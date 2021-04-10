https://ria.ru/20210410/aktsiya-1727323027.html
Акция "Тотальный диктант"
Акция "Тотальный диктант"
"Тотальный диктант" – это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T04:03
2021-04-10T04:03
2021-04-10T04:03
россия
тотальный диктант
справки
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"Тотальный диктант" – это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.Это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатором акции является фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Он проводится по принципу анонимности – никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2004-2008 годах "диктаторами" были преподаватели НГУ. В 2009 году организаторы пригласили читать диктант певца и перформансиста Псоя Короленко. Тогда в мероприятии приняли участие более 600 человек.В 2010 году у акции появился экспертный совет, в который вошли филологи. "Тотальный диктант" собрал около 2,6 тысячи участников. Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий. "Тотальный диктант-2010" получил Национальную премию в области общественных связей "Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект. За годы своего существования акция "Тотальный диктант" превратилась в масштабное всемирное событие.В 2020 году "Тотальный диктант" написали более 271 тысячи человек. Из них 35,7 тысячи участников писали диктант в офлайн-формате, 22,2 тысячи человек предпочли онлайн-диктант, более 230 тысяч человек выбрали формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон. Зрителями онлайн-марафона стали 432 зарубежных города и 736 населенных пунктов из всех субъектов РФ. Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию.Для тех, кто изучает русский язык как иностранный или как неродной, предусмотрен тест TruD. Он является частью проекта, поэтому порядок проведения теста максимально приближен к алгоритму проведения диктанта. Материалы теста составляются на основе текста "Тотального диктанта". В экспертной группе – филологи, преподаватели русского как иностранного. В 2020 году тест TruD написали 4 839 человек.Во всех городах проведения акции "Тотальный диктант" проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ.Каждую работу проверяют минимум два раза, а пограничные случаи (между "тройкой" и "четверкой", между "двойкой" и "тройкой") и "пятерки" – минимум три раза."Тотальный диктант" гораздо сложнее школьного диктанта. В школе под диктовку пишут упрощенный, адаптированный текст, почти не допускающий вариантов ни в орфографии, ни в пунктуации. А в написанных современными российскими писателями текстах "Тотального диктанта" во многих случаях возможны несколько вариантов расстановки знаков препинания. Акция "Тотальный диктант" способствует развенчанию нескольких распространенных мифов о русском языке. Во-первых, мифа о том, что правописание не допускает вариантов, и о том, что "пятерка" на уроке русского языка в школе означает идеальную грамотность. Во-вторых, акция развенчивает миф о том, что носители русского языка "безграмотны". Отличные оценки за Тотальный диктант свидетельствуют, что несколько тысяч человек ежегодно пишут неадаптированный текст, изобилующий пунктуационными трудностями, орфограммами и словами, которые не изучались в школе, без ошибок или с минимальным количеством ошибок. В разные годы авторами диктанта были известные литераторы Алексей Иванов, Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Псой Короленко, Захар Прилепин, Дина Рубина. В 2015 году автором стал российский прозаик и специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин, в 2016 году текст для "Тотального диктанта" написал детский писатель Андрей Усачев. Автором "Тотального диктанта" в 2017 году был лауреат "Большой книги", писатель Леонид Юзефович, в 2018 году – автор романа "Зулейха открывает глаза", писательница Гузель Яхина, в 2019 году – российский писатель Павел Басинский, в 2020 году – писатель Андрей Геласимов. В 2021 году акция "Тотальный диктант" состоится 10 апреля. Столицей акции выбран Якутск, где свой текст прочитает писатель Дмитрий Глуховский. В этом году "Тотальный диктант" впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта стал EF Education First. Проверить свои знания английского языка можно будет в 18 городах России. Самое большое число площадок будет организовано в Москве, где текст диктанта прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие. Тотальный диктант по английскому языку пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тотальный диктант, справки
"Тотальный диктант"
– это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка.
Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает
известный писатель.
Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатором акции является фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Он проводится по принципу анонимности – никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.
Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2004-2008 годах "диктаторами" были преподаватели НГУ.
В 2009 году организаторы пригласили читать диктант певца и перформансиста Псоя Короленко. Тогда в мероприятии приняли участие более 600 человек.
В 2010 году у акции появился экспертный совет
, в который вошли филологи. "Тотальный диктант" собрал
около 2,6 тысячи участников. Текст специально для акции написал
писатель-фантаст Борис Стругацкий. "Тотальный диктант-2010" получил Национальную премию
в области общественных связей "Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект.
За годы своего существования акция "Тотальный диктант"
превратилась в масштабное всемирное событие.
В 2020 году "Тотальный диктант" написали более 271 тысячи человек. Из них 35,7 тысячи участников писали диктант в офлайн-формате, 22,2 тысячи человек предпочли онлайн-диктант, более 230 тысяч человек выбрали формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон. Зрителями онлайн-марафона стали 432 зарубежных города и 736 населенных пунктов из всех субъектов РФ.
Тотальный диктант
проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию.
Для тех, кто изучает русский язык как иностранный или как неродной, предусмотрен тест TruD. Он является частью проекта, поэтому порядок проведения теста максимально приближен к алгоритму проведения диктанта. Материалы теста составляются на основе текста "Тотального диктанта". В экспертной группе – филологи, преподаватели русского как иностранного. В 2020 году тест TruD написали 4 839 человек.
Во всех городах проведения акции "Тотальный диктант" проверочные комиссии руководствуются
одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ.
Каждую работу проверяют минимум два раза, а пограничные случаи (между "тройкой" и "четверкой", между "двойкой" и "тройкой") и "пятерки" – минимум три раза.
"Тотальный диктант" гораздо сложнее школьного диктанта. В школе под диктовку пишут упрощенный, адаптированный текст, почти не допускающий вариантов ни в орфографии, ни в пунктуации. А в написанных современными российскими писателями текстах "Тотального диктанта" во многих случаях возможны несколько вариантов расстановки знаков препинания. Акция "Тотальный диктант" способствует развенчанию нескольких распространенных мифов о русском языке. Во-первых, мифа о том, что правописание не допускает вариантов, и о том, что "пятерка" на уроке русского языка в школе означает идеальную грамотность. Во-вторых, акция развенчивает миф о том, что носители русского языка "безграмотны". Отличные оценки за Тотальный диктант свидетельствуют, что несколько тысяч человек ежегодно пишут неадаптированный текст, изобилующий пунктуационными трудностями, орфограммами и словами, которые не изучались в школе, без ошибок или с минимальным количеством ошибок.
В разные годы авторами диктанта были известные литераторы
Алексей Иванов, Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Псой Короленко, Захар Прилепин, Дина Рубина. В 2015 году автором стал российский прозаик и специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин, в 2016 году текст для "Тотального диктанта" написал детский писатель Андрей Усачев. Автором "Тотального диктанта" в 2017 году был лауреат
"Большой книги", писатель Леонид Юзефович, в 2018 году
– автор романа "Зулейха открывает глаза", писательница Гузель Яхина, в 2019 году
– российский писатель Павел Басинский, в 2020 году – писатель Андрей Геласимов
.
В 2021 году акция "Тотальный диктант" состоится 10 апреля
. Столицей акции выбран Якутск, где свой текст прочитает
писатель Дмитрий Глуховский.
В этом году "Тотальный диктант" впервые пройдет
не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта стал EF Education First. Проверить свои знания английского языка можно будет в 18 городах России. Самое большое число площадок будет организовано в Москве, где текст диктанта прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие. Тотальный диктант по английскому языку пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников