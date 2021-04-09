https://ria.ru/20210409/po-1727563222.html
Число продуктов в реестре отечественных ПО достигло десяти тысяч
Число продуктов в реестре отечественных ПО достигло десяти тысяч
Десятитысячный продукт информационных технологий (IT) внесён в реестр российского программного обеспечения (ПО), сообщает Минцифры РФ. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:30
2021-04-09T15:30
2021-04-09T15:30
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
амурская область
технологии
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Десятитысячный продукт информационных технологий (IT) внесён в реестр российского программного обеспечения (ПО), сообщает Минцифры РФ.Ранее министерство сообщало о возросшем количестве заявок от разработчиков после объявления о налоговых льготах для российских компаний сферы информационных технологий."Динамика включения продуктов в реестр российского ПО отражает темп развития отрасли IT. Ежемесячно мы получаем около 500 новых заявок, и сегодня с десятитысячным продуктом мы преодолели символический, но важный рубеж", - прокомментировал замглавы Минцифры Максим Паршин.Реестр российского ПО объединяет отечественные цифровые продукты и предоставляет преференции их правообладателям при участии в государственных и муниципальных закупках, а также дает возможность пользоваться льготами по НДС. В марте была запущена новая, оптимизированная версия информационной системы реестра.Подавший 10-тысячную заявку разработчик Дмитрий Денисов в свою очередь отметил, что был удивлен оперативностью регистрации и легкостью её процедуры. "Мы впервые подали заявку на включение в реестр российского ПО. Наш продукт - программное обеспечение для обмена данными 1C с федеральными службами, а мы - группа разработчиков из Амурской области. Гордимся тем, что наш продукт стал юбилейным", - заключил Денисов.
https://ria.ru/20210407/analogi-1727194645.html
амурская область
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максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), амурская область, технологии