https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727572040.html

Российские туристы стали значительно реже покупать путевки в Турцию

Российские туристы стали значительно реже покупать путевки в Турцию

Сразу в нескольких турагентских сетях отметили, что россияне стали реже покупать путевки в Турции, после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:17

2021-04-09T16:17

2021-04-09T16:17

вакцинация

туризм

отдых на море

коронавирус covid-19

туризм

туристы

анна попова

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сразу в нескольких турагентских сетях отметили, что россияне стали реже покупать путевки в Турции, после заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте числа заболевших COVID-19 в этой стране, сообщает TourDom.ru.По словам участников рынка, клиенты ждут, что в пятницу, 9 апреля, появится ясность по поводу того, будут ли ограничены полеты в это государство или приняты другие меры, сокращающие турпоток. В частности, карантин для возвращающихся путешественников. "За несколько последних дней бронирования сократились в два раза", – отметила руководитель Единого расчетного центра сети турагентств Элина Зевелева. Это подтвердили и в других компаниях. "Слухи о том, что могут ограничить рейсы в Турцию, ходят уже несколько дней, но именно вчера, когда прошла новость о совещании в пятницу, многие туристы притаились. Мы обычно продаем по 150–200 туров в Турцию ежедневно. А за последние два дня продажи упали примерно на 25 процентов", – комментирует руководитель сети туристической розницы Алексан Мкртчян. Однако он уверен, что спад временный и спрос восстановится сразу после того, как нормализуется информационный фон. По мнению эксперта, вероятность развития самого худшего сценария, при котором Турцию признают не рекомендованной к посещению, как год назад Италию и Китай, крайне мала. Руководитель компании, специализирующейся на индивидуальных турах, Майя Котляр напомнила, что Турция приняла беспрецедентные меры по сертификации отелей. "Они просто сделали их стерильными. От наших туристов я слышу только положительные отзывы", – прокомментировала она. Эксперты уточняют, что в этом государстве жестко контролируют социальную дистанцию, маски, проверяют температуру при входе в гостиницы, рестораны. Кроме того, 7 апреля, согласно ранее утвержденному плану, в стране началась масштабная вакцинация сотрудников отелей и предприятий туристического сектора.

https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html

https://ria.ru/20210331/polet-1603547937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, туристы, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция