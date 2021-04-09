Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/po-1727563222.html
Число продуктов в реестре отечественных ПО достигло десяти тысяч
Число продуктов в реестре отечественных ПО достигло десяти тысяч
Десятитысячный продукт информационных технологий (IT) внесён в реестр российского программного обеспечения (ПО), сообщает Минцифры РФ. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:30
2021-04-09T15:30
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
амурская область
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Десятитысячный продукт информационных технологий (IT) внесён в реестр российского программного обеспечения (ПО), сообщает Минцифры РФ.Ранее министерство сообщало о возросшем количестве заявок от разработчиков после объявления о налоговых льготах для российских компаний сферы информационных технологий."Динамика включения продуктов в реестр российского ПО отражает темп развития отрасли IT. Ежемесячно мы получаем около 500 новых заявок, и сегодня с десятитысячным продуктом мы преодолели символический, но важный рубеж", - прокомментировал замглавы Минцифры Максим Паршин.Реестр российского ПО объединяет отечественные цифровые продукты и предоставляет преференции их правообладателям при участии в государственных и муниципальных закупках, а также дает возможность пользоваться льготами по НДС. В марте была запущена новая, оптимизированная версия информационной системы реестра.Подавший 10-тысячную заявку разработчик Дмитрий Денисов в свою очередь отметил, что был удивлен оперативностью регистрации и легкостью её процедуры. "Мы впервые подали заявку на включение в реестр российского ПО. Наш продукт - программное обеспечение для обмена данными 1C с федеральными службами, а мы - группа разработчиков из Амурской области. Гордимся тем, что наш продукт стал юбилейным", - заключил Денисов.
https://ria.ru/20210407/analogi-1727194645.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), амурская область, технологии

Число продуктов в реестре отечественных ПО достигло десяти тысяч

15:30 09.04.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Десятитысячный продукт информационных технологий (IT) внесён в реестр российского программного обеспечения (ПО), сообщает Минцифры РФ.
Ранее министерство сообщало о возросшем количестве заявок от разработчиков после объявления о налоговых льготах для российских компаний сферы информационных технологий.
"Динамика включения продуктов в реестр российского ПО отражает темп развития отрасли IT. Ежемесячно мы получаем около 500 новых заявок, и сегодня с десятитысячным продуктом мы преодолели символический, но важный рубеж", - прокомментировал замглавы Минцифры Максим Паршин.
Реестр российского ПО объединяет отечественные цифровые продукты и предоставляет преференции их правообладателям при участии в государственных и муниципальных закупках, а также дает возможность пользоваться льготами по НДС. В марте была запущена новая, оптимизированная версия информационной системы реестра.
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:47
Минцифры рассказало о российских аналогах Zoom
Подавший 10-тысячную заявку разработчик Дмитрий Денисов в свою очередь отметил, что был удивлен оперативностью регистрации и легкостью её процедуры. "Мы впервые подали заявку на включение в реестр российского ПО. Наш продукт - программное обеспечение для обмена данными 1C с федеральными службами, а мы - группа разработчиков из Амурской области. Гордимся тем, что наш продукт стал юбилейным", - заключил Денисов.
 
Максим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Амурская областьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
00:43США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
Лента новостейМолния