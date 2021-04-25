https://ria.ru/20210425/imperiya-1729862418.html

Министр обороны Польши заявил о желании России восстановить империю

Министр обороны Польши заявил о желании России восстановить империю

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Россия хочет возродить империю. Об этом он заявил в интервью Polskie Radio. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:16

2021-04-25T16:16

2021-04-25T16:34

россия

мариуш блащак

нато

сергей шойгу

польша

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Россия хочет возродить империю. Об этом он заявил в интервью Polskie Radio.Министр отметил, что Варшава внимательно следит за тем, что происходит на ее восточных границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск.На Западе регулярно звучат обвинения в "агрессивных действиях" России против Украины. В частности, Москву критиковали за проведение военных учений.На это в Кремле заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Вместе с тем Москва в последние годы отмечает растущую военную активность НАТО у западных и южных границ. Страны альянса регулярно проводят маневры и моделируют нападение России. Ранее Польша на таких крупных учениях потерпела разгромное поражение от условного "противника с востока".

https://ria.ru/20210423/polsha-1729668924.html

россия

польша

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2021

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россия, мариуш блащак, нато, сергей шойгу, польша