https://ria.ru/20210409/onischenko-1727588422.html

Онищенко призвал россиян забыть о поездках в Турцию

Онищенко призвал россиян забыть о поездках в Турцию

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:59

2021-04-09T16:59

2021-04-09T18:06

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать "огромные рекреационные возможности" России.В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию из этой страны.Парламентарий заявил, что Турция "не подготовится к сезону". "Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис. И, поймите, здравоохранение Турции не справляется с той ситуацией, которая есть", — полагает он.Онищенко считает, что не нужно "за свои деньги ехать заражаться в Турцию, а потом возвращаться в страну". "Ради сохранения своего здоровья забудьте про это", — добавил он.Ростуризму депутат посоветовал "максимально использовать эти возможности и сделать все для того, чтобы повысить качество (туристических услуг в России)".

https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html

https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727572040.html

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новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, абхазия, турция