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В Ленобласти вводят новые меры соцподдержки блокадников
В Ленобласти вводят новые меры соцподдержки блокадников
Право на дополнительные меры социальной поддержки получили с этого года жители Ленинградской области, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев и... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:23
2021-04-13T12:23
2021-04-13T12:23
ленинградская область
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Право на дополнительные меры социальной поддержки получили с этого года жители Ленинградской области, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев и не награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.По его словам, областные власти для упомянутой категории жителей учредили ежемесячную денежную выплату - инвалиды первой группы получат десять тысяч рублей, второй группы – 7,5 тысяч рублей, третьей группы – пять тысяч рублей, жители без инвалидности – три тысячи рублей.Он отметил, что подтверждением также могут стать и сведения о трудовой деятельности, или трудовая книжка, справка, подтверждающая призыв военнослужащего, или иной документ, который является доказательством нахождения гражданина в лечебном учреждении Ленинграда, или в детском доме.
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блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, ленинградская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости.
Право на дополнительные меры социальной поддержки получили с этого года жители Ленинградской области
, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев и не награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, областные власти для упомянутой категории жителей учредили ежемесячную денежную выплату - инвалиды первой группы получат десять тысяч рублей, второй группы – 7,5 тысяч рублей, третьей группы – пять тысяч рублей, жители без инвалидности – три тысячи рублей.
"Подтвердить проживание, или рождение в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года жители региона могут при помощи паспорта со сведениями о дате и месте рождения, выписки из акта записи о рождении, свидетельства о рождении, справки из учреждения здравоохранения, жилищной организации или архивного учреждения, а также выписки из домовой книги. Кроме того, жители могут предоставить справку об обучении в академии, университете, институте, училище в этот период, а также аттестат, или диплом об окончании учебного заведения Ленинграда", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что подтверждением также могут стать и сведения о трудовой деятельности, или трудовая книжка, справка, подтверждающая призыв военнослужащего, или иной документ, который является доказательством нахождения гражданина в лечебном учреждении Ленинграда, или в детском доме.
"Также можно предоставить справку об эвакуации гражданина из Ленинграда с детским дошкольным и школьным учреждением, эвакоудостоверение, справку об эвакуации. Кроме того, подтверждающим документом является справка о прибытии в эвакуацию из Ленинграда, выданная государственным архивным учреждением либо организацией, располагающей такими сведениями", — сообщили в пресс-службе.