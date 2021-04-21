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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210421/bali-1729214962.html
Эксперты выяснили, смогут ли россияне отдохнуть на Бали этим летом
Эксперты выяснили, смогут ли россияне отдохнуть на Бали этим летом
В Индонезии планируют к концу июля вакцинировать до трех миллионов человек на Бали и около 70 тысяч – на островах Батам и Бинтан, это позволит добиться... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:10
2021-04-21T11:10
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
бали
туристы
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новости - туризм
ява (остров)
суматра
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Индонезии планируют к концу июля вакцинировать до трех миллионов человек на Бали и около 70 тысяч – на островах Батам и Бинтан, это позволит добиться коллективного иммунитета и вновь открыть их для иностранных гостей, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ. Правда, речь прежде идет всего о путешественниках из Китая, Сингапура, Индии. Правительство страны также ведет переговоры с Южной Кореей, Нидерландами и ОАЭ о потенциальных "туристических пузырях", позволяющих гостям из стран, где успешно проходит вакцинация от коронавируса, отдыхать в Индонезии.Министр туризма Индонезии Сандиага Уно рассказал, что помимо Бали, Бинтана и Батама в программе "туристических пузырей" рассматриваются остров Белитунг и озеро Тоба на Суматре, храм Боробудур на острове Ява, рыбацкий городок Лабуан Баджо в восточной Индонезии и Ликупанг в Сулавеси.Однако он подчеркнул, что более медленная, чем ожидалось, вакцинация и опасения возобновления случаев заражения COVID-19 могут помешать работе. А поставка вакцины, вероятно, в этом месяце сократится из-за ограничения экспорта в странах-производителяхНа данный момент, по словам чиновника, прививки сделали уже более 10,6 миллионов человек. Это помогло вдвое сократить количество новых случаев заражения до примерно пяти тысяч в день в апреле с почти 11 тысяч в начале текущего года.Что касается российских туристов, то они в озвученных правительством Индонезии планах пока не фигурируют. Страна закрыла границы для въезда всех иностранных граждан в конце декабря 2020 года, в том числе и по бизнес-визам. Даты обещанных послаблений уже несколько раз были перенесены.Прогнозировать точные сроки открытия Индонезии даже для гостей из стран, с которыми готовят "туристические пузыри", непросто, не говоря уже о россиянах, заявили в турофисе Индонезии в России VITO Russia.Более того, согласно расчетам Минздрава Индонезии, открыть Бали для массового въездного туризма можно будет не раньше апреля 2022 года.
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, бали, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ява (остров), суматра, сингапур (страна), отдых

Эксперты выяснили, смогут ли россияне отдохнуть на Бали этим летом

11:10 21.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТуристы катаются на лодке у побережья острова Бали
Туристы катаются на лодке у побережья острова Бали - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Индонезии планируют к концу июля вакцинировать до трех миллионов человек на Бали и около 70 тысяч – на островах Батам и Бинтан, это позволит добиться коллективного иммунитета и вновь открыть их для иностранных гостей, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ.
Правда, речь прежде идет всего о путешественниках из Китая, Сингапура, Индии. Правительство страны также ведет переговоры с Южной Кореей, Нидерландами и ОАЭ о потенциальных "туристических пузырях", позволяющих гостям из стран, где успешно проходит вакцинация от коронавируса, отдыхать в Индонезии.
Министр туризма Индонезии Сандиага Уно рассказал, что помимо Бали, Бинтана и Батама в программе "туристических пузырей" рассматриваются остров Белитунг и озеро Тоба на Суматре, храм Боробудур на острове Ява, рыбацкий городок Лабуан Баджо в восточной Индонезии и Ликупанг в Сулавеси.
Однако он подчеркнул, что более медленная, чем ожидалось, вакцинация и опасения возобновления случаев заражения COVID-19 могут помешать работе. А поставка вакцины, вероятно, в этом месяце сократится из-за ограничения экспорта в странах-производителях
На данный момент, по словам чиновника, прививки сделали уже более 10,6 миллионов человек. Это помогло вдвое сократить количество новых случаев заражения до примерно пяти тысяч в день в апреле с почти 11 тысяч в начале текущего года.
Что касается российских туристов, то они в озвученных правительством Индонезии планах пока не фигурируют. Страна закрыла границы для въезда всех иностранных граждан в конце декабря 2020 года, в том числе и по бизнес-визам. Даты обещанных послаблений уже несколько раз были перенесены.
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Прогнозировать точные сроки открытия Индонезии даже для гостей из стран, с которыми готовят "туристические пузыри", непросто, не говоря уже о россиянах, заявили в турофисе Индонезии в России VITO Russia.
Более того, согласно расчетам Минздрава Индонезии, открыть Бали для массового въездного туризма можно будет не раньше апреля 2022 года.
На рыбном рынке в Астрахани - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19БалитуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЯва (остров)СуматраСингапур (страна)Отдых
 
 
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