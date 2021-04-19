https://ria.ru/20210419/kino-1728939902.html

Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль

Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль

Мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:46

2021-04-19T14:46

2021-04-19T14:46

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марион котийяр

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каннский кинофестиваль

лос-анджелес

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает Deadline.Роли в картине, которая стала первым англоязычным проектом Каракса, исполнили Марион Котийяр и Адам Драйвер.Действие в картине происходит в современном Лос-Анджелесе. Главные герои стендапер Генри (Драйвер) и его жена, певица Энн (Котийяр). Они живут идеальной гламурной жизнью, но рождение дочери Аннетт, которая обладает необычным даром, меняет их жизни.Известная американская поп-рок группа "Sparks" написала не только саундтрек к картине, но и приняла участие в создании сценарий. Премьера состоится на фестивале 6 июля, одновременно картина выйдет в прокат во французских кинотеатрах.Предыдущий фильм Леоса Каракса "Корпорация "Святые моторы" в 2012 году также был презентован в Каннах. Среди других работ режиссера — "Парень встречает девушку", "Любовники с Нового моста", "Пола Икс".Каннский кинофестиваль должен пройти с 6 по 17 июля. Жюри и конкурсную программу объявят позднее.

https://ria.ru/20210419/kino-1728619068.html

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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