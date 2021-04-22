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В Петербурге арестовали 31 участника несогласованной акции
В Петербурге арестовали 31 участника несогласованной акции
Невский районный суд назначил наказание в виде административного ареста еще 31 участнику несогласованной акции в среду, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T23:10
2021-04-22T23:10
россия
алексей навальный
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Невский районный суд назначил наказание в виде административного ареста еще 31 участнику несогласованной акции в среду, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Ранее в четверг городские суды начали рассматривать административные материалы в отношении участников несогласованной акции. К вечеру было вынесено более 45 постановлений о штрафах и восемь – об административном аресте, информировала судебная пресс-служба. Один человек получил наказание в виде 70 часов обязательных работ. Соответствующие административные материалы рассматриваются судами по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)."Невский районный суд… рассмотрел все материалы по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ, касающиеся мероприятия… 21 апреля… Всего 31 материал. Все правонарушители отправлены под арест на сроки от 4 до 15 суток", - говорится в сообщении.Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в несогласованной акции в городе в среду участвовали около 4,5 тысячи человек.Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, алексей навальный, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали 31 участника несогласованной акции

23:10 22.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции в поддержку А. Навального в регионах России
Несанкционированные акции в поддержку А. Навального в регионах России - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Невский районный суд назначил наказание в виде административного ареста еще 31 участнику несогласованной акции в среду, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее в четверг городские суды начали рассматривать административные материалы в отношении участников несогласованной акции. К вечеру было вынесено более 45 постановлений о штрафах и восемь – об административном аресте, информировала судебная пресс-служба. Один человек получил наказание в виде 70 часов обязательных работ. Соответствующие административные материалы рассматриваются судами по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
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"Невский районный суд… рассмотрел все материалы по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ, касающиеся мероприятия… 21 апреля… Всего 31 материал. Все правонарушители отправлены под арест на сроки от 4 до 15 суток", - говорится в сообщении.
Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в несогласованной акции в городе в среду участвовали около 4,5 тысячи человек.
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Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
 
РоссияАлексей НавальныйЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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