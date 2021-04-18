Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/maski-1728789086.html
Опрос: 15% россиян выступили за бессрочный масочный режим
Опрос: 15% россиян выступили за бессрочный масочный режим
Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:09
2021-04-18T15:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
уфа
челябинск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591361036_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_78c4fcfd79f70626a20beb76df21c7c2.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.Согласно результатам опроса, 64% респондентов не одобрили идею бессрочного ношения масок, хотя 15% оценили ее положительно. Активнее всех эту меру поддержали, в частности, жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%), в отличие от Новосибирска (15% одобривших инициативу), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (десять процентов). Также за введение масочного режима на постоянной основе высказались 18% москвичей.В исследовании участвовали по тысяче человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из городов-миллионников.В прошлом месяце глава Роспотребназдоза Анна Попова заявила, что речи об отмене масочного режима в России, который ввели осенью 2020 года, пока не идет, поскольку риск заразиться коронавирусом еще высок, а снятие ограничений было бы преждевременным. Хотя эпидемическая ситуация стабилизируется, изменились способы передачи инфекции: если раньше это происходило на массовых мероприятиях, то теперь — внутри семьи, отмечала руководитель ведомства.Число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии превысило 4,69 миллиона, умерли свыше 105 тысяч человек, 4,3 миллиона вылечились.
https://ria.ru/20210408/otmena-1727290103.html
россия
уфа
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591361036_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e7abf56a5be77136f6f577850f5a8b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, уфа, челябинск, общество

Опрос: 15% россиян выступили за бессрочный масочный режим

10:09 18.04.2021 (обновлено: 15:23 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе
Люди в подземном пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.
Согласно результатам опроса, 64% респондентов не одобрили идею бессрочного ношения масок, хотя 15% оценили ее положительно. Активнее всех эту меру поддержали, в частности, жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%), в отличие от Новосибирска (15% одобривших инициативу), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (десять процентов). Также за введение масочного режима на постоянной основе высказались 18% москвичей.
Работа в офисе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 02:11Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима в офисах
В исследовании участвовали по тысяче человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из городов-миллионников.
В прошлом месяце глава Роспотребназдоза Анна Попова заявила, что речи об отмене масочного режима в России, который ввели осенью 2020 года, пока не идет, поскольку риск заразиться коронавирусом еще высок, а снятие ограничений было бы преждевременным. Хотя эпидемическая ситуация стабилизируется, изменились способы передачи инфекции: если раньше это происходило на массовых мероприятиях, то теперь — внутри семьи, отмечала руководитель ведомства.
Число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии превысило 4,69 миллиона, умерли свыше 105 тысяч человек, 4,3 миллиона вылечились.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоУфаЧелябинскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Почему вредно перебивать аппетит?
04:13В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
04:13Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
Лента новостейМолния