https://ria.ru/20210415/poligon-1728442050.html

В Ленобласти намерены закрыть полигон "Северная Самарка"

В Ленобласти намерены закрыть полигон "Северная Самарка"

Ленинградская область полностью откажется от полигонов ТБО старого типа, процесс может занять несколько лет, сообщили РИА новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:53

2021-04-15T16:53

2021-04-15T16:53

ленинградская область

жкх

александр дрозденко

всеволожский район

ленинградская область

дзержинский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Ленинградская область полностью откажется от полигонов ТБО старого типа, процесс может занять несколько лет, сообщили РИА новости в пресс-службе обладминистрации, комментируя поданный Росприроднадзором иск о закрытии полигона "Северная Самарка" во Всеволожском районе.Как сообщил ранее Росприроднадзор, 12 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск о прекращении деятельности ЗАО "Промотходы", эксплуатирующего полигон "Северная Самарка". Иск был направлен Северо-Западным управлением ведомства по поручению руководителя Росприродназдора Светланы Радионовой. Управление просит суд прекратить деятельность ЗАО "Промотходы" по утилизации и размещению отходов, обязать компанию разработать проект и проведение работ по рекультивации полигона. "Позиция губернатора Александра Дрозденко категорична - регион переходит на экологичную переработку мусора, полностью отказываясь от полигонов старого типа, на которых мусор просто копят и закапывают. Процесс займет несколько лет. Новые аргументы для прекращения деятельности дала экспертиза: проектная вместимость полигона в 20 миллионо кубометров твердых отходов превышена. Эти данные легли в основу иска Росприроднадзора. Жители и эко-активисты региона неоднократно писали и жаловались на запах с полигона, в том числе, через соцсети", - сообщили в пресс-службе. Ранее Дзержинский районный суд вынес решение, что ЗАО "Промотходы" осуществляет деятельность по размещению отходов небезопасным для окружающей среды способом. Компания привлечена к административной ответственности, ей был назначен штраф в 400 тысяч рублей. Решение городского суда Санкт-Петербурга года 1 апреля 2021 года оставило постановление Дзержинского суда без изменений.Полигон "Северная Самарка" введен в эксплуатацию в 1974 году. Проектная вместимость полигона составляет 20 миллионов кубических метров твердых отходов. Отходы размещены на площади более 30 гектаров. Как отметили в Росприроднадзоре, на сегодняшний день мощность полигона превышена на 6,478 тысячи кубометров и в соответствии с федеральным законом №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" такой объект подлежит выводу из эксплуатации.

https://ria.ru/20201203/musor-1587483475.html

всеволожский район

ленинградская область

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, дзержинский