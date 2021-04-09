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Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью газете "Известия" назвал нелепым заявление президента Украины Владимира... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T02:48
2021-04-09T10:09
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью газете "Известия" назвал нелепым заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО, чтобы закончить конфликт в Донбассе.Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на юго-востоке Украины и заявил, что эта организация – единственный путь к окончанию конфликта.Он напомнил, о правилах вступления в альянс. В частности, у стран-кандидатов должны быть разрешены все этнические, территориальные и политические конфликты. Глава ДНР считает, что о вступлении в НАТО надо спросить жителей Украины, которые "больше Зеленского понимают, какие риски несет вступление в альянс"."Хотелось бы верить, что они (жители Украины. — Прим. ред.) понимают регламент процесса присоединения к НАТО страны, у которой есть незаконченные конфликты", — заключил Пушилин.Кроме того, по мнению Пушилина, визиты Зеленского на линию соприкосновения в ДНР не создают перспектив для урегулирования конфликта. Глава республики считает, что Киев ставит военный метод во главу угла решения конфликта.Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти самопровозглашенной республики считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.
https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html
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ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, нато, владимир зеленский, минск, оон, йенс столтенберг, в мире

Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

02:48 09.04.2021 (обновлено: 10:09 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью газете "Известия" назвал нелепым заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО, чтобы закончить конфликт в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на юго-востоке Украины и заявил, что эта организация – единственный путь к окончанию конфликта.

"Заявление про НАТО — нелепое. Здесь желания только лично Зеленского, увы, мало", — сказал Пушилин.

Он напомнил, о правилах вступления в альянс. В частности, у стран-кандидатов должны быть разрешены все этнические, территориальные и политические конфликты. Глава ДНР считает, что о вступлении в НАТО надо спросить жителей Украины, которые "больше Зеленского понимают, какие риски несет вступление в альянс".
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"Хотелось бы верить, что они (жители Украины. — Прим. ред.) понимают регламент процесса присоединения к НАТО страны, у которой есть незаконченные конфликты", — заключил Пушилин.
Кроме того, по мнению Пушилина, визиты Зеленского на линию соприкосновения в ДНР не создают перспектив для урегулирования конфликта. Глава республики считает, что Киев ставит военный метод во главу угла решения конфликта.
Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти самопровозглашенной республики считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.
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Ситуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинНАТОВладимир ЗеленскийМинскООНЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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