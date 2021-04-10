https://ria.ru/20210410/aktsiya-1727323027.html

Акция "Тотальный диктант"

Акция "Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" – это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T04:03

2021-04-10T04:03

2021-04-10T04:03

россия

тотальный диктант

справки

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"Тотальный диктант" – это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.Это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатором акции является фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Он проводится по принципу анонимности – никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2004-2008 годах "диктаторами" были преподаватели НГУ. В 2009 году организаторы пригласили читать диктант певца и перформансиста Псоя Короленко. Тогда в мероприятии приняли участие более 600 человек.В 2010 году у акции появился экспертный совет, в который вошли филологи. "Тотальный диктант" собрал около 2,6 тысячи участников. Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий. "Тотальный диктант-2010" получил Национальную премию в области общественных связей "Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект. За годы своего существования акция "Тотальный диктант" превратилась в масштабное всемирное событие.В 2020 году "Тотальный диктант" написали более 271 тысячи человек. Из них 35,7 тысячи участников писали диктант в офлайн-формате, 22,2 тысячи человек предпочли онлайн-диктант, более 230 тысяч человек выбрали формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон. Зрителями онлайн-марафона стали 432 зарубежных города и 736 населенных пунктов из всех субъектов РФ. Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию.Для тех, кто изучает русский язык как иностранный или как неродной, предусмотрен тест TruD. Он является частью проекта, поэтому порядок проведения теста максимально приближен к алгоритму проведения диктанта. Материалы теста составляются на основе текста "Тотального диктанта". В экспертной группе – филологи, преподаватели русского как иностранного. В 2020 году тест TruD написали 4 839 человек.Во всех городах проведения акции "Тотальный диктант" проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ.Каждую работу проверяют минимум два раза, а пограничные случаи (между "тройкой" и "четверкой", между "двойкой" и "тройкой") и "пятерки" – минимум три раза."Тотальный диктант" гораздо сложнее школьного диктанта. В школе под диктовку пишут упрощенный, адаптированный текст, почти не допускающий вариантов ни в орфографии, ни в пунктуации. А в написанных современными российскими писателями текстах "Тотального диктанта" во многих случаях возможны несколько вариантов расстановки знаков препинания. Акция "Тотальный диктант" способствует развенчанию нескольких распространенных мифов о русском языке. Во-первых, мифа о том, что правописание не допускает вариантов, и о том, что "пятерка" на уроке русского языка в школе означает идеальную грамотность. Во-вторых, акция развенчивает миф о том, что носители русского языка "безграмотны". Отличные оценки за Тотальный диктант свидетельствуют, что несколько тысяч человек ежегодно пишут неадаптированный текст, изобилующий пунктуационными трудностями, орфограммами и словами, которые не изучались в школе, без ошибок или с минимальным количеством ошибок. В разные годы авторами диктанта были известные литераторы Алексей Иванов, Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Псой Короленко, Захар Прилепин, Дина Рубина. В 2015 году автором стал российский прозаик и специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин, в 2016 году текст для "Тотального диктанта" написал детский писатель Андрей Усачев. Автором "Тотального диктанта" в 2017 году был лауреат "Большой книги", писатель Леонид Юзефович, в 2018 году – автор романа "Зулейха открывает глаза", писательница Гузель Яхина, в 2019 году – российский писатель Павел Басинский, в 2020 году – писатель Андрей Геласимов. В 2021 году акция "Тотальный диктант" состоится 10 апреля. Столицей акции выбран Якутск, где свой текст прочитает писатель Дмитрий Глуховский. В этом году "Тотальный диктант" впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта стал EF Education First. Проверить свои знания английского языка можно будет в 18 городах России. Самое большое число площадок будет организовано в Москве, где текст диктанта прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие. Тотальный диктант по английскому языку пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тотальный диктант, справки