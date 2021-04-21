https://ria.ru/20210421/bali-1729214962.html

Эксперты выяснили, смогут ли россияне отдохнуть на Бали этим летом

Эксперты выяснили, смогут ли россияне отдохнуть на Бали этим летом

В Индонезии планируют к концу июля вакцинировать до трех миллионов человек на Бали и около 70 тысяч – на островах Батам и Бинтан, это позволит добиться... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:10

2021-04-21T11:10

2021-04-21T11:10

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

бали

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

ява (остров)

суматра

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Индонезии планируют к концу июля вакцинировать до трех миллионов человек на Бали и около 70 тысяч – на островах Батам и Бинтан, это позволит добиться коллективного иммунитета и вновь открыть их для иностранных гостей, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ. Правда, речь прежде идет всего о путешественниках из Китая, Сингапура, Индии. Правительство страны также ведет переговоры с Южной Кореей, Нидерландами и ОАЭ о потенциальных "туристических пузырях", позволяющих гостям из стран, где успешно проходит вакцинация от коронавируса, отдыхать в Индонезии.Министр туризма Индонезии Сандиага Уно рассказал, что помимо Бали, Бинтана и Батама в программе "туристических пузырей" рассматриваются остров Белитунг и озеро Тоба на Суматре, храм Боробудур на острове Ява, рыбацкий городок Лабуан Баджо в восточной Индонезии и Ликупанг в Сулавеси.Однако он подчеркнул, что более медленная, чем ожидалось, вакцинация и опасения возобновления случаев заражения COVID-19 могут помешать работе. А поставка вакцины, вероятно, в этом месяце сократится из-за ограничения экспорта в странах-производителяхНа данный момент, по словам чиновника, прививки сделали уже более 10,6 миллионов человек. Это помогло вдвое сократить количество новых случаев заражения до примерно пяти тысяч в день в апреле с почти 11 тысяч в начале текущего года.Что касается российских туристов, то они в озвученных правительством Индонезии планах пока не фигурируют. Страна закрыла границы для въезда всех иностранных граждан в конце декабря 2020 года, в том числе и по бизнес-визам. Даты обещанных послаблений уже несколько раз были перенесены.Прогнозировать точные сроки открытия Индонезии даже для гостей из стран, с которыми готовят "туристические пузыри", непросто, не говоря уже о россиянах, заявили в турофисе Индонезии в России VITO Russia.Более того, согласно расчетам Минздрава Индонезии, открыть Бали для массового въездного туризма можно будет не раньше апреля 2022 года.

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

https://ria.ru/20210421/astrakhan-1728891813.html

бали

ява (остров)

суматра

сингапур (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, бали, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ява (остров), суматра, сингапур (страна), отдых