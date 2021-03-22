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Тотальный диктант впервые можно будет написать на английском языке
Тотальный диктант впервые можно будет написать на английском языке
Тотальный диктант в этом году впервые можно будет написать не только на русском, но и на английском языке, сообщается на сайте акции. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:45
2021-03-22T15:45
россия
игорь сивов
дмитрий глуховский
образование - общество
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Тотальный диктант в этом году впервые можно будет написать не только на русском, но и на английском языке, сообщается на сайте акции.На английском диктант пройдет в 18 городах - его можно будет написать в Астрахани, Брянске, во Владивостоке, Владимире, в Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске. Самое большое число площадок будет организовано в Москве, где текст диктанта прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.Тотальный диктант по английскому языку пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Все работы будут проверены, а результаты загружены в личные кабинеты участников. При проверке диктантов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки — только за орфографические.Среди всех участников Тотального диктанта по английскому языку будет разыгран двухнедельный курс в любой школе EF Education First. Победитель будет выбран 15 апреля генератором случайных имен среди всех участников диктанта. Ему нужно будет только добраться до Москвы, откуда его отправят в одну из школ EF, которую он выберет заранее.Со списком площадок, а также диктаторов Тотального диктанта на английском языке можно будет ознакомиться на сайте totaldict.ru с 31 марта.Ранее сообщалось, что Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Как ожидается, он приедет в Якутск, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.
https://ria.ru/20201129/shoygu-1586827751.html
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россия, игорь сивов, дмитрий глуховский, образование - общество, общество

Тотальный диктант впервые можно будет написать на английском языке

15:45 22.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастники ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант"
Участники ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Тотальный диктант в этом году впервые можно будет написать не только на русском, но и на английском языке, сообщается на сайте акции.
"Десятого апреля, в день Тотального диктанта, акция впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта стал EF Education First. Проверить свои знания английского языка можно будет в 18 городах России", - говорится в сообщении.
На английском диктант пройдет в 18 городах - его можно будет написать в Астрахани, Брянске, во Владивостоке, Владимире, в Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске. Самое большое число площадок будет организовано в Москве, где текст диктанта прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.
Тотальный диктант по английскому языку пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Все работы будут проверены, а результаты загружены в личные кабинеты участников. При проверке диктантов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки — только за орфографические.
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Среди всех участников Тотального диктанта по английскому языку будет разыгран двухнедельный курс в любой школе EF Education First. Победитель будет выбран 15 апреля генератором случайных имен среди всех участников диктанта. Ему нужно будет только добраться до Москвы, откуда его отправят в одну из школ EF, которую он выберет заранее.
Со списком площадок, а также диктаторов Тотального диктанта на английском языке можно будет ознакомиться на сайте totaldict.ru с 31 марта.
Ранее сообщалось, что Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский. Как ожидается, он приедет в Якутск, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.
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