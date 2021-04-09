https://ria.ru/20210409/onischenko-1727588422.html
Онищенко призвал россиян забыть о поездках в Турцию
Онищенко призвал россиян забыть о поездках в Турцию
Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:59
2021-04-09T16:59
2021-04-09T18:06
туризм
новости - туризм
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_bf7514a623dd2586bd5eea4bf6aef1e8.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать "огромные рекреационные возможности" России.В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию из этой страны.Парламентарий заявил, что Турция "не подготовится к сезону". "Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис. И, поймите, здравоохранение Турции не справляется с той ситуацией, которая есть", — полагает он.Онищенко считает, что не нужно "за свои деньги ехать заражаться в Турцию, а потом возвращаться в страну". "Ради сохранения своего здоровья забудьте про это", — добавил он.Ростуризму депутат посоветовал "максимально использовать эти возможности и сделать все для того, чтобы повысить качество (туристических услуг в России)".
https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html
https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727572040.html
россия
абхазия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_f641111f76543fb58b5a116e7a6766b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, абхазия, турция