Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:48 09.04.2021 (обновлено: 10:09 09.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью газете "Известия" назвал нелепым заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО, чтобы закончить конфликт в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на юго-востоке Украины и заявил, что эта организация – единственный путь к окончанию конфликта.
"Заявление про НАТО — нелепое. Здесь желания только лично Зеленского, увы, мало", — сказал Пушилин.
Он напомнил, о правилах вступления в альянс. В частности, у стран-кандидатов должны быть разрешены все этнические, территориальные и политические конфликты. Глава ДНР считает, что о вступлении в НАТО надо спросить жителей Украины, которые "больше Зеленского понимают, какие риски несет вступление в альянс".
"Хотелось бы верить, что они (жители Украины. — Прим. ред.) понимают регламент процесса присоединения к НАТО страны, у которой есть незаконченные конфликты", — заключил Пушилин.
Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти самопровозглашенной республики считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.