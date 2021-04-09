Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210409/poezda-1727415588.html
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде весной
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде весной
Эксперты выяснили, куда российские туристы планируют отправиться в апреле на поезде, и какие города у них были популярны в марте, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:05
2021-04-09T09:05
туризм
отдых на море
куда поехать
куда поехать в выходные
россия
туризм
туту.ру
адлер
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155297/04/1552970470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ef8670a84710d12790c49f4cc0de41b.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда российские туристы планируют отправиться в апреле на поезде, и какие города у них были популярны в марте, сообщает Туту.ру. По данным аналитиков, больше всего путешествий на поездах запланировано по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж. Также довольно популярны составы, курсирующие между Москвой и такими городами, как: Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тула, Курск, Саратов, Орел, Ростов-на-Дону и Симферополь. Кроме того, в рейтинг попали маршруты Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.Эксперты отмечают, что сохраняется запрос на железнодорожные путешествия на небольшие расстояния с недорогими билетами – например, чтобы сменить обстановку на выходные. Из двадцати самых популярных направлений восемь вписываются в бюджет поездки до 1 000 рублей в одну сторону.Средний чек за железнодорожный билет по России на апрель составляет 2 262 рубля в одну сторону. В марте также самым популярным маршрутом оказалась поездка из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте, как и в апреле, направление столица – Нижний Новгород, а вот на третьем – Москва – Брянск.
https://ria.ru/20210408/poezda-1604439921.html
россия
адлер
нижний новгород
москва
симферополь
тула
брянск
владимир
иваново
сочи
саратов
смоленск
ростов-на-дону
воронеж
орел
белгород
ярославль
санкт-петербург
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155297/04/1552970470_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bca9703bb36750c30f29769f3889529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых на море, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, туту.ру, адлер, новости - туризм, нижний новгород, москва, симферополь, тула, брянск, владимир, иваново, сочи, саратов, смоленск, ростов-на-дону, воронеж, орел, белгород, ярославль, санкт-петербург, казань

Названы самые популярные города России для путешествий на поезде весной

09:05 09.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПроводница возле нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Проводница возле нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда российские туристы планируют отправиться в апреле на поезде, и какие города у них были популярны в марте, сообщает Туту.ру.
По данным аналитиков, больше всего путешествий на поездах запланировано по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж.
Также довольно популярны составы, курсирующие между Москвой и такими городами, как: Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тула, Курск, Саратов, Орел, Ростов-на-Дону и Симферополь. Кроме того, в рейтинг попали маршруты Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.
Эксперты отмечают, что сохраняется запрос на железнодорожные путешествия на небольшие расстояния с недорогими билетами – например, чтобы сменить обстановку на выходные. Из двадцати самых популярных направлений восемь вписываются в бюджет поездки до 1 000 рублей в одну сторону.
Средний чек за железнодорожный билет по России на апрель составляет 2 262 рубля в одну сторону.
В марте также самым популярным маршрутом оказалась поездка из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте, как и в апреле, направление столица – Нижний Новгород, а вот на третьем – Москва – Брянск.
Сотрудник вокзала на платформе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 07:21Туризм
Эксперты рассказали, как изменилась стоимость билетов на праздники
 
Туризмотдых на морекуда поехатькуда поехать в выходныеРоссияТуризмТуту.руАдлерНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваСимферопольТулаБрянскВладимирИвановоСочиСаратовСмоленскРостов-на-ДонуВоронежОрелБелгородЯрославльСанкт-ПетербургКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Комиссия Госдумы проведет заседание по регулированию TikTok
12:43Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержание Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
11:51В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
Лента новостейМолния