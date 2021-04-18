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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210418/tyulen-1728855547.html
На берегу Финского залива спасли еще одного тюлененка
На берегу Финского залива спасли еще одного тюлененка
В городе Сосновый Бор Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя и передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T22:36
2021-04-18T22:53
хорошие новости
фонд друзей балтийской нерпы
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
репино
сосновый бор
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. В городе Сосновый Бор Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя и передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих."Тюленьку эту замечали несколько дней назад на берегу, но она уплыла. Теперь же она окончательно ослабела и дала прохожим взять себя на руки. Истощенной доходяге с многочисленными гнойными ранками от поклевов сильно повезло, что ее заметили и подобрали", — сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы" на странице в соцсети "ВКонтакте".Животное уже привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Помимо него, там уже проходят реабилитацию пять спасенных в этом сезоне тюленей.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
https://ria.ru/20210414/delfin-1728176790.html
репино
сосновый бор
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фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, репино, сосновый бор, ленинградская область

На берегу Финского залива спасли еще одного тюлененка

22:36 18.04.2021 (обновлено: 22:53 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДетеныш серого тюленя
Детеныш серого тюленя - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. В городе Сосновый Бор Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя и передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.
"Тюленьку эту замечали несколько дней назад на берегу, но она уплыла. Теперь же она окончательно ослабела и дала прохожим взять себя на руки. Истощенной доходяге с многочисленными гнойными ранками от поклевов сильно повезло, что ее заметили и подобрали", — сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы" на странице в соцсети "ВКонтакте".
Животное уже привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Помимо него, там уже проходят реабилитацию пять спасенных в этом сезоне тюленей.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
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