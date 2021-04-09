https://ria.ru/20210409/poezda-1727415588.html

Названы самые популярные города России для путешествий на поезде весной

Названы самые популярные города России для путешествий на поезде весной

Эксперты выяснили, куда российские туристы планируют отправиться в апреле на поезде, и какие города у них были популярны в марте, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:05

2021-04-09T09:05

2021-04-09T09:05

туризм

отдых на море

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россия

туризм

туту.ру

адлер

новости - туризм

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда российские туристы планируют отправиться в апреле на поезде, и какие города у них были популярны в марте, сообщает Туту.ру. По данным аналитиков, больше всего путешествий на поездах запланировано по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж. Также довольно популярны составы, курсирующие между Москвой и такими городами, как: Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тула, Курск, Саратов, Орел, Ростов-на-Дону и Симферополь. Кроме того, в рейтинг попали маршруты Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.Эксперты отмечают, что сохраняется запрос на железнодорожные путешествия на небольшие расстояния с недорогими билетами – например, чтобы сменить обстановку на выходные. Из двадцати самых популярных направлений восемь вписываются в бюджет поездки до 1 000 рублей в одну сторону.Средний чек за железнодорожный билет по России на апрель составляет 2 262 рубля в одну сторону. В марте также самым популярным маршрутом оказалась поездка из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте, как и в апреле, направление столица – Нижний Новгород, а вот на третьем – Москва – Брянск.

https://ria.ru/20210408/poezda-1604439921.html

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адлер

нижний новгород

москва

симферополь

тула

брянск

владимир

иваново

сочи

саратов

смоленск

ростов-на-дону

воронеж

орел

белгород

ярославль

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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