https://ria.ru/20210414/dagestan-1728215769.html
Мишустин прилетел в Дагестан
Мишустин прилетел в Дагестан
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду прибыл в Дагестан с рабочей поездкой. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:36
2021-04-14T12:36
2021-04-14T14:48
россия
зарина догузова
республика дагестан
михаил мишустин
владимир васильев
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
махачкала
общество
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МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду прибыл в Дагестан с рабочей поездкой.Самолёт главы российского правительства приземлился в аэропорту Махачкалы.В состав делегации входят, в частности, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр экономического развития РФ Максим Решетников.В октябре президент России Владимир Путин в подписал указ об отставке Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Сергей Меликов.Тогда Меликов заявил, что в Дагестане есть ряд проблем, в том числе хронического характера, в последние годы многое было сделано для их решения, но его задача - продолжить эту работу и вывести ее на новый уровень.
https://ria.ru/20210413/vyplaty-1728101313.html
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россия, зарина догузова, республика дагестан, михаил мишустин, владимир васильев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), махачкала, общество