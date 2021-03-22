https://ria.ru/20210322/diktant-1602336462.html

Тотальный диктант впервые можно будет написать на английском языке

Тотальный диктант впервые можно будет написать на английском языке

Тотальный диктант в этом году впервые можно будет написать не только на русском, но и на английском языке, сообщается на сайте акции. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:45

2021-03-22T15:45

2021-03-22T15:45

россия

игорь сивов

дмитрий глуховский

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40762/30/407623091_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_dead05d4b87418397f4ed41e919ad3c3.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Тотальный диктант в этом году впервые можно будет написать не только на русском, но и на английском языке, сообщается на сайте акции.На английском диктант пройдет в 18 городах - его можно будет написать в Астрахани, Брянске, во Владивостоке, Владимире, в Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске. Самое большое число площадок будет организовано в Москве, где текст диктанта прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.Тотальный диктант по английскому языку пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Все работы будут проверены, а результаты загружены в личные кабинеты участников. При проверке диктантов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки — только за орфографические.Среди всех участников Тотального диктанта по английскому языку будет разыгран двухнедельный курс в любой школе EF Education First. Победитель будет выбран 15 апреля генератором случайных имен среди всех участников диктанта. Ему нужно будет только добраться до Москвы, откуда его отправят в одну из школ EF, которую он выберет заранее.Со списком площадок, а также диктаторов Тотального диктанта на английском языке можно будет ознакомиться на сайте totaldict.ru с 31 марта.Ранее сообщалось, что Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Как ожидается, он приедет в Якутск, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.

https://ria.ru/20201129/shoygu-1586827751.html

https://sn.ria.ru/20210311/rosobrnadzor-1600770985.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь сивов, дмитрий глуховский, образование - общество, общество