https://ria.ru/20210418/tyulen-1728855547.html

На берегу Финского залива спасли еще одного тюлененка

На берегу Финского залива спасли еще одного тюлененка

В городе Сосновый Бор Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя и передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T22:36

2021-04-18T22:36

2021-04-18T22:53

хорошие новости

фонд друзей балтийской нерпы

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

репино

сосновый бор

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. В городе Сосновый Бор Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя и передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих."Тюленьку эту замечали несколько дней назад на берегу, но она уплыла. Теперь же она окончательно ослабела и дала прохожим взять себя на руки. Истощенной доходяге с многочисленными гнойными ранками от поклевов сильно повезло, что ее заметили и подобрали", — сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы" на странице в соцсети "ВКонтакте".Животное уже привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Помимо него, там уже проходят реабилитацию пять спасенных в этом сезоне тюленей.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.

https://ria.ru/20210414/delfin-1728176790.html

репино

сосновый бор

ленинградская область

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2021

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фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, репино, сосновый бор, ленинградская область