Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210425/imperiya-1729862418.html
Министр обороны Польши заявил о желании России восстановить империю
Министр обороны Польши заявил о желании России восстановить империю
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Россия хочет возродить империю. Об этом он заявил в интервью Polskie Radio. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:16
2021-04-25T16:34
россия
мариуш блащак
нато
сергей шойгу
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573435989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76ff7b4f7d24fec46b0f800b8df54dc9.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Россия хочет возродить империю. Об этом он заявил в интервью Polskie Radio.Министр отметил, что Варшава внимательно следит за тем, что происходит на ее восточных границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск.На Западе регулярно звучат обвинения в "агрессивных действиях" России против Украины. В частности, Москву критиковали за проведение военных учений.На это в Кремле заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Вместе с тем Москва в последние годы отмечает растущую военную активность НАТО у западных и южных границ. Страны альянса регулярно проводят маневры и моделируют нападение России. Ранее Польша на таких крупных учениях потерпела разгромное поражение от условного "противника с востока".
https://ria.ru/20210423/polsha-1729668924.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573435989_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9587504961fe5add089ef738970a06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мариуш блащак, нато, сергей шойгу, польша

Министр обороны Польши заявил о желании России восстановить империю

16:16 25.04.2021 (обновлено: 16:34 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАкция "Лучи Победы" в Москве
Акция Лучи Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Россия хочет возродить империю. Об этом он заявил в интервью Polskie Radio.
"Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи", — сказал Блащак.
Министр отметил, что Варшава внимательно следит за тем, что происходит на ее восточных границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск.
На Западе регулярно звучат обвинения в "агрессивных действиях" России против Украины. В частности, Москву критиковали за проведение военных учений.
На это в Кремле заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Вместе с тем Москва в последние годы отмечает растущую военную активность НАТО у западных и южных границ. Страны альянса регулярно проводят маневры и моделируют нападение России. Ранее Польша на таких крупных учениях потерпела разгромное поражение от условного "противника с востока".
Варшава - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 16:26
Польша обвинила Россию в обострении отношений
 
РоссияМариуш БлащакНАТОСергей ШойгуПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
01:31Названы признаки истощения организма
Лента новостейМолния