https://ria.ru/20210419/kino-1728939902.html
Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль
Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль
Мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:46
2021-04-19T14:46
2021-04-19T14:46
культура
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
марион котийяр
леос каракс (алекс дюпон)
каннский кинофестиваль
лос-анджелес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581627010_0:216:2733:1753_1920x0_80_0_0_78431a7af1571cc99116334cc1fab80a.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает Deadline.Роли в картине, которая стала первым англоязычным проектом Каракса, исполнили Марион Котийяр и Адам Драйвер.Действие в картине происходит в современном Лос-Анджелесе. Главные герои стендапер Генри (Драйвер) и его жена, певица Энн (Котийяр). Они живут идеальной гламурной жизнью, но рождение дочери Аннетт, которая обладает необычным даром, меняет их жизни.Известная американская поп-рок группа "Sparks" написала не только саундтрек к картине, но и приняла участие в создании сценарий. Премьера состоится на фестивале 6 июля, одновременно картина выйдет в прокат во французских кинотеатрах.Предыдущий фильм Леоса Каракса "Корпорация "Святые моторы" в 2012 году также был презентован в Каннах. Среди других работ режиссера — "Парень встречает девушку", "Любовники с Нового моста", "Пола Икс".Каннский кинофестиваль должен пройти с 6 по 17 июля. Жюри и конкурсную программу объявят позднее.
https://ria.ru/20210419/kino-1728619068.html
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581627010_95:0:2638:1907_1920x0_80_0_0_da869bb0d9ab5c28403fdd182f79c3b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, марион котийяр, леос каракс (алекс дюпон), каннский кинофестиваль, лос-анджелес
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает
Deadline.
"Каждый фильм Леоса Каракса — это событие. И эта картина выполняет все свои обещания! "Аннет" — это подарок, на который надеются любители кино, музыки и культуры", — сказал президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр.
Роли в картине, которая стала первым англоязычным проектом Каракса, исполнили Марион Котийяр и Адам Драйвер.
Действие в картине происходит в современном Лос-Анджелесе. Главные герои стендапер Генри (Драйвер) и его жена, певица Энн (Котийяр). Они живут идеальной гламурной жизнью, но рождение дочери Аннетт, которая обладает необычным даром, меняет их жизни.
Известная американская поп-рок группа "Sparks" написала не только саундтрек к картине, но и приняла участие в создании сценарий. Премьера состоится на фестивале 6 июля, одновременно картина выйдет в прокат во французских кинотеатрах.
Предыдущий фильм Леоса Каракса "Корпорация "Святые моторы" в 2012 году также был презентован в Каннах. Среди других работ режиссера — "Парень встречает девушку", "Любовники с Нового моста", "Пола Икс".
Каннский кинофестиваль должен пройти с 6 по 17 июля. Жюри и конкурсную программу объявят позднее.