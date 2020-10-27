На Круазетт снова толпа? Канны открывают мини-фестиваль

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>Каннский фестиваль впервые решили провести осенью, хотя бы в мини-формате. Организаторы обещают красивые наряды и маски на ковровой дорожке. В программе — комедии и драмы, без американских селебрити, но со звездами французского кино. Похоже, что эти Канны станут самыми "домашними" за всю историю. О том, как повлиял на смотр комендантский час, что запретят на дорожке и выдержали ли на фестивале "гендерную квоту", — в материале РИА Новости.Марка качестваДо этого с Каннским кинофестивалем неприятности случались лишь дважды. Один раз его отменили из-за Второй мировой войны, а в 1968-м — прервали из-за студенческих волнений во Франции (церемонию награждения вообще не проводили).В этом году из-за пандемии мероприятие (которое обычно проходит в мае) также отменили. Но осенью состоялись фестивали в Венеции и Сан-Себастьяне, и французские кинематографисты решились на "утешительный приз". На три дня набережная Круазетт снова станет местом притяжения фанатов кино, артистов и профессионалов индустрии. Праздник кино нужен, уверены организаторы.Не остался в стороне и мэр города Давид Линар, который намекает на конкурентоспособность Канн в организации событий такого уровня, за счет чего на Лазурном берегу живут очень многие.Звезды и комендантский часСокращенный формат предполагает урезанную программу. В секцию основного конкурса отобрали лишь четыре фильма. Кроме того, покажут короткометражки и картины молодых режиссеров в программе Cinefondation.Так что ожидать совсем уж традиционную "ярмарку тщеславия" на ковровой дорожке в Каннах не стоит. Мэр города подчеркивает: на главной площадке фестиваля, во Дворце фестивалей и конгрессов, продемонстрируют "санитарные, культурные и экономические возможности проводить престижнейшие мероприятия".Наверняка столпотворения фанатов звезд перед ковровой дорожкой не будет, количество фотографов уменьшат, также как и зрителей в залах.По знаменитой лестнице Дворца фестивалей актеры и режиссеры пройдутся, но с соблюдением социальной дистанции. И в масках.Программу тоже скорректировали. С 24 октября на Лазурном берегу — комендантский час: после девяти вечера нельзя появляться на улице. Так что пришлось поменять расписание. Открытие и все вечерние показы состоятся раньше, гала-ужин отменили.Еще одно новшество: впервые за всю историю Канн оценивать фильмы будет жюри без председателя (им должен был стать американец Спайк Ли, но он не смог приехать). Зато состав гендерно сбалансирован: трое мужчин и три женщины. Две француженки и грузинка — Деа Кулумбегашвили.Награды вручат только в секциях короткометражек и Cinefondation.Что показываютКак утверждают организаторы, в этот раз ставку в программе сделали на "подающих надежды режиссеров".Откроется фестиваль "Триумфом" Эммануэля Курколя. Это комедия об известном актере, который дает уроки драматического искусства в тюрьме и пытается поставить там пьесу Беккета "В ожидании Годо". Ему разрешают взять исполнителей в поездку в город, чтобы они лучше могли проникнуться искусством и понять задумку постановщика. На премьере ждут исполнителя одной из главных ролей Кад Мерад и участников съемочной группы.Также в конкурсе — "Настоящие матери" Наоми Кавасе про бездетных супругов, усыновивших младенца. Через шесть лет им начинает угрожать женщина, которая называет себя биологической матерью ребенка и требует большую сумму.Другая картина, "Два Альфреда" Брюно Подалидеса, — комедия о тех, кто постоянно удивляется, не всегда понимая новые технологии и стремительно меняющийся мир.Еще покажут "Начало" Дэи Кулумбегашвили, триумфатора фестиваля в Сан-Себастьяне (эта лента получила четыре приза на этом смотре, в том числе за лучший фильм и режиссуру).Фильм рассказывает о жене лидера секты в провинциальном городке. Она разочаровалась в жизни и пытается найти себя. Общину атакуют экстремисты, а потом героине приходится отвечать на слишком личные вопросы следователя. Муж не понимает проблем супруги. В немногословной картине мало событий, в основном внимание сосредоточено на переживаниях и действиях героини.То есть конкурс, как и состав жюри, сбалансирован: есть и комедии, и драмы, и женщина-режиссер. Наверное, самый выигрышный вариант в нынешних условиях.<em>Каннский кинофестиваль пройдет с 27 по 29 октября.</em>
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Каннский фестиваль впервые решили провести осенью, хотя бы в мини-формате. Организаторы обещают красивые наряды и маски на ковровой дорожке. В программе — комедии и драмы, без американских селебрити, но со звездами французского кино. Похоже, что эти Канны станут самыми "домашними" за всю историю. О том, как повлиял на смотр комендантский час, что запретят на дорожке и выдержали ли на фестивале "гендерную квоту", — в материале РИА Новости.
Марка качества
До этого с Каннским кинофестивалем неприятности случались лишь дважды. Один раз его отменили из-за Второй мировой войны, а в 1968-м — прервали из-за студенческих волнений во Франции (церемонию награждения вообще не проводили).
Австрийская актриса Сента Бергер на кинофестивале в Каннах. 23 мая 1968
В этом году из-за пандемии мероприятие (которое обычно проходит в мае) также отменили. Но осенью состоялись фестивали в Венеции и Сан-Себастьяне, и французские кинематографисты решились на "утешительный приз".
"Фестиваль также важен и для культурного процветания нашего города, — цитируют Динара местные СМИ. — Несмотря на нестандартную ситуацию, он пройдет с соблюдением всех традиций: качественные показы для нашей постоянной публики в вечерних нарядах на одной из самых знаменитых красных ковровых дорожек".
Звезды и комендантский час
Сокращенный формат предполагает урезанную программу. В секцию основного конкурса отобрали лишь четыре фильма. Кроме того, покажут короткометражки и картины молодых режиссеров в программе Cinefondation.
Так что ожидать совсем уж традиционную "ярмарку тщеславия" на ковровой дорожке в Каннах не стоит. Мэр города подчеркивает: на главной площадке фестиваля, во Дворце фестивалей и конгрессов, продемонстрируют "санитарные, культурные и экономические возможности проводить престижнейшие мероприятия".
Наверняка столпотворения фанатов звезд перед ковровой дорожкой не будет, количество фотографов уменьшат, также как и зрителей в залах.
По знаменитой лестнице Дворца фестивалей актеры и режиссеры пройдутся, но с соблюдением социальной дистанции. И в масках.
Программу тоже скорректировали. С 24 октября на Лазурном берегу — комендантский час: после девяти вечера нельзя появляться на улице. Так что пришлось поменять расписание. Открытие и все вечерние показы состоятся раньше, гала-ужин отменили.
Еще одно новшество: впервые за всю историю Канн оценивать фильмы будет жюри без председателя (им должен был стать американец Спайк Ли, но он не смог приехать). Зато состав гендерно сбалансирован: трое мужчин и три женщины. Две француженки и грузинка — Деа Кулумбегашвили.
Награды вручат только в секциях короткометражек и Cinefondation.
Что показывают
Как утверждают организаторы, в этот раз ставку в программе сделали на "подающих надежды режиссеров".
Откроется фестиваль "Триумфом" Эммануэля Курколя. Это комедия об известном актере, который дает уроки драматического искусства в тюрьме и пытается поставить там пьесу Беккета "В ожидании Годо". Ему разрешают взять исполнителей в поездку в город, чтобы они лучше могли проникнуться искусством и понять задумку постановщика.
"Курколь показывает реальную тюремную жизнь с помощью молодых актеров и под надзором ветеранов "Комеди Франсез". Особенно интересно снято противопоставление двух миров", — поясняют отборщики свой выбор.
На премьере ждут исполнителя одной из главных ролей Кад Мерад и участников съемочной группы.
Также в конкурсе — "Настоящие матери" Наоми Кавасе про бездетных супругов, усыновивших младенца. Через шесть лет им начинает угрожать женщина, которая называет себя биологической матерью ребенка и требует большую сумму.
Другая картина, "Два Альфреда" Брюно Подалидеса, — комедия о тех, кто постоянно удивляется, не всегда понимая новые технологии и стремительно меняющийся мир.
Еще покажут "Начало" Дэи Кулумбегашвили, триумфатора фестиваля в Сан-Себастьяне (эта лента получила четыре приза на этом смотре, в том числе за лучший фильм и режиссуру).
Фильм рассказывает о жене лидера секты в провинциальном городке. Она разочаровалась в жизни и пытается найти себя. Общину атакуют экстремисты, а потом героине приходится отвечать на слишком личные вопросы следователя. Муж не понимает проблем супруги. В немногословной картине мало событий, в основном внимание сосредоточено на переживаниях и действиях героини.
То есть конкурс, как и состав жюри, сбалансирован: есть и комедии, и драмы, и женщина-режиссер. Наверное, самый выигрышный вариант в нынешних условиях.
Каннский кинофестиваль пройдет с 27 по 29 октября.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.