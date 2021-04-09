Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727572040.html
Российские туристы стали значительно реже покупать путевки в Турцию
Российские туристы стали значительно реже покупать путевки в Турцию
Сразу в нескольких турагентских сетях отметили, что россияне стали реже покупать путевки в Турции, после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:17
2021-04-09T16:17
вакцинация
туризм
отдых на море
коронавирус covid-19
туризм
туристы
анна попова
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155580/29/1555802956_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_c89b4ed53abee2c7ad8a2cc350672e5b.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сразу в нескольких турагентских сетях отметили, что россияне стали реже покупать путевки в Турции, после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте числа заболевших COVID-19 в этой стране, сообщает TourDom.ru.По словам участников рынка, клиенты ждут, что в пятницу, 9 апреля, появится ясность по поводу того, будут ли ограничены полеты в это государство или приняты другие меры, сокращающие турпоток. В частности, карантин для возвращающихся путешественников. "За несколько последних дней бронирования сократились в два раза", – отметила руководитель Единого расчетного центра сети турагентств Элина Зевелева. Это подтвердили и в других компаниях. "Слухи о том, что могут ограничить рейсы в Турцию, ходят уже несколько дней, но именно вчера, когда прошла новость о совещании в пятницу, многие туристы притаились. Мы обычно продаем по 150–200 туров в Турцию ежедневно. А за последние два дня продажи упали примерно на 25 процентов", – комментирует руководитель сети туристической розницы Алексан Мкртчян. Однако он уверен, что спад временный и спрос восстановится сразу после того, как нормализуется информационный фон. По мнению эксперта, вероятность развития самого худшего сценария, при котором Турцию признают не рекомендованной к посещению, как год назад Италию и Китай, крайне мала. Руководитель компании, специализирующейся на индивидуальных турах, Майя Котляр напомнила, что Турция приняла беспрецедентные меры по сертификации отелей. "Они просто сделали их стерильными. От наших туристов я слышу только положительные отзывы", – прокомментировала она. Эксперты уточняют, что в этом государстве жестко контролируют социальную дистанцию, маски, проверяют температуру при входе в гостиницы, рестораны. Кроме того, 7 апреля, согласно ранее утвержденному плану, в стране началась масштабная вакцинация сотрудников отелей и предприятий туристического сектора.
https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html
https://ria.ru/20210331/polet-1603547937.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155580/29/1555802956_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_6cdaa8c17d28b8d52a7a48b9ecc77b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация, отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, туристы, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция

Российские туристы стали значительно реже покупать путевки в Турцию

16:17 09.04.2021
 
© Фото : Светлана СалтановаТуристы во время прогулки на яхте по Эгеискому морю
Туристы во время прогулки на яхте по Эгеискому морю - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : Светлана Салтанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сразу в нескольких турагентских сетях отметили, что россияне стали реже покупать путевки в Турции, после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте числа заболевших COVID-19 в этой стране, сообщает TourDom.ru.
По словам участников рынка, клиенты ждут, что в пятницу, 9 апреля, появится ясность по поводу того, будут ли ограничены полеты в это государство или приняты другие меры, сокращающие турпоток. В частности, карантин для возвращающихся путешественников.
"За несколько последних дней бронирования сократились в два раза", – отметила руководитель Единого расчетного центра сети турагентств Элина Зевелева.
Это подтвердили и в других компаниях. "Слухи о том, что могут ограничить рейсы в Турцию, ходят уже несколько дней, но именно вчера, когда прошла новость о совещании в пятницу, многие туристы притаились. Мы обычно продаем по 150–200 туров в Турцию ежедневно. А за последние два дня продажи упали примерно на 25 процентов", – комментирует руководитель сети туристической розницы Алексан Мкртчян.
Однако он уверен, что спад временный и спрос восстановится сразу после того, как нормализуется информационный фон.
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 08:00Туризм
Турция в красной зоне: COVID-19 резко наступает. Что делать туристам?
По мнению эксперта, вероятность развития самого худшего сценария, при котором Турцию признают не рекомендованной к посещению, как год назад Италию и Китай, крайне мала.
Руководитель компании, специализирующейся на индивидуальных турах, Майя Котляр напомнила, что Турция приняла беспрецедентные меры по сертификации отелей. "Они просто сделали их стерильными. От наших туристов я слышу только положительные отзывы", – прокомментировала она.
Эксперты уточняют, что в этом государстве жестко контролируют социальную дистанцию, маски, проверяют температуру при входе в гостиницы, рестораны. Кроме того, 7 апреля, согласно ранее утвержденному плану, в стране началась масштабная вакцинация сотрудников отелей и предприятий туристического сектора.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 00:31Туризм
АТОР сообщила о запрете полетов в Турцию из 13 российских городов
 
ТуризмВакцинацияотдых на мореКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыАнна ПоповаНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Alibaba оштрафовали на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая
04:36Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
Лента новостейМолния