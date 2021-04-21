Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/putin-1729185599.html
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, и, как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:10
2021-04-21T00:30
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256253_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_afc9bb1388737b1ebbe1c379de61b2bb.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, и, как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии.Как и годом ранее, мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Среди приглашенных – члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.Пандемия внесла коррективы в порядок допуска прессы на мероприятие: журналисты должны трижды сдать тест на коронавирус и получить отрицательные результаты.Послание будет оглашено в 12.00 мск. Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире основных телеканалов, на это в эфирной сетке выделен один час.Путин еще 11 марта сказал, что начал работу над посланием. Последние два дня президент не проводил публичных мероприятий, работал над текстом. В понедельник вечером Путин сообщил, что последние дни постоянно находится на связи с премьер-министром, вице-премьерами и министрами, и что они подходят к тому, чтобы "договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям".Постковидное посланиеОжидания от предстоящего послания самые разные, но почти все сходятся в одном: оно будет носить "постковидный" характер. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уверена, что послание сформулирует новую систему координат в "новом времени". Политологи также высказывают мнение, что оно станет окном в постковидную реальность, попыткой обозначить новые горизонты развития страны. Президент, как считают в кругах политиков и общественников, может обозначить стратегический план по развитию на ближайший год, поставить задачи, связанные с восстановлением экономики после кризиса и повышением уровня жизни граждан. Главы бизнес-объединений рассчитывают, что Путин уделит особое внимание вопросу увеличения доходов населения, которое поддержит спрос, а также инвестициям и восстановлению экономики. Можно ожидать, что президент предложит расширить список проектов, которые будут финансироваться из ФНБ, считает президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко. По его мнению, могут быть объявлены новые меры поддержки для IT-сектора, инфраструктуры, а также новые механизмы поддержки граждан, например, выплата продовольственных пособий.Социальный характерМногие эксперты и парламентарии сходятся во мнении, что предстоящее послание будет носить социальный характер. Круг тем может включать, например, преодоление бедности, обеспечение адресной помощи нуждающимся, развитие здравоохранения, в том числе модернизация инфекционной службы и процесс вакцинации, проблемы образования, демографии, пенсионного обеспечения. Особенно выделяется в этом ряду тема индексации пенсий работающим пенсионерам – некоторые парламентарии ждут, что решение по этому вопросу будет озвучено именно в послании. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов ожидает объявления ряда радикальных социальных, "даже социалистических" решений, в том числе по индексации пенсий. Профсоюзы, по словам главы ФНПР Михаила Шмакова, также надеются, что президент в своем обращении к парламенту затронет вопросы возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам и восстановления рынка труда после пандемии.Некоторые парламентарии и политологи считают, что вопросы внешней политики и тема предстоящих парламентских выборов также могут прозвучать в послании. По мнению сенатора Андрея Климова, президент может сказать о мерах по отношению к тем странам, которые пытаются воздействовать на Россию с позиции силы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет, что президент в своем послании признает существующие проблемы из-за коронавируса, введения санкций и брошенного Западом "военного вызова". Чуть ранее он отмечал, что ожидает также признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впрочем, некоторые думские фракции не стали озвучивать своих ожиданий, а решили стать соавторами послания. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что партия отправила пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову свою версию "концовки" президентского послания, в котором отмечено, в частности, что стране "нужен лишь рывок вперед, никаких отступлений назад".
https://ria.ru/20210420/energetika-1729112372.html
https://ria.ru/20210420/putin-1729065870.html
https://ria.ru/20210419/poslanie-1729009891.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256253_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_8a19bbabd65c5a65d68fa1edace30069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

00:10 21.04.2021 (обновлено: 00:30 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, и, как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии.
Как и годом ранее, мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Среди приглашенных – члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.
Пандемия внесла коррективы в порядок допуска прессы на мероприятие: журналисты должны трижды сдать тест на коронавирус и получить отрицательные результаты.
Послание будет оглашено в 12.00 мск. Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире основных телеканалов, на это в эфирной сетке выделен один час.
Путин еще 11 марта сказал, что начал работу над посланием. Последние два дня президент не проводил публичных мероприятий, работал над текстом. В понедельник вечером Путин сообщил, что последние дни постоянно находится на связи с премьер-министром, вице-премьерами и министрами, и что они подходят к тому, чтобы "договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 15:01
Путин подписал закон о регулировании труда энергетиков

Постковидное послание

Ожидания от предстоящего послания самые разные, но почти все сходятся в одном: оно будет носить "постковидный" характер. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уверена, что послание сформулирует новую систему координат в "новом времени". Политологи также высказывают мнение, что оно станет окном в постковидную реальность, попыткой обозначить новые горизонты развития страны. Президент, как считают в кругах политиков и общественников, может обозначить стратегический план по развитию на ближайший год, поставить задачи, связанные с восстановлением экономики после кризиса и повышением уровня жизни граждан. Главы бизнес-объединений рассчитывают, что Путин уделит особое внимание вопросу увеличения доходов населения, которое поддержит спрос, а также инвестициям и восстановлению экономики. Можно ожидать, что президент предложит расширить список проектов, которые будут финансироваться из ФНБ, считает президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко. По его мнению, могут быть объявлены новые меры поддержки для IT-сектора, инфраструктуры, а также новые механизмы поддержки граждан, например, выплата продовольственных пособий.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с Сергеем Меняйло - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 11:50
Путин отметил важность развития удаленных форм занятости

Социальный характер

Многие эксперты и парламентарии сходятся во мнении, что предстоящее послание будет носить социальный характер. Круг тем может включать, например, преодоление бедности, обеспечение адресной помощи нуждающимся, развитие здравоохранения, в том числе модернизация инфекционной службы и процесс вакцинации, проблемы образования, демографии, пенсионного обеспечения. Особенно выделяется в этом ряду тема индексации пенсий работающим пенсионерам – некоторые парламентарии ждут, что решение по этому вопросу будет озвучено именно в послании. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов ожидает объявления ряда радикальных социальных, "даже социалистических" решений, в том числе по индексации пенсий. Профсоюзы, по словам главы ФНПР Михаила Шмакова, также надеются, что президент в своем обращении к парламенту затронет вопросы возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам и восстановления рынка труда после пандемии.
Некоторые парламентарии и политологи считают, что вопросы внешней политики и тема предстоящих парламентских выборов также могут прозвучать в послании. По мнению сенатора Андрея Климова, президент может сказать о мерах по отношению к тем странам, которые пытаются воздействовать на Россию с позиции силы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет, что президент в своем послании признает существующие проблемы из-за коронавируса, введения санкций и брошенного Западом "военного вызова". Чуть ранее он отмечал, что ожидает также признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впрочем, некоторые думские фракции не стали озвучивать своих ожиданий, а решили стать соавторами послания. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что партия отправила пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову свою версию "концовки" президентского послания, в котором отмечено, в частности, что стране "нужен лишь рывок вперед, никаких отступлений назад".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 21:43
Путин рассказал о подготовке послания Федеральному собранию
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:25Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
12:23Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
12:23Путин призвал не допускать распространение коронавируса извне
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
12:10Путин оценил действия властей и общества во время пандемии
12:08Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
Лента новостейМолния