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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210415/poligon-1728442050.html
В Ленобласти намерены закрыть полигон "Северная Самарка"
В Ленобласти намерены закрыть полигон "Северная Самарка"
Ленинградская область полностью откажется от полигонов ТБО старого типа, процесс может занять несколько лет, сообщили РИА новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:53
2021-04-15T16:53
ленинградская область
жкх
александр дрозденко
всеволожский район
ленинградская область
дзержинский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Ленинградская область полностью откажется от полигонов ТБО старого типа, процесс может занять несколько лет, сообщили РИА новости в пресс-службе обладминистрации, комментируя поданный Росприроднадзором иск о закрытии полигона "Северная Самарка" во Всеволожском районе.Как сообщил ранее Росприроднадзор, 12 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск о прекращении деятельности ЗАО "Промотходы", эксплуатирующего полигон "Северная Самарка". Иск был направлен Северо-Западным управлением ведомства по поручению руководителя Росприродназдора Светланы Радионовой. Управление просит суд прекратить деятельность ЗАО "Промотходы" по утилизации и размещению отходов, обязать компанию разработать проект и проведение работ по рекультивации полигона. "Позиция губернатора Александра Дрозденко категорична - регион переходит на экологичную переработку мусора, полностью отказываясь от полигонов старого типа, на которых мусор просто копят и закапывают. Процесс займет несколько лет. Новые аргументы для прекращения деятельности дала экспертиза: проектная вместимость полигона в 20 миллионо кубометров твердых отходов превышена. Эти данные легли в основу иска Росприроднадзора. Жители и эко-активисты региона неоднократно писали и жаловались на запах с полигона, в том числе, через соцсети", - сообщили в пресс-службе. Ранее Дзержинский районный суд вынес решение, что ЗАО "Промотходы" осуществляет деятельность по размещению отходов небезопасным для окружающей среды способом. Компания привлечена к административной ответственности, ей был назначен штраф в 400 тысяч рублей. Решение городского суда Санкт-Петербурга года 1 апреля 2021 года оставило постановление Дзержинского суда без изменений.Полигон "Северная Самарка" введен в эксплуатацию в 1974 году. Проектная вместимость полигона составляет 20 миллионов кубических метров твердых отходов. Отходы размещены на площади более 30 гектаров. Как отметили в Росприроднадзоре, на сегодняшний день мощность полигона превышена на 6,478 тысячи кубометров и в соответствии с федеральным законом №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" такой объект подлежит выводу из эксплуатации.
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всеволожский район
ленинградская область
дзержинский
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жкх, александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, дзержинский

В Ленобласти намерены закрыть полигон "Северная Самарка"

16:53 15.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Ленинградская область полностью откажется от полигонов ТБО старого типа, процесс может занять несколько лет, сообщили РИА новости в пресс-службе обладминистрации, комментируя поданный Росприроднадзором иск о закрытии полигона "Северная Самарка" во Всеволожском районе.
Как сообщил ранее Росприроднадзор, 12 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск о прекращении деятельности ЗАО "Промотходы", эксплуатирующего полигон "Северная Самарка". Иск был направлен Северо-Западным управлением ведомства по поручению руководителя Росприродназдора Светланы Радионовой. Управление просит суд прекратить деятельность ЗАО "Промотходы" по утилизации и размещению отходов, обязать компанию разработать проект и проведение работ по рекультивации полигона.
"Позиция губернатора Александра Дрозденко категорична - регион переходит на экологичную переработку мусора, полностью отказываясь от полигонов старого типа, на которых мусор просто копят и закапывают. Процесс займет несколько лет. Новые аргументы для прекращения деятельности дала экспертиза: проектная вместимость полигона в 20 миллионо кубометров твердых отходов превышена. Эти данные легли в основу иска Росприроднадзора. Жители и эко-активисты региона неоднократно писали и жаловались на запах с полигона, в том числе, через соцсети", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Дзержинский районный суд вынес решение, что ЗАО "Промотходы" осуществляет деятельность по размещению отходов небезопасным для окружающей среды способом. Компания привлечена к административной ответственности, ей был назначен штраф в 400 тысяч рублей. Решение городского суда Санкт-Петербурга года 1 апреля 2021 года оставило постановление Дзержинского суда без изменений.
Полигон "Северная Самарка" введен в эксплуатацию в 1974 году. Проектная вместимость полигона составляет 20 миллионов кубических метров твердых отходов. Отходы размещены на площади более 30 гектаров. Как отметили в Росприроднадзоре, на сегодняшний день мощность полигона превышена на 6,478 тысячи кубометров и в соответствии с федеральным законом №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" такой объект подлежит выводу из эксплуатации.
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Ленинградская областьЖКХАлександр ДрозденкоВсеволожский районЛенинградская областьДзержинский
 
 
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