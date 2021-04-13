https://ria.ru/20210413/lgoty-1728093313.html
Власти Ленобласти представят участникам СПИК налоговые льготы
Власти Ленобласти представят участникам СПИК налоговые льготы
Власти Ленинградской области обновили механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0): предприятия, внедряющие новые технологии, смогут... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:35
2021-04-13T15:35
2021-04-13T15:35
ленинградская область
россия
александр дрозденко
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/15598/00/155980040_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_2a4a4ea69cfc866ca64de1cd167e68e1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области обновили механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0): предприятия, внедряющие новые технологии, смогут получить налоговые льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. Соответствующий областной закон "Об отдельных мерах стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области" накануне подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Областные предприятия – участники СПИК 2.0 получат налоговые льготы: снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в региональной (до 5%) и федеральной части до 0%, освобождение от уплаты налога на имущество организаций. "В обновленном СПИК 2.0 в Ленинградской области снято ограничение по минимальному объему инвестиций для получения поддержки. Если ранее специальный инвестиционный контракт могли заключить инвесторы с вложениями только от 50 млрд рублей, то сейчас этот механизм поддержки доступен всем", — утончили в пресс-службе."Одно из условий реализации обновленного механизма СПИК 2.0 – контракт будет заключаться при одновременном участии РФ, субъекта РФ и муниципального образования. В связи с этим областной закон был приведен в соответствии с федеральным законодательством", — рассказал собеседник агентства. Как пояснили в областной администрации, суть механизма СПИК 2.0 в том, что инвестор берет на себя обязательство по внедрению или разработке и внедрению технологии, которые позволят производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, а государство оказывает ему поддержку. "Главное отличие от предыдущего закона — в рамках проекта обязательно должна применяться современная технология, включенная в утверждаемый правительством РФ перечень", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210406/gatchina-1604424765.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/15598/00/155980040_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_ec39b1c97290116b5f49986598a998f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр дрозденко, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
обновили механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0): предприятия, внедряющие новые технологии, смогут получить налоговые льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Соответствующий областной закон "Об отдельных мерах стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области" накануне подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
Областные предприятия – участники СПИК 2.0 получат налоговые льготы: снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в региональной (до 5%) и федеральной части до 0%, освобождение от уплаты налога на имущество организаций. "В обновленном СПИК 2.0 в Ленинградской области снято ограничение по минимальному объему инвестиций для получения поддержки. Если ранее специальный инвестиционный контракт могли заключить инвесторы с вложениями только от 50 млрд рублей, то сейчас этот механизм поддержки доступен всем", — утончили в пресс-службе.
"Одно из условий реализации обновленного механизма СПИК 2.0 – контракт будет заключаться при одновременном участии РФ
, субъекта РФ и муниципального образования. В связи с этим областной закон был приведен в соответствии с федеральным законодательством", — рассказал собеседник агентства.
Как пояснили в областной администрации, суть механизма СПИК 2.0 в том, что инвестор берет на себя обязательство по внедрению или разработке и внедрению технологии, которые позволят производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, а государство оказывает ему поддержку.
"Главное отличие от предыдущего закона — в рамках проекта обязательно должна применяться современная технология, включенная в утверждаемый правительством РФ перечень", — отметили в пресс-службе.