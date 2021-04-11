https://ria.ru/20210411/bolezn-1727506358.html

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day)... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T01:55

2021-04-11T01:55

2021-04-11T01:55

болезнь паркинсона

воз

справки

в мире

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11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day). Этот день призван повысить информированность общества о заболевании, оказать поддержку больным и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление недуга. Дата Всемирного дня выбрана не случайно: 11 апреля 1755 года родился Джеймс Паркинсон (1755-1824) – английский врач и исследователь, впервые описавший болезнь, носящую ныне его имя. Отец Паркинсона был практикующим хирургом Лондона. Сам Джеймс также получил диплом хирурга и присоединился к частной практике своего отца – "Паркинсон и сын". В 1799-1807 годах Джеймс Паркинсон опубликовал ряд кратких сообщений на медицинскую тематику. Наиболее значимым его исследованием по медицине стало "Эссе о дрожательном параличе" (1817). Описав шесть случаев болезни (причем троих из этих больных он просто случайно встретил на улице), Джеймс Паркинсон сумел выделить ведущие симптомы и попытался найти причины, механизмы развития болезни и даже предложить способы ее лечения. Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Она возникает из-за нарушения выработки клетками мозга химического вещества дофамина, это ведет к нарушению функций клеток, отвечающих за движения человека. Классическая триада симптомов паркинсонизма включает: брадикинезию (замедленность движений); мышечную ригидность (болезненное состояние, которое характеризуется их повышенным тонусом и сопротивлением при попытке сделать то или иное пассивное движение); тремор покоя (дрожание, которое наблюдается в состоянии покоя и исчезает при движении). В дополнение к связанным с движением ("моторным") симптомам, проявления болезни Паркинсона могут включать апатию, депрессию, нарушение сна, потерю обоняния и когнитивные нарушения (снижение памяти, умственной работоспособности). Такие проявления относятся к "немоторным" симптомам болезни.Существует ранняя и ювенильная формы болезни Паркинсона. Ранняя проявляется после 20 лет, ювенильная – до 20 лет. По данным исследователей, у каждого десятого пациента болезнь диагностируется в возрасте до 40 лет. Среди причин возникновения болезни Паркинсона в молодом возрасте преобладают наследственные факторы, затем травмы, интоксикации, вирусные и бактериальные инфекции, нарушение обмена веществ.Всего в мире болезнью Паркинсона страдают порядка 10 миллионов человек. Риск возникновения этого заболевания увеличивается с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще подвержены болезни Паркинсона, чем женщины. Недуг редко передается по наследству. Ученые полагают, что болезнь возникает из-за сочетания внутренних и внешних факторов, включая неблагоприятную экологию, влияние пестицидов и гербицидов, промышленных химикатов.Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни. Медицина располагает препаратами, которые стимулируют выработку дофамина в мозге либо замещают его, таким образом улучшая состояние больных. В результате люди с этим заболеванием могут долгие годы сохранять активность, когнитивные способности. На поздних стадиях применяют также нейрохирургическое вмешательство, вживляя в мозг электроды и воздействуя на них программным способом.Болезнь может развиваться пять-восемь лет, прежде чем человек заметит, что его состояние изменилось. Вот почему важно уметь выявлять симптомы Паркинсона как можно раньше. В последние годы ученые выяснили, что пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Ранний симптом, как отмечают специалисты, сопровождается тем, что человек длительное время не моргает. Это происходит из-за того, что при этом заболевании поражаются нервные клетки мозга, контролирующие двигательные процессы. По мнению ученых, одним из ранних проявлений болезни является себорейный дерматит, а также потливость без какой-либо очевидной причины. Кроме того, как отмечают медики, стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Симптомами заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. У некоторых может наблюдаться потеря обоняния, изменение тембра голоса, который становится более мягким. По данным исследователей, однократное легкое сотрясение мозга или травма увеличивают вероятность развития болезни Паркинсона в будущем. Неврологи также выяснили, что у пациентов с различными травмами головы диагностировали это заболевание в среднем на два года раньше, чем у всех остальных.В сравнении с типичной болезнью Паркинсона ювенильный вариант имеет более доброкачественное течение с медленным прогрессированием. Хороший отклик на терапию, отсутствие выраженных атрофических изменений, когнитивных расстройств позволяют пациентам нормально развиваться, длительно сохранять подвижность. Тяжелая инвалидизация может наблюдаться спустя несколько десятилетий от клинического дебюта. Жертвами паркинсонизма стали такие известные личности, как боксер Мохаммед Али, политик Ясир Арафат, папа Римский Иоанн Павел II. В период пандемии коронавируса неврологи отметили, что у пожилых пациентов из-за этого заболевания может наблюдаться обострение болезни Паркинсона. Ученые обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты – наиболее многочисленные клетки центральной нервной системы, что приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болезнь паркинсона, воз, справки, в мире