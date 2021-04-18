https://ria.ru/20210418/maski-1728789086.html
Опрос: 15% россиян выступили за бессрочный масочный режим
Опрос: 15% россиян выступили за бессрочный масочный режим
Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:09
2021-04-18T10:09
2021-04-18T15:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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челябинск
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.Согласно результатам опроса, 64% респондентов не одобрили идею бессрочного ношения масок, хотя 15% оценили ее положительно. Активнее всех эту меру поддержали, в частности, жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%), в отличие от Новосибирска (15% одобривших инициативу), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (десять процентов). Также за введение масочного режима на постоянной основе высказались 18% москвичей.В исследовании участвовали по тысяче человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из городов-миллионников.В прошлом месяце глава Роспотребназдоза Анна Попова заявила, что речи об отмене масочного режима в России, который ввели осенью 2020 года, пока не идет, поскольку риск заразиться коронавирусом еще высок, а снятие ограничений было бы преждевременным. Хотя эпидемическая ситуация стабилизируется, изменились способы передачи инфекции: если раньше это происходило на массовых мероприятиях, то теперь — внутри семьи, отмечала руководитель ведомства.Число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии превысило 4,69 миллиона, умерли свыше 105 тысяч человек, 4,3 миллиона вылечились.
https://ria.ru/20210408/otmena-1727290103.html
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