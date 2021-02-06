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Столицей "Тотального диктанта" в 2021 году объявили Якутск
Столицей "Тотального диктанта" в 2021 году объявили Якутск
Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, который пройдет 10 апреля. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T21:21
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россия
тотальный диктант
якутск
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, который пройдет 10 апреля.Финал конкурса по выбору столицы "Тотального диктанта" прошел 6 февраля. В его финале за статус столицы боролись Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. В город-победитель приедет автор текста Дмитрий Глуховский и прочитает его перед участниками акции.Ранее сообщалось, что автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Рассказывая о том, как создавался текст, Глуховский отмечал, что хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю". По его словам, эта история была вдохновлена событиями, происходившими в его семье, разговорами с близкими людьми."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20201017/aktsiya-1579928626.html
https://ria.ru/20201120/totalnyy-diktant-1585491178.html
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россия, тотальный диктант, якутск, общество

Столицей "Тотального диктанта" в 2021 году объявили Якутск

21:21 06.02.2021 (обновлено: 21:27 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники образовательной акции "Тотальный диктант"
Участники образовательной акции Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, который пройдет 10 апреля.
Финал конкурса по выбору столицы "Тотального диктанта" прошел 6 февраля. В его финале за статус столицы боролись Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. В город-победитель приедет автор текста Дмитрий Глуховский и прочитает его перед участниками акции.
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 в Чеченском государственном педагогическом университете в Грозном - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
17 октября 2020, 02:01
Всемирная акция "Тотальный диктант"
Ранее сообщалось, что автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Рассказывая о том, как создавался текст, Глуховский отмечал, что хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю". По его словам, эта история была вдохновлена событиями, происходившими в его семье, разговорами с близкими людьми.
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
Открытие 25-й ММКВЯ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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По тексту "Тотального диктанта-2021" снимут короткометражку
 
РоссияТотальный диктантЯкутскОбщество
 
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