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В Ленобласти вводят новые меры соцподдержки блокадников

В Ленобласти вводят новые меры соцподдержки блокадников

Право на дополнительные меры социальной поддержки получили с этого года жители Ленинградской области, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев и... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:23

2021-04-13T12:23

2021-04-13T12:23

ленинградская область

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Право на дополнительные меры социальной поддержки получили с этого года жители Ленинградской области, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев и не награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.По его словам, областные власти для упомянутой категории жителей учредили ежемесячную денежную выплату - инвалиды первой группы получат десять тысяч рублей, второй группы – 7,5 тысяч рублей, третьей группы – пять тысяч рублей, жители без инвалидности – три тысячи рублей.Он отметил, что подтверждением также могут стать и сведения о трудовой деятельности, или трудовая книжка, справка, подтверждающая призыв военнослужащего, или иной документ, который является доказательством нахождения гражданина в лечебном учреждении Ленинграда, или в детском доме.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/gatchina-1604447857.html

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блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, ленинградская область, общество