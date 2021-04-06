Попова заявила о резком осложнении эпидситуации в Турции
13:14 06.04.2021 (обновлено: 13:42 06.04.2021)
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Резкое осложнение эпидемиологической ситуации отмечается в Турции, есть рост числа новых случаев коронавируса, Роспотребнадзор держит ситуацию на особом контроле, заявила глава ведомства Анна Попова.
"В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации, с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на более чем 40%, то есть, достаточно интенсивный, взрывной рост", - сказала Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Она отметила, что ситуация продолжает ухудшаться, но Роспотребнадзор держит ее на особом контроле.
"Ситуация в Турции сегодня похожа на ситуацию в Великобритании в конце прошлого года, при развитии которой, к сожалению, ряду стран приходилось приостанавливать сообщение, но мы держим ситуацию сейчас на контроле", - уточнила Попова.