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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210418/uzerli-1728721566.html
Звезда "Великолепного века" заговорила по-русски
Звезда "Великолепного века" заговорила по-русски
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", заговорила на русском языке и... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:20
2021-04-18T09:20
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культура
мерьем узерли
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новости культуры
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", заговорила на русском языке и призналась в любви России на прошедшем в Москве форуме Synergy Woman Forum, сообщили в пресс-службе проекта. Ожидалось, что актриса лично посетит мероприятие, посвященное "женщинам, меняющим мир вокруг себя". Однако по семейным обстоятельствам она смогла пообщаться с гостями форума только по видеосвязи. Одной из первых тем обсуждения стало отношение знаменитой актрисы к России. Оказалось, что Узерли не раз была в Москве и посещала Санкт-Петербург. "Я была очень рада побывать в этих городах. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург, люблю Россию. Это прекрасная страна", — призналась она.Во время выступления Мерьем Узерли также призналась, что недавно сдала ДНК-тест на национальность и удивилась, узнав, что в ней есть русская кровь.Мерьем отметила, что надеется на следующей неделе все-таки прилететь в Россию и посетить Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 22 по 29 апреля. В один из конкурсных дней запланирован показ фильма с ее участием — драмы режиссера Эйлем Кафтан "Улей" ("Kovan" или "Keeping the Bees").
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москва, санкт-петербург, мерьем узерли, россия, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, германия, турция

Звезда "Великолепного века" заговорила по-русски

09:20 18.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, продюсер Мерьем Узерли
Актриса, продюсер Мерьем Узерли - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", заговорила на русском языке и призналась в любви России на прошедшем в Москве форуме Synergy Woman Forum, сообщили в пресс-службе проекта.
Ожидалось, что актриса лично посетит мероприятие, посвященное "женщинам, меняющим мир вокруг себя". Однако по семейным обстоятельствам она смогла пообщаться с гостями форума только по видеосвязи.
Одной из первых тем обсуждения стало отношение знаменитой актрисы к России. Оказалось, что Узерли не раз была в Москве и посещала Санкт-Петербург. "Я была очень рада побывать в этих городах. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург, люблю Россию. Это прекрасная страна", — призналась она.

"Я люблю тебя!" — сказала актриса по-русски. — А еще я могу сказать: "Меня зовут Мерьем. Я из Берлина. Как дела? Один, два, три, четыре, пять, шесть".

Во время выступления Мерьем Узерли также призналась, что недавно сдала ДНК-тест на национальность и удивилась, узнав, что в ней есть русская кровь.
"Оказалось, что у меня на 12 процентов русская ДНК, представляете? Это так забавно и необычно", — поделилась впечатлениями актриса.
Мерьем отметила, что надеется на следующей неделе все-таки прилететь в Россию и посетить Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 22 по 29 апреля.
В один из конкурсных дней запланирован показ фильма с ее участием — драмы режиссера Эйлем Кафтан "Улей" ("Kovan" или "Keeping the Bees").
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КультураМоскваСанкт-ПетербургМерьем УзерлиРоссияКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесГерманияТурция
 
 
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