироничном) обзоре нарядов знаменитостей.

Евгения Медведева: внеплановая проверка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФигуристка Евгения Медведева на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского международного кинофестиваля
Фигуристка Евгения Медведева на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фигуристка Евгения Медведева на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского международного кинофестиваля
На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля Евгения Медведева появилась в белоснежной юбке, жакете нежно-сливочного оттенка, в черных туфлях-слингбэках от Dior и с сумкой того же французского бренда стоимостью ни много ни мало 3600 евро.
"Диоромания" Евгении, о которой мы недавно писали, продолжает набирать люксовые обороты.
Но вот насколько удачно все эти дорогущие аксессуары сочетались с нарядом, в котором предстала Женя на красной дорожке кинофестиваля, попробуем разобраться.
Евгении всего лишь 21 год, однако образ у нее на этот раз получился слишком уж зрелым и абсолютно лишенным какого-либо юношеского задора.
Все очень скромно, сдержанно, прослеживается очевидное стремление выглядеть максимально элегантно. В итоге наряд Медведевой смотрелся чересчур нейтрально и даже как-то по-протокольному.
Перед нами не заводная и веселая фигуристка, а некий руководитель бюджетного спортивного учреждения, пришедший на кинофестиваль с внеплановой проверкой соответствия кинопродукции государственным целям популяризации спорта среди молодежи.
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Черная обувь Евгении с трудом гармонирует с ее светлой одеждой, жакет смотрится немного тяжеловато на фоне воздушной юбки, а бежевый оттенок сумки не сказать чтобы уж сильно придает наряду дополнительных очков в гармонии и шарме.
Да и сама сумка Dior все-таки великовата для томных блужданий по красной дорожке.
Хотя если Женя действительно пришла на кинофестиваль с проверкой реализации государственных задач в создаваемой за бюджетные деньги кинопродукции, то тогда, конечно, размер этой сумки идеально подходит для подобных целей, так как в нее отлично поместятся различные инструкции, правила и бланки объяснительных для беспечных киношников.

Алина Загитова: вечерняя Эсмеральда

Олимпийская чемпионка, в отличие от своей одногруппницы из команды Этери Тутберидзе Евгении Медведевой, подобрала для светского мероприятия наряд, составленный в абсолютно противоположной цветовой гамме.
На "Вечернем Урганте" Алина появилась вся в черном, как бы говоря окружающим, что все очень серьезно и для легкомысленного весеннего настроения время пока не наступило. Забудьте про летнюю обувь, открытые туфли-слингбэки — только зимние сапоги, только хардкор.
Но красоту Алины Загитовой ничем невозможно прикрыть, и даже сквозь этот темный, как ночь в Париже времен Эсмеральды, наряд проступает волшебное очарование нашей фигуристки.
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Самой Эсмеральды в данном образе Загитовой не очень много, но, сняв с себя жакет и оставшись в одной легкой блузке на тоненьких бретельках, Алина своим видом заставила бы улицы ночного Парижа так мощно засверкать пленительными огнями, что десятки лампочек в знаменитых ажурных фонарях французской столицы тут же перегорели бы от этой невыносимой энергии и одурманивающего жара.
Конечно, ботфорты совершенно не сочетаются с тонкой шелковой блузкой, а симпатичный костюмчик из жакета и юбки больше подходит для походов в институт на сдачу экзаменов, нежели для вечернего телешоу, но Алина своей очаровательной улыбкой заставляет не обращать внимания на такие глупости, как "правильно и уместно подобранный образ", поэтому в ее fashion-зачетку, даже несмотря на не совсем правильные ответы, смело ставим положительную отметку.

Этери Тутберидзе: олимпийские кольца

Алина Загитова — довольно частая гостья в программе Ивана Урганта, но в этот раз она выступила еще и в роли поддержки для своего тренера Этери Тутберидзе, которая впервые оказалась в числе приглашенных на данном телешоу.
Этери Георгиевна для своего дебюта в "Вечернем Урганте" выбрала темно-синее трикотажное платье, и по его крою можно легко догадаться, кто на катке "Хрустальный" (да и вообще в женском фигурном катании) является главнокомандующим.
Дизайнерское решение наряда в виде люверсов с продетыми в них синими лентами чем-то напоминает генеральскую форму с ее орденами, ремнями, аксельбантами и патронташами. Сразу видно, человек каждый день на передовой — сражается за родину.
Но если все-таки отвлечься от военной тематики и перейти к спортивным баталиям, то в этих многочисленных люверсах на платье Тутберидзе можно увидеть целую россыпь олимпийских колец.
Этери уже побывала в качестве тренера на Олимпиадах в Сочи и в Пхенчхане, так что десять колец на ее платье можно смело принять за символ ее участия в тех олимпийских играх, а оставшиеся люверсы — это Игры, на которых Этери Георгиевна со своими чудо-ученицами обязательно завоюет очередные медали для России. И как же хорошо, что этих колец на платье Тутберидзе так много!
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Не забывайте также, что наш прославленный тренер может гордиться не только золотыми наградами своих подопечных, завоеванными ими на абсолютно всех турнирах по фигурному катанию, но и орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Поэтому ее элегантное синее трикотажное платье с металлическими люверсами — олимпийскими кольцами или орденами — смотрится как некий парадный вечерний наряд женщины, совершившей для своей страны настоящие подвиги.
 
РоссияЭтери ТутберидзеАлина ЗагитоваЕвгения МедведеваПхенчханПарижФигурное катаниеОлимпийские игрыАвторыМнение - АвторыСпорт
 
 
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