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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210419/kino-1728939902.html
Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль
Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль
Мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:46
2021-04-19T14:46
культура
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
марион котийяр
леос каракс (алекс дюпон)
каннский кинофестиваль
лос-анджелес
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает Deadline.Роли в картине, которая стала первым англоязычным проектом Каракса, исполнили Марион Котийяр и Адам Драйвер.Действие в картине происходит в современном Лос-Анджелесе. Главные герои стендапер Генри (Драйвер) и его жена, певица Энн (Котийяр). Они живут идеальной гламурной жизнью, но рождение дочери Аннетт, которая обладает необычным даром, меняет их жизни.Известная американская поп-рок группа "Sparks" написала не только саундтрек к картине, но и приняла участие в создании сценарий. Премьера состоится на фестивале 6 июля, одновременно картина выйдет в прокат во французских кинотеатрах.Предыдущий фильм Леоса Каракса "Корпорация "Святые моторы" в 2012 году также был презентован в Каннах. Среди других работ режиссера — "Парень встречает девушку", "Любовники с Нового моста", "Пола Икс".Каннский кинофестиваль должен пройти с 6 по 17 июля. Жюри и конкурсную программу объявят позднее.
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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, марион котийяр, леос каракс (алекс дюпон), каннский кинофестиваль, лос-анджелес

Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль

14:46 19.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКанны перед открытием 72-го Каннского международного кинофестиваля
Канны перед открытием 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мюзикл французского режиссера Леоса Каракса "Аннет" откроет 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает Deadline.

"Каждый фильм Леоса Каракса это событие. И эта картина выполняет все свои обещания! "Аннет" это подарок, на который надеются любители кино, музыки и культуры", сказал президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр.

Роли в картине, которая стала первым англоязычным проектом Каракса, исполнили Марион Котийяр и Адам Драйвер.
Действие в картине происходит в современном Лос-Анджелесе. Главные герои стендапер Генри (Драйвер) и его жена, певица Энн (Котийяр). Они живут идеальной гламурной жизнью, но рождение дочери Аннетт, которая обладает необычным даром, меняет их жизни.
Известная американская поп-рок группа "Sparks" написала не только саундтрек к картине, но и приняла участие в создании сценарий. Премьера состоится на фестивале 6 июля, одновременно картина выйдет в прокат во французских кинотеатрах.
Предыдущий фильм Леоса Каракса "Корпорация "Святые моторы" в 2012 году также был презентован в Каннах. Среди других работ режиссера — "Парень встречает девушку", "Любовники с Нового моста", "Пола Икс".
Каннский кинофестиваль должен пройти с 6 по 17 июля. Жюри и конкурсную программу объявят позднее.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЗнаменитостиМарион КотийярЛеос Каракс (Алекс Дюпон)Каннский кинофестивальЛос-Анджелес
 
 
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