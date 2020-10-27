https://ria.ru/20201027/kanny-1581610820.html

На Круазетт снова толпа? Канны открывают мини-фестиваль

Каннский фестиваль впервые решили провести осенью, хотя бы в мини-формате. Организаторы обещают красивые наряды и маски на ковровой дорожке. В программе —... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:21

каннский кинофестиваль

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>Каннский фестиваль впервые решили провести осенью, хотя бы в мини-формате. Организаторы обещают красивые наряды и маски на ковровой дорожке. В программе — комедии и драмы, без американских селебрити, но со звездами французского кино. Похоже, что эти Канны станут самыми "домашними" за всю историю. О том, как повлиял на смотр комендантский час, что запретят на дорожке и выдержали ли на фестивале "гендерную квоту", — в материале РИА Новости.Марка качестваДо этого с Каннским кинофестивалем неприятности случались лишь дважды. Один раз его отменили из-за Второй мировой войны, а в 1968-м — прервали из-за студенческих волнений во Франции (церемонию награждения вообще не проводили).В этом году из-за пандемии мероприятие (которое обычно проходит в мае) также отменили. Но осенью состоялись фестивали в Венеции и Сан-Себастьяне, и французские кинематографисты решились на "утешительный приз". На три дня набережная Круазетт снова станет местом притяжения фанатов кино, артистов и профессионалов индустрии. Праздник кино нужен, уверены организаторы.Не остался в стороне и мэр города Давид Линар, который намекает на конкурентоспособность Канн в организации событий такого уровня, за счет чего на Лазурном берегу живут очень многие.Звезды и комендантский часСокращенный формат предполагает урезанную программу. В секцию основного конкурса отобрали лишь четыре фильма. Кроме того, покажут короткометражки и картины молодых режиссеров в программе Cinefondation.Так что ожидать совсем уж традиционную "ярмарку тщеславия" на ковровой дорожке в Каннах не стоит. Мэр города подчеркивает: на главной площадке фестиваля, во Дворце фестивалей и конгрессов, продемонстрируют "санитарные, культурные и экономические возможности проводить престижнейшие мероприятия".Наверняка столпотворения фанатов звезд перед ковровой дорожкой не будет, количество фотографов уменьшат, также как и зрителей в залах.По знаменитой лестнице Дворца фестивалей актеры и режиссеры пройдутся, но с соблюдением социальной дистанции. И в масках.Программу тоже скорректировали. С 24 октября на Лазурном берегу — комендантский час: после девяти вечера нельзя появляться на улице. Так что пришлось поменять расписание. Открытие и все вечерние показы состоятся раньше, гала-ужин отменили.Еще одно новшество: впервые за всю историю Канн оценивать фильмы будет жюри без председателя (им должен был стать американец Спайк Ли, но он не смог приехать). Зато состав гендерно сбалансирован: трое мужчин и три женщины. Две француженки и грузинка — Деа Кулумбегашвили.Награды вручат только в секциях короткометражек и Cinefondation.Что показываютКак утверждают организаторы, в этот раз ставку в программе сделали на "подающих надежды режиссеров".Откроется фестиваль "Триумфом" Эммануэля Курколя. Это комедия об известном актере, который дает уроки драматического искусства в тюрьме и пытается поставить там пьесу Беккета "В ожидании Годо". Ему разрешают взять исполнителей в поездку в город, чтобы они лучше могли проникнуться искусством и понять задумку постановщика. На премьере ждут исполнителя одной из главных ролей Кад Мерад и участников съемочной группы.Также в конкурсе — "Настоящие матери" Наоми Кавасе про бездетных супругов, усыновивших младенца. Через шесть лет им начинает угрожать женщина, которая называет себя биологической матерью ребенка и требует большую сумму.Другая картина, "Два Альфреда" Брюно Подалидеса, — комедия о тех, кто постоянно удивляется, не всегда понимая новые технологии и стремительно меняющийся мир.Еще покажут "Начало" Дэи Кулумбегашвили, триумфатора фестиваля в Сан-Себастьяне (эта лента получила четыре приза на этом смотре, в том числе за лучший фильм и режиссуру).Фильм рассказывает о жене лидера секты в провинциальном городке. Она разочаровалась в жизни и пытается найти себя. Общину атакуют экстремисты, а потом героине приходится отвечать на слишком личные вопросы следователя. Муж не понимает проблем супруги. В немногословной картине мало событий, в основном внимание сосредоточено на переживаниях и действиях героини.То есть конкурс, как и состав жюри, сбалансирован: есть и комедии, и драмы, и женщина-режиссер. Наверное, самый выигрышный вариант в нынешних условиях.<em>Каннский кинофестиваль пройдет с 27 по 29 октября.</em>

https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html

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франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каннский кинофестиваль, кино и сериалы, знаменитости, звезды, спайк ли, канны, франция, венеция