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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210413/lgoty-1728093313.html
Власти Ленобласти представят участникам СПИК налоговые льготы
Власти Ленобласти представят участникам СПИК налоговые льготы
Власти Ленинградской области обновили механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0): предприятия, внедряющие новые технологии, смогут... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:35
2021-04-13T15:35
ленинградская область
россия
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области обновили механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0): предприятия, внедряющие новые технологии, смогут получить налоговые льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. Соответствующий областной закон "Об отдельных мерах стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области" накануне подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Областные предприятия – участники СПИК 2.0 получат налоговые льготы: снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в региональной (до 5%) и федеральной части до 0%, освобождение от уплаты налога на имущество организаций. "В обновленном СПИК 2.0 в Ленинградской области снято ограничение по минимальному объему инвестиций для получения поддержки. Если ранее специальный инвестиционный контракт могли заключить инвесторы с вложениями только от 50 млрд рублей, то сейчас этот механизм поддержки доступен всем", — утончили в пресс-службе."Одно из условий реализации обновленного механизма СПИК 2.0 – контракт будет заключаться при одновременном участии РФ, субъекта РФ и муниципального образования. В связи с этим областной закон был приведен в соответствии с федеральным законодательством", — рассказал собеседник агентства. Как пояснили в областной администрации, суть механизма СПИК 2.0 в том, что инвестор берет на себя обязательство по внедрению или разработке и внедрению технологии, которые позволят производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, а государство оказывает ему поддержку. "Главное отличие от предыдущего закона — в рамках проекта обязательно должна применяться современная технология, включенная в утверждаемый правительством РФ перечень", — отметили в пресс-службе.
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россия, александр дрозденко, ленинградская область

Власти Ленобласти представят участникам СПИК налоговые льготы

15:35 13.04.2021
 
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Деньги - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области обновили механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0): предприятия, внедряющие новые технологии, смогут получить налоговые льготы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Соответствующий областной закон "Об отдельных мерах стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области" накануне подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Областные предприятия – участники СПИК 2.0 получат налоговые льготы: снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в региональной (до 5%) и федеральной части до 0%, освобождение от уплаты налога на имущество организаций. "В обновленном СПИК 2.0 в Ленинградской области снято ограничение по минимальному объему инвестиций для получения поддержки. Если ранее специальный инвестиционный контракт могли заключить инвесторы с вложениями только от 50 млрд рублей, то сейчас этот механизм поддержки доступен всем", — утончили в пресс-службе.
"Одно из условий реализации обновленного механизма СПИК 2.0 – контракт будет заключаться при одновременном участии РФ, субъекта РФ и муниципального образования. В связи с этим областной закон был приведен в соответствии с федеральным законодательством", — рассказал собеседник агентства.
Как пояснили в областной администрации, суть механизма СПИК 2.0 в том, что инвестор берет на себя обязательство по внедрению или разработке и внедрению технологии, которые позволят производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, а государство оказывает ему поддержку.
"Главное отличие от предыдущего закона — в рамках проекта обязательно должна применяться современная технология, включенная в утверждаемый правительством РФ перечень", — отметили в пресс-службе.
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