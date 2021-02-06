https://ria.ru/20210206/yakutsk-1596341574.html

Столицей "Тотального диктанта" в 2021 году объявили Якутск

Столицей "Тотального диктанта" в 2021 году объявили Якутск

Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, который пройдет 10 апреля. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T21:21

2021-02-06T21:21

2021-02-06T21:27

россия

тотальный диктант

якутск

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, который пройдет 10 апреля.Финал конкурса по выбору столицы "Тотального диктанта" прошел 6 февраля. В его финале за статус столицы боролись Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. В город-победитель приедет автор текста Дмитрий Глуховский и прочитает его перед участниками акции.Ранее сообщалось, что автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Рассказывая о том, как создавался текст, Глуховский отмечал, что хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю". По его словам, эта история была вдохновлена событиями, происходившими в его семье, разговорами с близкими людьми."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20201017/aktsiya-1579928626.html

https://ria.ru/20201120/totalnyy-diktant-1585491178.html

россия

якутск

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россия, тотальный диктант, якутск, общество