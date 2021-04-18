https://ria.ru/20210418/uzerli-1728721566.html
Звезда "Великолепного века" заговорила по-русски
Звезда "Великолепного века" заговорила по-русски
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", заговорила на русском языке и... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:20
2021-04-18T09:20
2021-04-18T09:20
москва
санкт-петербург
культура
мерьем узерли
россия
кино и сериалы
новости культуры
шоу-бизнес
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597209117_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_f766bcce89038e3e65b5f481843b98d1.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", заговорила на русском языке и призналась в любви России на прошедшем в Москве форуме Synergy Woman Forum, сообщили в пресс-службе проекта. Ожидалось, что актриса лично посетит мероприятие, посвященное "женщинам, меняющим мир вокруг себя". Однако по семейным обстоятельствам она смогла пообщаться с гостями форума только по видеосвязи. Одной из первых тем обсуждения стало отношение знаменитой актрисы к России. Оказалось, что Узерли не раз была в Москве и посещала Санкт-Петербург. "Я была очень рада побывать в этих городах. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург, люблю Россию. Это прекрасная страна", — призналась она.Во время выступления Мерьем Узерли также призналась, что недавно сдала ДНК-тест на национальность и удивилась, узнав, что в ней есть русская кровь.Мерьем отметила, что надеется на следующей неделе все-таки прилететь в Россию и посетить Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 22 по 29 апреля. В один из конкурсных дней запланирован показ фильма с ее участием — драмы режиссера Эйлем Кафтан "Улей" ("Kovan" или "Keeping the Bees").
https://ria.ru/20200324/1569073717.html
москва
санкт-петербург
россия
германия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597209117_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a6fb410734fbf89833a33b1ad5a35621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, мерьем узерли, россия, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, германия, турция
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", заговорила на русском языке и призналась в любви России на прошедшем в Москве форуме Synergy Woman Forum, сообщили в пресс-службе проекта.
Ожидалось, что актриса лично посетит мероприятие, посвященное "женщинам, меняющим мир вокруг себя". Однако по семейным обстоятельствам она смогла пообщаться с гостями форума только по видеосвязи.
Одной из первых тем обсуждения стало отношение знаменитой актрисы к России. Оказалось, что Узерли не раз была в Москве и посещала Санкт-Петербург. "Я была очень рада побывать в этих городах. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург, люблю Россию. Это прекрасная страна", — призналась она.
"Я люблю тебя!" — сказала актриса по-русски. — А еще я могу сказать: "Меня зовут Мерьем. Я из Берлина. Как дела? Один, два, три, четыре, пять, шесть".
Во время выступления Мерьем Узерли также призналась, что недавно сдала ДНК-тест на национальность и удивилась, узнав, что в ней есть русская кровь.
"Оказалось, что у меня на 12 процентов русская ДНК, представляете? Это так забавно и необычно", — поделилась впечатлениями актриса.
Мерьем отметила, что надеется на следующей неделе все-таки прилететь в Россию и посетить Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 22 по 29 апреля.
В один из конкурсных дней запланирован показ фильма с ее участием — драмы режиссера Эйлем Кафтан "Улей" ("Kovan" или "Keeping the Bees").