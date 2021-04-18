https://ria.ru/20210418/uzerli-1728721566.html

Звезда "Великолепного века" заговорила по-русски

Звезда "Великолепного века" заговорила по-русски

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", заговорила на русском языке и... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T09:20

2021-04-18T09:20

2021-04-18T09:20

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем-султан в историческом сериале "Великолепный век", заговорила на русском языке и призналась в любви России на прошедшем в Москве форуме Synergy Woman Forum, сообщили в пресс-службе проекта. Ожидалось, что актриса лично посетит мероприятие, посвященное "женщинам, меняющим мир вокруг себя". Однако по семейным обстоятельствам она смогла пообщаться с гостями форума только по видеосвязи. Одной из первых тем обсуждения стало отношение знаменитой актрисы к России. Оказалось, что Узерли не раз была в Москве и посещала Санкт-Петербург. "Я была очень рада побывать в этих городах. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург, люблю Россию. Это прекрасная страна", — призналась она.Во время выступления Мерьем Узерли также призналась, что недавно сдала ДНК-тест на национальность и удивилась, узнав, что в ней есть русская кровь.Мерьем отметила, что надеется на следующей неделе все-таки прилететь в Россию и посетить Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 22 по 29 апреля. В один из конкурсных дней запланирован показ фильма с ее участием — драмы режиссера Эйлем Кафтан "Улей" ("Kovan" или "Keeping the Bees").

https://ria.ru/20200324/1569073717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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