https://ria.ru/20210411/medvedeva-1727689628.html

"Диоромания" Медведевой — фигуристка погрузилась в мир "тяжелого люкса"

"Диоромания" Медведевой — фигуристка погрузилась в мир "тяжелого люкса"

Евгения Медведева никогда особо не страдала от отсутствия спонсорских контрактов на протяжении всей своей выдающейся спортивной карьеры. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T08:00

2021-04-11T08:00

2021-04-11T11:12

россия

евгения медведева

фигурное катание

авторы

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Евгения Медведева никогда особо не страдала от отсутствия спонсорских контрактов на протяжении всей своей выдающейся спортивной карьеры. Что только не рекламировала наша фигуристка — телевизоры, массажные матрасы, фитнес-завтраки и даже воздухоочистители. Но главным брендом в карьере Медведевой, чьим амбассадором она являлась долгое время, всегда была компания Nike.Упоминание о том, что Женя сотрудничает с Nike, несколько лет было размещено на ее странице в Instagram. Но сейчас, зайдя в аккаунт @jmedvedevaj, вы не обнаружите Nike в списке рекламных спонсоров Медведевой.Спортивный гигант, возможно, приостановил сотрудничество с нашей фигуристкой на время ее вынужденного отсутствия на турнирах в нынешнем сезоне — или же вообще расторг с ней контракт.Московских окон негасимый блеск Еще в ноябре 2019 года, в эфире шоу "ФК" на Первом канале, Евгения утверждала, что не тратит деньги на дорогие вещи: "Я не трачу свою прибыль на что-то такое, <...> что я вот пойду куплю, <...> к примеру, одежда, <...> приду куплю, <...> надену пару раз. <...> И будет пылиться у меня в шкафу, <...> но эта, к примеру, вещь стоит 100 тысяч рублей. <...> Я вообще не про это".И вот, спустя примерно полтора года после того интервью, Евгения стала размещать в своем Instagram фотографии вещей от люксовых брендов Dior, Burberry, Rene Caovilla стоимостью приблизительно 100 тысяч рублей каждая. Возможно, когда Евгения жила в канадском Торонто (именно в этот период спортивной карьеры записывалось интервью с Женей), наша фигуристка вдохновлялась западным образом жизни, в котором не принято покупать необоснованно дорогие люксовые вещи (даже имея на это финансовые возможности), носить их в повседневной жизни и тем более с упоением рассказывать всем об их приобретении.Но, вернувшись в 2020 году в Москву, в город, в котором fashion-балом правят роскошь, блеск, гламур и премиум-марки, а владелица Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская успевает поменять несколько нарядов от Louis Vuitton за то время, пока Александра Трусова делает четыре оборота в воздухе, выполняя ультра-си-прыжок, Евгения (видимо, сполна надышавшись столичным, наполненным парами шампанского Cristal и выхлопными газами Lamborghini воздухом) стала размещать в своем Instagram-профиле фото вещей люкс-бренда Dior, которыми обычно хвастаются поп-артисты, подруги популярных тиктокеров и... сын Яны Рудковской — Гном Гномыч, неспешно катающий в коляске Dior братика Арсения по роскошному особняку их мамы.От демократичной спортивной экипировки и проектов Nike в соцсетях Медведевой не осталось и следа — Евгения полностью погрузилась в мир "тяжелого люкса".Жадор Диор"Диоромания" Медведевой началась с демонстрации на своей страничке в Instagram новеньких туфель от Dior. Евгения подписала данную публикацию фразой — Welcome home, babies — "Добро пожаловать домой, крошки"."Крошки" стоят 88 тысяч рублей (на сайте ЦУМ), это "круизная коллекция" 2021 года. Состав — 100% текстиль и кожа. Ажурное плетение (главный элемент дизайна этих туфель), по заверениям производителя, в точности повторяет узор на стульях из первого бутика Dior на авеню Монтень в Париже — красота!"На обуви день не закончился..." — пишет в своем следующем фешен-посте российская фигуристка и уже сама позирует в черном берете с вуалью от того же бренда.Берет стоит 650 евро (на сайте Dior), примерно 60 тысяч рублей. Этот головной убор в стиле ретро изготовлен из кроличьего войлока и нейлоновой вуали. Dior утверждает, что перед нами пример истинного парижского стиля.Евгении действительно идет подобный ретрообраз, она в нем очень органична и притягательна. Более того, несмотря на неожиданно пробудившуюся любовь к люксовым вещам, Медведева пытается не переходить за рамки вычурного гламура и старается выглядеть элегантно и сдержанно, создавая в чем-то даже уникальный стиль — такая "парижанка в Москве".Еще одна обновка от Dior в коллекции Евгении Медведевой — спортивно-повседневная обувь — сникеры Walk'n'Dior.Сникеры стоят 820 евро (на сайте Dior), это примерно 74 тысячи рублей. Сделаны они из денима, но вот их плоская подошва, возможно, не самый подходящий вариант для будней профессионального спортсмена. Подобное решение обладает минимальной амортизацией, оно не блещет какими-либо ортопедическими свойствами, и как результат — при частом ношении такой обуви могут быть проблемы с позвоночником (а сникеры для того и покупают, чтобы их регулярно носить). Все-таки для Жени, с ее нередкими жалобами на боли в спине, больше подходят спортивные кроссовки для бега, которые и стоят в пять раз дешевле. Но тут у нас не про удобство и здоровье — здесь броский мир моды и стиля, и в этом плане они вполне симпатичны.Свою коллекцию вещей из бутика Dior Евгения Медведева также смогла себе позволить пополнить подвеской в виде звезды и портмоне с фирменным узором.Стоимость подвески — 50 евро ("сущие копейки", 4,5 тысячи рублей), портмоне чуть подороже — 440 евро (40 тысяч рублей).Но не одним "Диором" живет Евгения Медведева: в ее люксовом сундучке нашлось место и для сумки Burberry — "это для путешествий", подписала свою фотографию Женя.Для своих путешествий Евгения выбрала сумку из кожи и парусины от Burberry за 95,6 тысячи рублей, в которую как раз и можно положить портмоне и звездочку от Dior, а вот коньки для фигурного катания в нее точно не поместятся.Не совсем привычно видеть такое изобилие брендовых люксовых вещей в гардеробе фигуристки, но, видимо, приостановка сотрудничества с Nike никак не отразилось на ее финансовых возможностях: по данным Forbes, доход Евгении в год составляет около 700 тысяч долларов — может себе позволить!Но подобные заработки были у Жени и во времена, когда она еще тренировалась у Брайана Орсера в Канаде, и тогда особой страсти к дорогим люксовым вещам, тем более желания похвалиться ими перед поклонниками, за Евгений не наблюдалось.Все-таки жизнь в столице с ее глянцем, звездными тусовками и бесконечным пафосом немного отразилась и на формировании менталитета молодой Евгении. Более того, складывается забавное ощущение, что неожиданному преклонению и желанию публичной демонстрации своих приобретений в люксовых бутиках, расположенных в Столешниковом переулке Москвы, Женя нахваталась у Яны Рудковской, для которой день, в котором она не похвасталась платьем Louis Vuitton или курткой Dior, абсолютно бессмыслен, неликвиден и прожит совершенно зря.Даже роскошные туфли итальянской марки Rene Caovilla, которыми совсем недавно в своем Instagram кичилась Медведева, больше подходят для гардероба Рудковской, нежели Евгении, чей сдержанный стиль мы успели отметить. Стоимость туфель — около 111 тысяч рублей, состав прекрасен — кожа, шелк и целая россыпь разноцветных кристаллов. К этой ослепительной — в прямом смысле слова — обуви Женя подобрала для себя соответствующие ювелирные брендовые украшения (да, размер стоимости покупок у нас захватывающе приближается к миллионной отметке) из золота и бриллиантов. "Кто лучшие друзья девушек?" — подписывает свой "блистательный" пост в Instagram Евгения Медведева. Стильные парижанки такое уже вряд ли наденут, а вот гламурные москвички, обитательницы рублевских особняков, будут в подобных украшениях и обуви максимально органичны. У Жени даже есть подходящее платье для этого бриллиантового комплекта украшений и туфель с кристаллами — прекрасный золотистый наряд из показательного номера "Эхо любви". Правда, оно все-таки лучше смотрится с белыми фигурнокатательными коньками, которые, очень хочется верить, Евгения в ближайшее время не променяет даже на самые красивые в мире туфли.

https://rsport.ria.ru/20210408/viner-usmanova-1727353552.html

https://rsport.ria.ru/20210409/medvedeva-1727530288.html

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

россия, евгения медведева, фигурное катание, авторы