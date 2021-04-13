https://ria.ru/20210413/lgoty-1728093313.html

Власти Ленобласти представят участникам СПИК налоговые льготы

Власти Ленобласти представят участникам СПИК налоговые льготы

Власти Ленинградской области обновили механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0): предприятия, внедряющие новые технологии, смогут... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:35

2021-04-13T15:35

2021-04-13T15:35

ленинградская область

россия

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области обновили механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0): предприятия, внедряющие новые технологии, смогут получить налоговые льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. Соответствующий областной закон "Об отдельных мерах стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области" накануне подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Областные предприятия – участники СПИК 2.0 получат налоговые льготы: снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в региональной (до 5%) и федеральной части до 0%, освобождение от уплаты налога на имущество организаций. "В обновленном СПИК 2.0 в Ленинградской области снято ограничение по минимальному объему инвестиций для получения поддержки. Если ранее специальный инвестиционный контракт могли заключить инвесторы с вложениями только от 50 млрд рублей, то сейчас этот механизм поддержки доступен всем", — утончили в пресс-службе."Одно из условий реализации обновленного механизма СПИК 2.0 – контракт будет заключаться при одновременном участии РФ, субъекта РФ и муниципального образования. В связи с этим областной закон был приведен в соответствии с федеральным законодательством", — рассказал собеседник агентства. Как пояснили в областной администрации, суть механизма СПИК 2.0 в том, что инвестор берет на себя обязательство по внедрению или разработке и внедрению технологии, которые позволят производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, а государство оказывает ему поддержку. "Главное отличие от предыдущего закона — в рамках проекта обязательно должна применяться современная технология, включенная в утверждаемый правительством РФ перечень", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210406/gatchina-1604424765.html

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россия, александр дрозденко, ленинградская область