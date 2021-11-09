https://ria.ru/20211109/ambassador-1758243037.html

Потребитель особого назначения: как стать амбассадором бренда

Потребитель особого назначения: как стать амбассадором бренда - РИА Новости, 09.11.2021

Потребитель особого назначения: как стать амбассадором бренда

Амбассадор бренда - это человек, который является представителем продукции любой компании. Кто им может стать, сколько он получает и что значит “договор о... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:32

2021-11-09T15:32

2021-11-09T15:32

россия

блогер

социальные сети

работа

бренды

реклама

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Амбассадор бренда - это человек, который является представителем продукции любой компании. Кто им может стать, сколько он получает и что значит “договор о рабочих взаимоотношениях” - в материале РИА Новости.АмбассадорАмбассадором является человек, представляющий какой-либо бренд. При этом он не является сотрудником компании или ее официальным лицом, к которому можно прийти с претензиями на качество продукции. Предполагается, что амбассадор (или, как его еще называют, посол) - это потребитель, имеющий авторитет и популярность в обществе, который может рассказать массам о товарах конкретного производителя. Этот человек обычно не делает открытую рекламу бренду и не призывает людей покупать тот или иной товар. Он лишь делится своим опытом пользования продукцией, выражая свое положительное к ней отношение. Например, известный инстаграм-блогер часто использует косметические средства одной и той же марки и рассказывает об этом в своих контентных видеороликах. Это человек и будет являться послом бренда.Интересно, что компании по-разному относятся к открытости информации о сотрудничестве со своими амбассадорами. На Западе, например, есть тенденция не афишировать этого, а в России, наоборот, новости о рабочих взаимоотношениях фирмы и медийной личности публикуют в общий доступ. Сами звезды тоже могут не скрывать, что выступают послами того или иного бренда, так как это в какой-то степени показывает уровень их успешности.Что делаетАмбассадор должен сделать так, чтобы бренд, о котором он рассказывает людям, стал более узнаваемым. Еслиаудитория известного человека видит, что он постоянно пользуется продукцией одной и той же марки, положительно о ней отзывается и показывает товар не только в рекламных постах/роликах, но и применяет его в обычной жизни, публика начинает доверять бренду и искать его на полках магазинов. Параллельно амбассадор рассказывает о ценностях компании, упоминает ее основные принципы, формируялояльное отношение публики к маркетинговой политике этой фирмы.Посол бренда вправе рекламировать продукцию различными способами, выбор которых в основном зависит от желания самого амбассадора. При этом в договоре с компанией могут быть указаны конкретные форматы, которых следует придерживаться в рамках сотрудничества.Применяются в основном следующие варианты рекламы:Плюсы и минусыСотрудничать с амбассадорами иногда даже выгоднее, чем нанимать человека, делающего одноразовую рекламу. Во-первых, это всегда представить бренда, которому люди доверяют, прислушиваются к его советам. Во-вторых, репутация посла всегда напрямую связана с имиджем компании. Этот человек будет не только советовать товар, он за счет своей популярности расширит лояльную к фирме аудиторию. В-третьих, так как амбассадор является “народным представителем”, он сможет донести ценности организации в более доступном для людей формате.Однако существуют в подобном сотрудничестве и негативные моменты для бренда. В первую очередь, это практически всегда отсутствие конкретного плана рекламы и возможности четко отследить результаты, так как ей присущи черты нативности, она не ярко выраженная и скорее имеет накопительный эффект. Также амбассадор - это популярная личность, чаще всего, непредсказуемая, которая в любой момент может попасть в какой-нибудь скандал или конфликт, что отразится на репутации бренда. К тому же, такой человек, являясь "простым" представителем общественности, может сказать на широкую аудиторию те вещи, о которых фирма не хотела бы распространяться. Чтобы предотвратить подобные ситуации, посла могут попросить подписать соглашение о неразглашении определенной информации.Отличие от лица брендаЛицо бренда - приглашенная для рекламы продукции знаменитость, которая представляет товар фирмы на мероприятиях. Между лицом и амбассадором есть важное отличие, несмотря на то, что перед ними всегда стоит общая задача привлечь аудиторию к продукту компании: официальный представитель может лично не пользоваться рекомендуемыми ими изделиями, в отличие от посла. К тому же зачастую первый заключает с фирмой контракт на разовую рекламу: фотосессию на обложке журнала, снятие промо-ролика и т.д., в то время как статус амбассадора подразумевает продолжительное сотрудничество.ЗарплатаВознаграждение амбассадора напрямую зависит от масштабов и известности бренда, количества времени, потраченного на “скрытую” рекламу и объема аудитории самой популярной личности. Зарплата за месяц может варьироваться в пределах 1000 - 10 000 долларов (и даже более).Как стать амбассадоромДля того, чтобы стать послом бренда, нужно, прежде всего, обладать многочисленной активной и лояльной аудиторией. В большинстве случаев амбассадорами становятся наиболее известные люди, которые движутся к пику своей популярности. Таковыми являются преимущественно блогеры, а также известные музыканты, писатели, журналисты, актеры, которые часто мелькают не только на телеэкранах, но и на различных интернет-платформах.Личные качестваКоманда маркетологов тщательно выбирает будущего амбассадора. В первую очередь, он должен быть приверженцем бренда и разделять его философию, искренне верить в компанию и ее продукт, рассказал Никита Захаров.Фирме наиболее выгодно выбирать для дальнейшего сотрудничества тех людей, которые умеют в любой ситуации привлечь к себе внимание, преимущественно в положительном ключе. Это должны быть яркие, харизматичные, надежные личности, которые обладают повышенной чуткостью к своей аудитории и пробуждают у зрителей чувство симпатии, уважения и доверия. Также важно обладать высокой психоэмоциональной устойчивостью, ведь подписчики не всегда готовы адекватно воспринимать даже ненавязчивую рекламу, в результате чего могут последовать резкие негативные комментарии. Только с учетом личных качеств посла компания получит нужный результат: повышение уровня узнаваемости и продаж.Навыки и профессиональные уменияФирма будет не только предъявлять к амбассадору требования по уровню его популярности и личным качествам, но и ожидать важных для сотрудничества умений и профессиональных навыков:Как выбираютВ большинстве случаев не медийные личности ищут бренд, а фирма интересуется потенциальным амбассадором и предлагает ему договор о рабочих взаимоотношениях.Компании часто обращают внимание на активных пользователей социальных сетей, которые обладают большим доверием публики, а также имеют как можно меньше негативных отзывов и редко появляются в противоречивых заголовках СМИ.К тому же бренд с большей вероятностью предложит сотрудничество, если известный блогер/актер и т.д. самостоятельно начнет ненавязчиво рекламировать товары компании или уже является постоянным покупателем ее продукции.Однако человек, желающий стать послом фирмы, может и сам предложить свою кандидатуру, связавшись с брендом напрямую или же увидев на его официальном интернет-сайте опубликованную информацию о возможном сотрудничестве. В идеале посланец должен иметь целевую аудиторию, которая на 90 процентов совпадает с любителями рекомендуемого продукта.ДоговорС новым амбассадором компания заключает особое соглашение, которое мало чем отличается от трудового договора. Оно точно так же содержит в себе информацию о сроке сотрудничества, пункты об условиях расторжения, обязанностях участников и заработной плате. Чаще всего такой документ составляется на год, учитывая, что стороны соглашения могут его продлить по необходимости.Договор обязательно подписывается заказчиком (бренд) и исполнителем (медийное лицо) и составляется в двух экземплярах.Что нельзя делать амбассадоруДействия, которые категорически нельзя совершать амбассадору, прописываются в договоре о сотрудничестве или же оформляются в виде дополнительного соглашения. Они могут быть совершенно разными, в зависимости от желаний конкретной фирмы. В большинстве случаев это неразглашение конфиденциальной информации, запрет на произвольные высказывания и формулировки об имидже бренда, которые могут быть восприняты двояко, а также невозможность параллельной работы с компаниями-конкурентами.Примеры амбассадоров различных брендовПримеров популярных личностей, которые неофициально представляют продукцию какого-либо бренда, бесчисленное множество, несмотря на то, что это не всегда будет заметно пользователем Интернета, так как реклама зачастую имеет максимально ненавязчивый, и даже скрытый характер.Яркими примерами будут являться следующие известные личности:

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https://ria.ru/20211106/klipy-1757246641.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, блогер, социальные сети, работа, бренды, реклама