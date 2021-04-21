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Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена покажут на Каннском кинофестивале
Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена покажут на Каннском кинофестивале
Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена войдут в программу Каннского кинофестиваля, объявил директор смотра Тьерри Фремо. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:08
2021-04-21T16:08
2021-04-21T16:08
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена войдут в программу Каннского кинофестиваля, объявил директор смотра Тьерри Фремо. Об этом сообщает Deadline."Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" Уэса Андерса и "Святая дева" Пола Верховена были отобраны в официальную программу Канн в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса смотр был перенесен с мая на октябрь и проведен в мини-формате. Премьеры лент Верховена и Андерсона были отложены. Комедийная драма Андерсона рассказывает о буднях редакции вымышленного журнала. В фильме снимались: Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдормэнд, Тильда Суинтон, Бенисио дель Торо, Эдриан Броуди и многие другие звезды.События эротической драмы Верховена разворачиваются в XVII веке. Католическую монахиню считают одержимой дьяволом – женщина страдает от тревожных религиозных видений. В основе сценария лежит книга историка Джудит С. Браун "Нескромные поступки: Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения". Главные роли исполнили Виржини Эфира и Шарлотта Рэмплинг.В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Смотр откроет мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет".
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новости культуры, билл мюррей, тильда суинтон, эдриан броуди , кино и сериалы, пол верховен, уэс андерсон, каннский кинофестиваль