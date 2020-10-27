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https://ria.ru/20201027/kanny-1581610820.html
На Круазетт снова толпа? Канны открывают мини-фестиваль
Каннский фестиваль впервые решили провести осенью, хотя бы в мини-формате. Организаторы обещают красивые наряды и маски на ковровой дорожке. В программе —... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:00
2020-10-27T08:21
каннский кинофестиваль
культура
кино и сериалы
знаменитости
звезды
спайк ли
канны
франция
венеция
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>Каннский фестиваль впервые решили провести осенью, хотя бы в мини-формате. Организаторы обещают красивые наряды и маски на ковровой дорожке. В программе — комедии и драмы, без американских селебрити, но со звездами французского кино. Похоже, что эти Канны станут самыми "домашними" за всю историю. О том, как повлиял на смотр комендантский час, что запретят на дорожке и выдержали ли на фестивале "гендерную квоту", — в материале РИА Новости.Марка качестваДо этого с Каннским кинофестивалем неприятности случались лишь дважды. Один раз его отменили из-за Второй мировой войны, а в 1968-м — прервали из-за студенческих волнений во Франции (церемонию награждения вообще не проводили).В этом году из-за пандемии мероприятие (которое обычно проходит в мае) также отменили. Но осенью состоялись фестивали в Венеции и Сан-Себастьяне, и французские кинематографисты решились на "утешительный приз". На три дня набережная Круазетт снова станет местом притяжения фанатов кино, артистов и профессионалов индустрии. Праздник кино нужен, уверены организаторы.Не остался в стороне и мэр города Давид Линар, который намекает на конкурентоспособность Канн в организации событий такого уровня, за счет чего на Лазурном берегу живут очень многие.Звезды и комендантский часСокращенный формат предполагает урезанную программу. В секцию основного конкурса отобрали лишь четыре фильма. Кроме того, покажут короткометражки и картины молодых режиссеров в программе Cinefondation.Так что ожидать совсем уж традиционную "ярмарку тщеславия" на ковровой дорожке в Каннах не стоит. Мэр города подчеркивает: на главной площадке фестиваля, во Дворце фестивалей и конгрессов, продемонстрируют "санитарные, культурные и экономические возможности проводить престижнейшие мероприятия".Наверняка столпотворения фанатов звезд перед ковровой дорожкой не будет, количество фотографов уменьшат, также как и зрителей в залах.По знаменитой лестнице Дворца фестивалей актеры и режиссеры пройдутся, но с соблюдением социальной дистанции. И в масках.Программу тоже скорректировали. С 24 октября на Лазурном берегу — комендантский час: после девяти вечера нельзя появляться на улице. Так что пришлось поменять расписание. Открытие и все вечерние показы состоятся раньше, гала-ужин отменили.Еще одно новшество: впервые за всю историю Канн оценивать фильмы будет жюри без председателя (им должен был стать американец Спайк Ли, но он не смог приехать). Зато состав гендерно сбалансирован: трое мужчин и три женщины. Две француженки и грузинка — Деа Кулумбегашвили.Награды вручат только в секциях короткометражек и Cinefondation.Что показываютКак утверждают организаторы, в этот раз ставку в программе сделали на "подающих надежды режиссеров".Откроется фестиваль "Триумфом" Эммануэля Курколя. Это комедия об известном актере, который дает уроки драматического искусства в тюрьме и пытается поставить там пьесу Беккета "В ожидании Годо". Ему разрешают взять исполнителей в поездку в город, чтобы они лучше могли проникнуться искусством и понять задумку постановщика. На премьере ждут исполнителя одной из главных ролей Кад Мерад и участников съемочной группы.Также в конкурсе — "Настоящие матери" Наоми Кавасе про бездетных супругов, усыновивших младенца. Через шесть лет им начинает угрожать женщина, которая называет себя биологической матерью ребенка и требует большую сумму.Другая картина, "Два Альфреда" Брюно Подалидеса, — комедия о тех, кто постоянно удивляется, не всегда понимая новые технологии и стремительно меняющийся мир.Еще покажут "Начало" Дэи Кулумбегашвили, триумфатора фестиваля в Сан-Себастьяне (эта лента получила четыре приза на этом смотре, в том числе за лучший фильм и режиссуру).Фильм рассказывает о жене лидера секты в провинциальном городке. Она разочаровалась в жизни и пытается найти себя. Общину атакуют экстремисты, а потом героине приходится отвечать на слишком личные вопросы следователя. Муж не понимает проблем супруги. В немногословной картине мало событий, в основном внимание сосредоточено на переживаниях и действиях героини.То есть конкурс, как и состав жюри, сбалансирован: есть и комедии, и драмы, и женщина-режиссер. Наверное, самый выигрышный вариант в нынешних условиях.<em>Каннский кинофестиваль пройдет с 27 по 29 октября.</em>
https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html
канны
франция
венеция
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РИА Новости
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Новости
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каннский кинофестиваль, кино и сериалы, знаменитости, звезды, спайк ли, канны, франция, венеция

На Круазетт снова толпа? Канны открывают мини-фестиваль

08:00 27.10.2020 (обновлено: 08:21 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКанны перед открытием 72-го Каннского международного кинофестиваля
Канны перед открытием 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Каннский фестиваль впервые решили провести осенью, хотя бы в мини-формате. Организаторы обещают красивые наряды и маски на ковровой дорожке. В программе — комедии и драмы, без американских селебрити, но со звездами французского кино. Похоже, что эти Канны станут самыми "домашними" за всю историю. О том, как повлиял на смотр комендантский час, что запретят на дорожке и выдержали ли на фестивале "гендерную квоту", — в материале РИА Новости.

Марка качества

До этого с Каннским кинофестивалем неприятности случались лишь дважды. Один раз его отменили из-за Второй мировой войны, а в 1968-м — прервали из-за студенческих волнений во Франции (церемонию награждения вообще не проводили).
© AP PhotoАвстрийская актриса Сента Бергер на кинофестивале в Каннах. 23 мая 1968
Австрийская актриса Сента Бергер на кинофестивале в Каннах 23 мая 1968 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo
Австрийская актриса Сента Бергер на кинофестивале в Каннах. 23 мая 1968
В этом году из-за пандемии мероприятие (которое обычно проходит в мае) также отменили. Но осенью состоялись фестивали в Венеции и Сан-Себастьяне, и французские кинематографисты решились на "утешительный приз".
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Режиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля. Его фильм получил специальный приз жюри.

Режиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля
1 из 2

Режиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля. Его фильм получил специальный приз жюри.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Мексиканский режиссер Мишель Франко, получивший Гран-при жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за фильм "Новый порядок".

Мексиканский режиссер Мишель Франко, получивший гран-при жюри Венецианского кинофестиваля за фильм Новый порядок на 77-м Венецианском кинофестивале
2 из 2

Мексиканский режиссер Мишель Франко, получивший Гран-при жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за фильм "Новый порядок".

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
1 из 2

Режиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля. Его фильм получил специальный приз жюри.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
2 из 2

Мексиканский режиссер Мишель Франко, получивший Гран-при жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за фильм "Новый порядок".

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
На три дня набережная Круазетт снова станет местом притяжения фанатов кино, артистов и профессионалов индустрии. Праздник кино нужен, уверены организаторы.
Не остался в стороне и мэр города Давид Линар, который намекает на конкурентоспособность Канн в организации событий такого уровня, за счет чего на Лазурном берегу живут очень многие.
CC BY-SA 4.0 / Spike / Вид с башни Сюке на главную гавань Канн
Вид с башни Сюке на главную гавань Канн - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Spike /
Вид с башни Сюке на главную гавань Канн
"Фестиваль также важен и для культурного процветания нашего города, — цитируют Динара местные СМИ. — Несмотря на нестандартную ситуацию, он пройдет с соблюдением всех традиций: качественные показы для нашей постоянной публики в вечерних нарядах на одной из самых знаменитых красных ковровых дорожек".

Звезды и комендантский час

Сокращенный формат предполагает урезанную программу. В секцию основного конкурса отобрали лишь четыре фильма. Кроме того, покажут короткометражки и картины молодых режиссеров в программе Cinefondation.
CC0 / Timantha102938 /

Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в городе Канн.

Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазет в городе Канн
1 из 3

Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в городе Канн.

CC0 / Timantha102938 /
© AFP 2020 / Valery Hache

Гости на открытии Каннского фестиваля сериалов Cannesseries.

Гости на открытии Каннского кинофестиваля
2 из 3

Гости на открытии Каннского фестиваля сериалов Cannesseries.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AFP 2020 / Valery Hache

Члены жюри на открытии Каннского фестиваля сериалов Cannesseries.

Члены жюри на открытии Каннского кинофестиваля
3 из 3

Члены жюри на открытии Каннского фестиваля сериалов Cannesseries.

© AFP 2020 / Valery Hache
1 из 3

Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в городе Канн.

CC0 / Timantha102938 /
2 из 3

Гости на открытии Каннского фестиваля сериалов Cannesseries.

© AFP 2020 / Valery Hache
3 из 3

Члены жюри на открытии Каннского фестиваля сериалов Cannesseries.

© AFP 2020 / Valery Hache
Так что ожидать совсем уж традиционную "ярмарку тщеславия" на ковровой дорожке в Каннах не стоит. Мэр города подчеркивает: на главной площадке фестиваля, во Дворце фестивалей и конгрессов, продемонстрируют "санитарные, культурные и экономические возможности проводить престижнейшие мероприятия".
Наверняка столпотворения фанатов звезд перед ковровой дорожкой не будет, количество фотографов уменьшат, также как и зрителей в залах.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан на красной дорожке премьеры фильма "Окча" ("Okja") в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан на красной дорожке премьеры фильма Окчав рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
1 из 7

Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан на красной дорожке премьеры фильма "Окча" ("Okja") в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фотокорреспонденты работают на красной дорожке перед премьерой фильма "Газетчик" ("The Paperboy") на 65-м Международном Каннском кинофестивале.

Фотокорреспонденты работают на Красной дорожке
2 из 7

Фотокорреспонденты работают на красной дорожке перед премьерой фильма "Газетчик" ("The Paperboy") на 65-м Международном Каннском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа фотокорреспондентов на 62-м Международном Каннском кинофестивале.

Работа фотокорреспондентов
3 из 7

Работа фотокорреспондентов на 62-м Международном Каннском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма "Роковое искушение" ("The Beguiled") в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма Роковое искушение в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
4 из 7

Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма "Роковое искушение" ("The Beguiled") в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке премьеры фильма "Тайная жизнь" ("A Hidden Life") в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
5 из 7

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке премьеры фильма "Тайная жизнь" ("A Hidden Life") в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса и модель Дипика Падукон на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Актриса и модель Дипика Падукон на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
6 из 7
Актриса и модель Дипика Падукон на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкГостья на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Гостья на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
7 из 7
Гостья на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 7

Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан на красной дорожке премьеры фильма "Окча" ("Okja") в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
2 из 7

Фотокорреспонденты работают на красной дорожке перед премьерой фильма "Газетчик" ("The Paperboy") на 65-м Международном Каннском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Работа фотокорреспондентов на 62-м Международном Каннском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 7

Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма "Роковое искушение" ("The Beguiled") в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 7

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке премьеры фильма "Тайная жизнь" ("A Hidden Life") в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 7
Актриса и модель Дипика Падукон на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 7
Гостья на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
По знаменитой лестнице Дворца фестивалей актеры и режиссеры пройдутся, но с соблюдением социальной дистанции. И в масках.
Программу тоже скорректировали. С 24 октября на Лазурном берегу — комендантский час: после девяти вечера нельзя появляться на улице. Так что пришлось поменять расписание. Открытие и все вечерние показы состоятся раньше, гала-ужин отменили.
© РИА Новости / Юрий ЧичковФотографы ждут появления актеров
Фотографы ждут появления актеров - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Юрий Чичков
Фотографы ждут появления актеров
Еще одно новшество: впервые за всю историю Канн оценивать фильмы будет жюри без председателя (им должен был стать американец Спайк Ли, но он не смог приехать). Зато состав гендерно сбалансирован: трое мужчин и три женщины. Две француженки и грузинка — Деа Кулумбегашвили.
Награды вручат только в секциях короткометражек и Cinefondation.

Что показывают

Как утверждают организаторы, в этот раз ставку в программе сделали на "подающих надежды режиссеров".
© Canal+ (2020)Кадр из фильма "Триумф"
Кадр из фильма Триумф - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Canal+ (2020)
Кадр из фильма "Триумф"
Откроется фестиваль "Триумфом" Эммануэля Курколя. Это комедия об известном актере, который дает уроки драматического искусства в тюрьме и пытается поставить там пьесу Беккета "В ожидании Годо". Ему разрешают взять исполнителей в поездку в город, чтобы они лучше могли проникнуться искусством и понять задумку постановщика.

"Курколь показывает реальную тюремную жизнь с помощью молодых актеров и под надзором ветеранов "Комеди Франсез". Особенно интересно снято противопоставление двух миров", — поясняют отборщики свой выбор.

На премьере ждут исполнителя одной из главных ролей Кад Мерад и участников съемочной группы.
© Kinoshita Group (2020)Кадр из фильма "Настоящие матери"
Кадр из фильма Настоящие матери - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Kinoshita Group (2020)
Кадр из фильма "Настоящие матери"
Также в конкурсе — "Настоящие матери" Наоми Кавасе про бездетных супругов, усыновивших младенца. Через шесть лет им начинает угрожать женщина, которая называет себя биологической матерью ребенка и требует большую сумму.
Другая картина, "Два Альфреда" Брюно Подалидеса, — комедия о тех, кто постоянно удивляется, не всегда понимая новые технологии и стремительно меняющийся мир.
Еще покажут "Начало" Дэи Кулумбегашвили, триумфатора фестиваля в Сан-Себастьяне (эта лента получила четыре приза на этом смотре, в том числе за лучший фильм и режиссуру).
© Georgian National Film Cente Кадр из фильма "Начало"
Кадр из фильма Начало - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Georgian National Film Cente
Кадр из фильма "Начало"
Фильм рассказывает о жене лидера секты в провинциальном городке. Она разочаровалась в жизни и пытается найти себя. Общину атакуют экстремисты, а потом героине приходится отвечать на слишком личные вопросы следователя. Муж не понимает проблем супруги. В немногословной картине мало событий, в основном внимание сосредоточено на переживаниях и действиях героини.
То есть конкурс, как и состав жюри, сбалансирован: есть и комедии, и драмы, и женщина-режиссер. Наверное, самый выигрышный вариант в нынешних условиях.
Каннский кинофестиваль пройдет с 27 по 29 октября.
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