Потребитель особого назначения: как стать амбассадором бренда
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Амбассадор бренда - это человек, который является представителем продукции любой компании. Кто им может стать, сколько он получает и что значит “договор о рабочих взаимоотношениях” - в материале РИА Новости.
Амбассадор
Амбассадором является человек, представляющий какой-либо бренд. При этом он не является сотрудником компании или ее официальным лицом, к которому можно прийти с претензиями на качество продукции. Предполагается, что амбассадор (или, как его еще называют, посол) - это потребитель, имеющий авторитет и популярность в обществе, который может рассказать массам о товарах конкретного производителя. Этот человек обычно не делает открытую рекламу бренду и не призывает людей покупать тот или иной товар. Он лишь делится своим опытом пользования продукцией, выражая свое положительное к ней отношение. Например, известный инстаграм-блогер часто использует косметические средства одной и той же марки и рассказывает об этом в своих контентных видеороликах. Это человек и будет являться послом бренда.
Интересно, что компании по-разному относятся к открытости информации о сотрудничестве со своими амбассадорами. На Западе, например, есть тенденция не афишировать этого, а в России, наоборот, новости о рабочих взаимоотношениях фирмы и медийной личности публикуют в общий доступ. Сами звезды тоже могут не скрывать, что выступают послами того или иного бренда, так как это в какой-то степени показывает уровень их успешности.
Что делает
Амбассадор должен сделать так, чтобы бренд, о котором он рассказывает людям, стал более узнаваемым. Еслиаудитория известного человека видит, что он постоянно пользуется продукцией одной и той же марки, положительно о ней отзывается и показывает товар не только в рекламных постах/роликах, но и применяет его в обычной жизни, публика начинает доверять бренду и искать его на полках магазинов. Параллельно амбассадор рассказывает о ценностях компании, упоминает ее основные принципы, формируялояльное отношение публики к маркетинговой политике этой фирмы.
Посол бренда вправе рекламировать продукцию различными способами, выбор которых в основном зависит от желания самого амбассадора. При этом в договоре с компанией могут быть указаны конкретные форматы, которых следует придерживаться в рамках сотрудничества.
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Применяются в основном следующие варианты рекламы:
- 1Текстовые посты в таких социальных сетях как Instagram, Facebook, Вконтакте и т.д.
- 2Формат видеороликов на YouTube, видеообзоров в Instagram или TikTok.
- 3Тематические фотосессии в журналах или в ленте социальных сетей с продуктами компании, которые может организовывать как бренд, так и сам амбассадор.
- 4Различные конкурсы, по результатам которых посол бренда разыгрывает товары компании.
- 5Любые другие мероприятия по типу мастер-классов, неформальных встреч с аудиторией, семинаров, лекций, интервью и пр.
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Плюсы и минусы
Сотрудничать с амбассадорами иногда даже выгоднее, чем нанимать человека, делающего одноразовую рекламу. Во-первых, это всегда представить бренда, которому люди доверяют, прислушиваются к его советам. Во-вторых, репутация посла всегда напрямую связана с имиджем компании. Этот человек будет не только советовать товар, он за счет своей популярности расширит лояльную к фирме аудиторию. В-третьих, так как амбассадор является “народным представителем”, он сможет донести ценности организации в более доступном для людей формате.
Однако существуют в подобном сотрудничестве и негативные моменты для бренда. В первую очередь, это практически всегда отсутствие конкретного плана рекламы и возможности четко отследить результаты, так как ей присущи черты нативности, она не ярко выраженная и скорее имеет накопительный эффект. Также амбассадор - это популярная личность, чаще всего, непредсказуемая, которая в любой момент может попасть в какой-нибудь скандал или конфликт, что отразится на репутации бренда. К тому же, такой человек, являясь "простым" представителем общественности, может сказать на широкую аудиторию те вещи, о которых фирма не хотела бы распространяться. Чтобы предотвратить подобные ситуации, посла могут попросить подписать соглашение о неразглашении определенной информации.
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Отличие от лица бренда
Лицо бренда - приглашенная для рекламы продукции знаменитость, которая представляет товар фирмы на мероприятиях. Между лицом и амбассадором есть важное отличие, несмотря на то, что перед ними всегда стоит общая задача привлечь аудиторию к продукту компании: официальный представитель может лично не пользоваться рекомендуемыми ими изделиями, в отличие от посла. К тому же зачастую первый заключает с фирмой контракт на разовую рекламу: фотосессию на обложке журнала, снятие промо-ролика и т.д., в то время как статус амбассадора подразумевает продолжительное сотрудничество.
“Посол компании должен транслировать главный месседж фирмы. Лицо бренда идеально подходит для рекламы нового запуска сникеров (подвид спортивной обуви. - Прим. ред.), но не для продвижения продукции на масштабном уровне”, - поделился с РИА Новости Никита Захаров, эксперт по маркетингу компании SuperStep.
Приложение Instagram на экране смартфона
Зарплата
Вознаграждение амбассадора напрямую зависит от масштабов и известности бренда, количества времени, потраченного на “скрытую” рекламу и объема аудитории самой популярной личности. Зарплата за месяц может варьироваться в пределах 1000 - 10 000 долларов (и даже более).
Как стать амбассадором
Для того, чтобы стать послом бренда, нужно, прежде всего, обладать многочисленной активной и лояльной аудиторией. В большинстве случаев амбассадорами становятся наиболее известные люди, которые движутся к пику своей популярности. Таковыми являются преимущественно блогеры, а также известные музыканты, писатели, журналисты, актеры, которые часто мелькают не только на телеэкранах, но и на различных интернет-платформах.
Личные качества
Команда маркетологов тщательно выбирает будущего амбассадора. В первую очередь, он должен быть приверженцем бренда и разделять его философию, искренне верить в компанию и ее продукт, рассказал Никита Захаров.
Фирме наиболее выгодно выбирать для дальнейшего сотрудничества тех людей, которые умеют в любой ситуации привлечь к себе внимание, преимущественно в положительном ключе. Это должны быть яркие, харизматичные, надежные личности, которые обладают повышенной чуткостью к своей аудитории и пробуждают у зрителей чувство симпатии, уважения и доверия. Также важно обладать высокой психоэмоциональной устойчивостью, ведь подписчики не всегда готовы адекватно воспринимать даже ненавязчивую рекламу, в результате чего могут последовать резкие негативные комментарии. Только с учетом личных качеств посла компания получит нужный результат: повышение уровня узнаваемости и продаж.
Девушка заполняет договор
Навыки и профессиональные умения
Фирма будет не только предъявлять к амбассадору требования по уровню его популярности и личным качествам, но и ожидать важных для сотрудничества умений и профессиональных навыков:
- 1Грамотно поставленная, приятная речь. Этот пункт является одним из главных моментов успешного взаимодействия с аудиторией. Люди прислушиваются к умеющему публично выступать человеку и лучше воспринимают из его уст информацию о продукте.
- 2Базовые знания в области продаж. Амбассадор должен быть знаком с основными схемами достижения целей рекламы.
- 3Умение обучаться и впитывать новую информацию. Чтобы быть послом бренда, нужно хорошо знать не только рекламируемую продукцию, но и ценности, принципы компании, основные правила ее маркетинговой политики и т.д.
- 4Освоение социальных сетей. Сегодня это главный способ взаимодействия с потребителями продукции, поэтому посол бренда не только должен обладать популярностью, но и уметь зарабатывать лайки на постах, например, в Instagram.
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Как выбирают
В большинстве случаев не медийные личности ищут бренд, а фирма интересуется потенциальным амбассадором и предлагает ему договор о рабочих взаимоотношениях.
Компании часто обращают внимание на активных пользователей социальных сетей, которые обладают большим доверием публики, а также имеют как можно меньше негативных отзывов и редко появляются в противоречивых заголовках СМИ.
К тому же бренд с большей вероятностью предложит сотрудничество, если известный блогер/актер и т.д. самостоятельно начнет ненавязчиво рекламировать товары компании или уже является постоянным покупателем ее продукции.
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Однако человек, желающий стать послом фирмы, может и сам предложить свою кандидатуру, связавшись с брендом напрямую или же увидев на его официальном интернет-сайте опубликованную информацию о возможном сотрудничестве. В идеале посланец должен иметь целевую аудиторию, которая на 90 процентов совпадает с любителями рекомендуемого продукта.
“При выборе амбассадора, представители бренда смотрят на аудиторию и ее фидбек по другим рекламным контрактам, финансовые вложения для сотрудничества, репутационные риски, отсутствие работы с брендами-конкурентами или работы в категории”, - сообщила РИА Новости Евгения Назарова, руководитель digital-направления в рекламном агентстве INTENSIVE.
Девушка со смартфоном
Договор
С новым амбассадором компания заключает особое соглашение, которое мало чем отличается от трудового договора. Оно точно так же содержит в себе информацию о сроке сотрудничества, пункты об условиях расторжения, обязанностях участников и заработной плате. Чаще всего такой документ составляется на год, учитывая, что стороны соглашения могут его продлить по необходимости.
Договор обязательно подписывается заказчиком (бренд) и исполнителем (медийное лицо) и составляется в двух экземплярах.
Что нельзя делать амбассадору
Действия, которые категорически нельзя совершать амбассадору, прописываются в договоре о сотрудничестве или же оформляются в виде дополнительного соглашения. Они могут быть совершенно разными, в зависимости от желаний конкретной фирмы. В большинстве случаев это неразглашение конфиденциальной информации, запрет на произвольные высказывания и формулировки об имидже бренда, которые могут быть восприняты двояко, а также невозможность параллельной работы с компаниями-конкурентами.
Примеры амбассадоров различных брендов
Примеров популярных личностей, которые неофициально представляют продукцию какого-либо бренда, бесчисленное множество, несмотря на то, что это не всегда будет заметно пользователем Интернета, так как реклама зачастую имеет максимально ненавязчивый, и даже скрытый характер.
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Яркими примерами будут являться следующие известные личности:
- 1Юрий Дудь, знаменитый YouTube-блогер, который стал послом бренда по производству автомобильной техники Hyundai.
- 2Анастасия Ивлеева, популярная российская телеведущая и видеоблогер, недавно начавшая сотрудничество с ресторанной сетью McDonald’s.
- 3Ксения Собчак, общественный деятель и журналистка, которая достаточно долгое время является амбассадором косметической продукции Mixit.
- 4Данила Козловский, известный отечественный актер, часто появляющийся на различных мероприятиях с изделиями от Gucci, считается послом этого бренда.
- 5Регина Тодоренко, российская телеведущая, которая на данный момент считается одним из главных амбассадоров продукции Hyggies.