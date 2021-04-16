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Предоставление льгот по налогам: какие виды существуют в 2021 году

Предоставление льгот по налогам: какие виды существуют в 2021 году

Предоставление льгот по налогам — это полное или частичное освобождение налогоплательщиков от уплаты налога в соответствии с законом. Кто может их получить и... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:59

2021-04-16T20:59

2021-04-16T20:59

россия

льготы

налоги

федеральная налоговая служба (фнс россии)

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Предоставление льгот по налогам — это полное или частичное освобождение налогоплательщиков от уплаты налога в соответствии с законом. Кто может их получить и какие для этого нужны документы — в материале РИА Новости.Льготы по налогамЛьготы по налогам — это преимущество, которое государство предоставляет определенной категории налогоплательщиков из числа физических и юридических лиц. По закону они полностью или частично освобождаются от уплаты налога.Кто имеет право на льготы?Согласно Налоговому кодексу РФ, право на налоговые льготы имеют следующие категории граждан:— Также на льготы по налогам имеют право физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, — в отношении творческих мастерских, ателье, студий и жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек. Кроме того, существуют послабления для граждан, имеющих хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 "квадратов" и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, — рассказала РИА Новости юрист Елена Крапивина.Налоговые льготы для инвалидовДля инвалидов предусмотрено частичное освобождение доходов от обложения и система налоговых вычетов.Согласно статье 217 НК РФ, не облагаются НДФЛ следующие доходы указанных граждан:В рамках системы налоговых вычетов инвалиды с детства, войны, I и II групп , чернобыльцы с инвалидностью имеют право на возвращение 500 рублей с доходов, облагаемых 13-процентным НДФЛ, за каждый месяц налогового периода.Если в собственности инвалида есть автомобиль, оборудованный специальным устройством, имеющий мощность до 100 лошадиных сил и выданный органами соцзащиты, то за него транспортный налог не платится.Дополнительные льготы для инвалидов могут устанавливать субъекты РФ.Налоговые льготы для пенсионеровПенсионеры и граждане предпенсионного возраста полностью освобождены от внесения налоговых сборов за имущество, но это касается только одного объекта, находящегося в собственности. Если гражданин данной категории владеет несколькими, допустим, квартирами, то ему будет нужно выбрать одну, в отношении которой применят льготы.Например, если человек вышел на пенсию в 2019 году, а имущество приобрел в 2020-м, то в 2021 году он может получить вычет за 2020, 2019 и 2018 годы. Но так как в 2020 он уже не работал и, соответственно, не платил налоги, то вычет за этот год не полагается.Также пенсионеры и граждане предпенсионного возраста освобождаются от уплаты налога на земельный участок площадью до 600 квадратных метров. Льгот на налог за владение автотранспортом для пенсионеров в федеральном законодательстве не предусмотрено, однако местные власти могут устанавливать свои правила.Налоговые льготы многодетным семьямРодители трех и более детей, которые работают официально, имеют право получать стандартный налоговый вычет — частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ.За первых двух детей многодетные родители имеют право на вычеты по 1400 рублей, а за третьего и последующих — по 3000 рублей. За детей-инвалидов полагается вычет от 6 000 до 12 000 рублей.При этом как только суммарный годовой доход родителя превысит 350 тысяч рублей, получать вычет будет нельзя. То есть человек с зарплатой в 50 тысяч рублей "исчерпает лимит" за 7 месяцев. Оставшуюся часть года он будет уплачивать 13% в полном размере.Также для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома.Также действует вычет в размере 6 соток по земельному налогу. Кроме того, льготы для многодетных семей на землю и недвижимость могут быть установлены органами муниципальных образований по месту нахождения объектов.По льготам на транспортный налог решение принимают власти в каждом субъекте РФ отдельно.Льготы для юридических лиц и ИПОсобые преференции государства — освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов — полагаются компаниям, ведущим определенные виды деятельности, в числе которых:При этом с 2020 года для транспортного и земельного налогов организаций действует заявительный порядок предоставления льгот. Он установлен федеральными законами от 15.04.2019 № 63-ФЗ и от 25.09.2019 № 325-ФЗ. Срок подачи в налоговый орган заявления о льготе определяется по усмотрению организации, относящейся ко льготным категориям налогоплательщиков.Действующее законодательство предусматривает освобождение от уплаты НДС для компаний, которые используют особые системы начисления и уплаты налогов:Если компания работает на одном из упрощенных налоговых режимов, освобождение от НДС применяется автоматически. Нужно лишь соблюдать требования по количеству сотрудников, обороту и другие критерии.Однако по некоторым финансово-хозяйственным операциям отказаться от уплаты НДС нельзя. Даже если компания использует УСН, а предприниматель купил патент, они обязаны совершить платеж в следующих случаях:Плательщики, которые имеют право на "нулевую" ставку, подтверждают это в порядке, предусмотренном статьей 165 НК РФ.С 1 января 2021 года некоторые ИП могут уйти на налоговые каникулы, которые продлили в связи с коронавирусом, и не платить налоги в бюджет. В этом году льготный период доступен для бизнеса, который соответствуют ряду требований:Также налоговые каникулы могут взять компании, которые предоставляют места для временного проживания, то есть отели и гостиницы. При этом каждый отдельный регион РФ имеет право устанавливать свои правила ухода на налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.Кроме того, ИП без сотрудников, реализующие товары собственного производства или оказывающие услуги своими силами, могут воспользоваться отсрочкой по неиспользованию онлайн-касс. Льгота установлена до 1 июля 2021 года федеральным законом от 06 июня 2019 № 129-ФЗ. Послабление применимо для всех систем налогообложения.Помимо всего, государство создало льготные условия работы для IT-сферы: были снижены налоги и страховые взносы. Налог на прибыль затрагивает только компании, применяющие общую систему налогообложения. Он теперь составляет 3% вместо 20, как было ранее. Размер страховых взносов снижен для налогоплательщиков на любой системе налогообложения с 14 до 7,6%.Налоговыми льготами могут воспользоваться IT—компании, которые выполняют ряд условий:Другие категории гражданОдними из получателей льгот от государства являются военнослужащие.По налогу на имущество льготы предоставляется действующим контрактникам. От налогообложения освобождаются квартиры (комнаты), жилые дома, гараж площадью не более 50 "квадратов". При этом послабление действует только по одному объекту, поэтому выбирается тот, по которому платеж больше. По земельному налогу военные в перечень льготников не входят. Он у них заменен на компенсационную денежную выплату, пояснила юрист.Транспортный налог в отношении контрактников устанавливается региональными законодательными актами.Что касается военнослужащих-призывников, то они могут рассчитывать на льготы только во время несения службы. Взимание транспортного и земельного налога у них происходит на общих основаниях, в то время как от уплаты НДФЛ и налога на имущество они освобождаются.Ветераны боевых действий получают все вышеперечисленные виды льгот вне зависимости от региона их проживанияВиды льготЛьготы по налогу на имуществоЛьготники, список которых определен Налоговым кодексом РФ, могут экономить на налоге на имущество в любом регионе. Льготы считают по-разному: у многодетных один порядок, у пенсионеров — другой, у владельцев хозпостроек свои условия. Как правило, для физлиц послаблением является освобождение от уплаты взносов за один объект недвижимости.— Также существуют и льготы в регионах. Узнать, какие преференции определены в конкретном городе или поселке можно через сервис налоговой службы, — сообщила юрист.Кроме того, предусмотрен и вычет по налогу на имущество. Это площадь жилья, на которую не начисляют налог. Льготы по транспортному налогуЛьгот на транспорт на федеральном уровне не предусмотрено, однако имеются региональные послабления.— Например, в Москве преференции предусмотрены для инвалидов и многодетных родителей. Какая ситуация в вашем субъекте, можно уточнить через сервис налоговой. Имеет значение статус собственника машины и регион, в котором зарегистрирован транспорт, — отметила эксперт.Льготы по земельному налогуЛьготы по земельному налогу определены на федеральном уровне. Они действуют по всей России. Список льготников указан в статье 391 Налогового кодекса РФ. Они освобождаются от уплаты налога на земельный участок, площадью до 600 квадратных метров. Собственник может указать налоговой инспекции, по какому объекту учесть льготу.Также существуют и муниципальные послабления. Их регламентируют местные законы.— В одном поселке могут давать льготу инвалидам третьей группы, а в соседнем — нет. Список льгот по регионам публикуется на сайте налоговой, — пояснила специалист.Льготы по подоходному налогуЛьготы по подоходному налогу — это законная возможность недоплачивать или возвращать НДФЛ. Например, инвалиды вообще не платят НДФЛ от стоимости медикаментов, а также имеют право на возвращение 500 рублей с доходов, облагаемых 13-процентным налогом НДФЛ, за каждый месяц налогового периода. А многодетные имеют право получать стандартный налоговый вычет — частично или в полном объеме вернуть 13% НДФЛ.— Узнать о предоставлении вычетов можно на официальном сайте ФНС, — пояснила специалист.Льготы по налогу на прибыльНалоговый кодекс Российской Федерации не содержит упоминания о льготах по налогу на прибыль. В то же время к льготным условиям можно отнести применение пониженных налоговых ставок, амортизационных премий, специальных коэффициентов амортизации, инвестиционного вычета.Также для определенных организаций существует пониженная ставка по налогу на прибыль, которая ниже основной 20-процентной.Льготы по налогу на имущество организацийНалог на имущество организаций является региональным. Власти субъектов Российской Федерации могут устанавливать особенности определения налоговой базы, льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками.— От уплаты налога на имущество освобождаются компании, ведущие определенные виды деятельности, например, общественные объединения, которые защищают интересы инвалидов, учреждения, работающие в социально значимых направлениях — медицина, культура, образование, религиозные, благотворительные организации и другие, — сообщила Елена Крапивина.Заявление на льготу по налогуЛьготы по налогу на имущество, землю, транспорт не дают автоматически. Чтобы ее получить, надо сообщить налоговой о своем праве на послабление — подать заявление. Проще всего его отправить через личный кабинет налогоплательщика.Также можно оформить почтовое сообщение в налоговую инспекцию, обратиться туда лично или же прийти в МФЦ, с которым у налогового органа заключено соглашение о возможности оказания соответствующей услуги.Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения.ДокументыДокументы, подтверждающие право на льготы и вычеты по налогам, требуется предоставить при подаче соответствующих заявлений.ЗаконодательствоОсновные положения по налоговым льготам закреплены в Налоговом кодексе Российской Федерации, а также соответствующими категории налогоплательщика федеральным законами.ВопросыЧто такое льготный объект налогообложения?— Льготники освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида: например, одного жилого дома, квартиры, гаража. Такой объект и будет называться льготным. При уведомлении налоговой инспекции нужно указать один объект налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, в отношении которого будет применена льгота, — рассказала специалист.Какие льготы по налогу положены самозанятому?— Физические лица и ИП, которые перешли на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Индивидуальные предприниматели освобождены от НСД (кроме уплаты НДС при ввозе товара в Россию) и страховых фиксированных платежей. Кроме того, в 2021 году молодые люди с 16 до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых, могут получить право на дополнительный налоговый вычет в размере 12 130 рублей. В результате общая сумма льготы с учетом стандартного вычета в 10 тысяч рублей (он положен каждому самозанятому) составит для них 22 130 рублей. Компенсация рассчитана на уменьшение суммы налога в 2021 году, — отметила эксперт.

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https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728252039.html

https://realty.ria.ru/20200915/nalog-1577259235.html

https://ria.ru/20210412/putin-1727845300.html

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