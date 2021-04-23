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Пенсии работающим пенсионерам: какой размер выплат полагается в 2021 году

Пенсии работающим пенсионерам: какой размер выплат полагается в 2021 году

Пенсии работающим пенсионерам — это ежемесячные выплаты от государства гражданам, которые достигли возраста выхода на заслуженный отдых, но продолжают... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:56

2021-04-23T18:56

2021-04-23T18:56

россия

пенсии

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пенсии работающим пенсионерам — это ежемесячные выплаты от государства гражданам, которые достигли возраста выхода на заслуженный отдых, но продолжают трудиться. Сколько начисляется, как делают перерасчет и проводят индексацию — в материале РИА Новости.Пенсии работающим пенсионерамПенсии работающим пенсионерам — это форма социального обеспечения пожилых граждан, которые достигли установленного законом пенсионного возраста (или при наличии определенных обстоятельств приобрели это право досрочно) и не прекращают трудовую деятельность.Выплаты формируются из трех частей: фиксированной (устанавливается всем и варьируется в большую сторону лишь при наличии определенной категории или статуса, например, возраст 80 и более лет, инвалидность, наличие иждивенцев), а также страховой и накопительной.Страховая пенсияСтраховая пенсия складывается из отчислений в ПФР, которые производит работодатель сотрудника с его официальной зарплаты. Однако возможна и добровольная уплата гражданами страховых взносов в пенсионный фонд.В связи с принятой пенсионной реформой требования к этим показателям будут возрастать ежегодно, вплоть до 2025 года. Если в 2020 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента, то в 2021 году этот порог вырос до 12 лет и 21 ИПК.Когда переходный период закончится, для страховой пенсии нужно будет иметь 30 баллов и минимум 15 лет стажа.При нехватке показателей назначение страховой пенсии отодвигается, пока трудовой минимум не будет заработан. Если спустя 5 лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста с учетом его постепенного повышения этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная. Она равна фиксированной части страховой пенсии с прибавкой в виде социальной доплаты. Однако право на такую выплату возникает на 5 лет позже обычного. С учетом переходного периода, в 2021 году это 61,5 год для женщин и 66,5 лет для мужчин.Проверить свой стаж и баллы на лицевом счете в ПФР можно через портал Госуслуг. Накопительная пенсияНакопительная пенсия — это средства, аккумулированные за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Этот вид пенсии формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, если они до конца 2015 года сделали выбор в ее пользу.С 2016 года власти ввели мораторий: заморозили накопительную часть пенсии. Все страховые взносы стали уходить на формирование страховой пенсии. Ограничение действует до конца 2022 года.Кому положена?Чтобы работать и при этом получать пенсию, должны соблюдаться три условия одновременно:В 2021 году работающий пенсионер может получать пенсию, достигнув 56,5 лет для женщин и 61,5 года у мужчин, а также имея 12 лет стажа и 21 коэффициент.Работающим пенсионерам-инвалидамБольшинству пенсионеров-инвалидов закон не разрешает получать одновременно две пенсии. Потому они должны решить, какой выплате отдать предпочтение.К категориям инвалидов, которым законом предоставлено право на одновременное получение двух пенсий, относятся:Кроме того, две пенсии могут быть установлены родителям военнослужащих-призывников, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по или после увольнения с нее, если это произошло из-за военной травмы, вдовам таких военнослужащих, а также нетрудоспособным членам семей отдельных категорий граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.Для установления права на одновременное получение двух пенсий необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства.Как начисляется и выплачивается пенсия?Пенсия работающим пенсионерам начисляется по общим правилам: нужно подать заявление и документы в отделение Пенсионного фонда по месту постоянной или временной регистрации.В пакет документов обязательно должны войти:Точный список документов в зависимости от каждого конкретного случая стоит уточнить в ПФР.Днем обращения за пенсией считается дата подачи заявления или отправки заявления по почте, указанная на штемпеле. С этого дня и назначается выплата.После получения заявления и полного комплекта документов, Пенсионный фонд рассмотрит заявление в срок до 10 рабочих дней. Если каких-то документов не хватает, то их лучше предоставить в срок до 3 месяцев, чтобы дата приема заявления считалась днем обращения за пенсией.Средства выплачиваются либо через Почту России, либо через банк. С 1 июля 2017 года для начисления пенсии оформляются только карты национальной платежной системы "МИР".Как рассчитывается?Страховую пенсию работающим пенсионерам рассчитывают в 2021 году по стандартной формуле: (сумма пенсионных коэффициентов (баллов)) Х (стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии) + (фиксированная выплата).Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2021 году — 6 044,48 рубля в месяц.Размер выплатыСтраховая пенсия зависит от размера отчислений в пенсионный фонд, то есть уровня зарплаты в течение трудовой жизни гражданина. Чем он выше — тем больше ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент).Средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля.Минимальная пенсия для работающих пенсионеровПо словам юриста, в российском законодательстве нет понятия "минимальная пенсия".Индексация пенсий работающим пенсионерамС 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней работающим пенсионерам начисляется без учета плановых индексаций. При этом норма не распространяется на государственные и социальные пенсии.Особенности перерасчетов пенсииРаботающие пенсионеры могут получать пенсию и зарплату одновременно, но так как за них продолжают поступать взносы, размер пенсии им пересчитывают в зависимости от количества накопленных пенсионных коэффициентов. Это делают каждый год 1 августа. Никаких заявлений на перерасчет подавать не нужно, согласно пункту 56 правил, утвержденных приказом Минтруда.При этом, согласно статье 18 федерального закона № 400-ФЗ, заявление на перерасчет нужно подать, если, например, пенсионер получил первую группу инвалидности или же он работал на Крайнем Севере и уже во время пенсии получил нужный стаж для повышения выплат.После увольнения работающего пенсионераСогласно федеральному закону "О страховых пенсиях", при прекращении пенсионером работы суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.Какие еще социальные выплаты могут получить работающие пенсионеры?— Категории работающих пенсионеров (например, инвалиды), которым полагается набор социальных услуг, могут воспользоваться компенсацией за его неиспользование и получать выплату в денежной форме. Также работающим пенсионерам предоставляется ряд льгот (в том числе, по транспортному налогу), вычетов (они могут вернуть часть расходов по оплате процентов по ипотеке). Кроме того, данная категория граждан имеет право в любой момент уйти в отпуск без сохранения заработной платы на 14 дней или уволиться без отработки двух недель. Точную информацию о полагающихся федеральных и региональных льготах лучше уточнить в ПФР или органах соцзащиты, — сообщил специалист.Закон и последние новостиПорядок начисления выплат работающим пенсионерам регулируется федеральными законами "О страховых пенсиях", "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", "О накопительной пенсии", а также постановлением правительства РФ "Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий" и другими нормативно-правовыми актами.В марте 2021 года депутаты неоднократно поднимали вопрос о возвращении индексации пенсии работающим пенсионерам. Однако решение по этому вопросу власти пока не приняли.

https://ria.ru/20210421/pensiya-1729191703.html

https://ria.ru/20210423/pensii-1729561466.html

https://ria.ru/20210423/pensiya-1729563501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсии, пенсионный фонд рф, общество