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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/cannes-1729286655.html
Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена покажут на Каннском кинофестивале
Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена покажут на Каннском кинофестивале
Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена войдут в программу Каннского кинофестиваля, объявил директор смотра Тьерри Фремо. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:08
2021-04-21T16:08
новости культуры
билл мюррей
культура
тильда суинтон
эдриан броуди
кино и сериалы
пол верховен
уэс андерсон
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена войдут в программу Каннского кинофестиваля, объявил директор смотра Тьерри Фремо. Об этом сообщает Deadline."Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" Уэса Андерса и "Святая дева" Пола Верховена были отобраны в официальную программу Канн в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса смотр был перенесен с мая на октябрь и проведен в мини-формате. Премьеры лент Верховена и Андерсона были отложены. Комедийная драма Андерсона рассказывает о буднях редакции вымышленного журнала. В фильме снимались: Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдормэнд, Тильда Суинтон, Бенисио дель Торо, Эдриан Броуди и многие другие звезды.События эротической драмы Верховена разворачиваются в XVII веке. Католическую монахиню считают одержимой дьяволом – женщина страдает от тревожных религиозных видений. В основе сценария лежит книга историка Джудит С. Браун "Нескромные поступки: Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения". Главные роли исполнили Виржини Эфира и Шарлотта Рэмплинг.В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Смотр откроет мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет".
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новости культуры, билл мюррей, тильда суинтон, эдриан броуди , кино и сериалы, пол верховен, уэс андерсон, каннский кинофестиваль

Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена покажут на Каннском кинофестивале

16:08 21.04.2021
 
© AP Photo / Invision/Evan Agostini/AP Photo/Markus SchreiberУэс Андерсон и Пол Верховен
Уэс Андерсон и Пол Верховен - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini/AP Photo/Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена войдут в программу Каннского кинофестиваля, объявил директор смотра Тьерри Фремо. Об этом сообщает Deadline.
"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" Уэса Андерса и "Святая дева" Пола Верховена были отобраны в официальную программу Канн в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса смотр был перенесен с мая на октябрь и проведен в мини-формате. Премьеры лент Верховена и Андерсона были отложены.
Комедийная драма Андерсона рассказывает о буднях редакции вымышленного журнала. В фильме снимались: Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдормэнд, Тильда Суинтон, Бенисио дель Торо, Эдриан Броуди и многие другие звезды.
События эротической драмы Верховена разворачиваются в XVII веке. Католическую монахиню считают одержимой дьяволом – женщина страдает от тревожных религиозных видений. В основе сценария лежит книга историка Джудит С. Браун "Нескромные поступки: Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения". Главные роли исполнили Виржини Эфира и Шарлотта Рэмплинг.
В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Смотр откроет мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет".
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КультураНовости культурыБилл МюррейТильда СуинтонЭдриан БроудиКино и сериалыПол ВерховенУэс АндерсонКаннский кинофестиваль
 
 
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