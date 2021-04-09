Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/mayonez-1727475544.html
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза
Меры поддержки предприятий масложировой отрасли позволят сохранить рентабельность производства майонеза и соусов, заявил Минсельхоз. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:37
2021-04-09T11:32
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727475370_0:116:3246:1942_1920x0_80_0_0_a82315a89117d706247733c6ed5bc85e.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Меры поддержки предприятий масложировой отрасли позволят сохранить рентабельность производства майонеза и соусов, заявил Минсельхоз.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что производители предупредили ретейлеров о повышении цен на эти товары на пять-двенадцать процентов. Подорожание, как пояснило издание, связано с ростом цен на сырье — подсолнечное и тропическое масла, а также на упаковку и перевозку продукции. Участники рынка утверждают, что рост цены даст возможность лишь избежать убытков."Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию", — говорится в комментарии ведомства.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о частичной компенсации производителям подсолнечного масла и сахара затрат на изготовление и реализацию продукции. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен. Всего на это из резервного фонда выделят девять миллиардов рублей.Кроме того, правительство одобрило параметры плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла из России: она будет введена с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022-го и составит 70 процентов разницы между базовой ценой в тысячу долларов и индикативной ценой минус 50 долларов за тонну.Одновременно кабинет министров одобрил коррекцию (с 30 до 50 процентов от таможенной стоимости, но не менее чем 320 долларов за тонну) экспортной пошлины на семена подсолнечника и продлил повышенную ставку вывозной пошлины (30 процентов) на рапс.
https://ria.ru/20210406/tseny-1727094857.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727475370_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_6474f3766836ab6f74343232ccc73aae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

09:37 09.04.2021 (обновлено: 11:32 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает майонез в супермаркете
Покупательница выбирает майонез в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Меры поддержки предприятий масложировой отрасли позволят сохранить рентабельность производства майонеза и соусов, заявил Минсельхоз.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что производители предупредили ретейлеров о повышении цен на эти товары на пять-двенадцать процентов. Подорожание, как пояснило издание, связано с ростом цен на сырье — подсолнечное и тропическое масла, а также на упаковку и перевозку продукции. Участники рынка утверждают, что рост цены даст возможность лишь избежать убытков.
"Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию", — говорится в комментарии ведомства.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о частичной компенсации производителям подсолнечного масла и сахара затрат на изготовление и реализацию продукции. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен. Всего на это из резервного фонда выделят девять миллиардов рублей.
Кроме того, правительство одобрило параметры плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла из России: она будет введена с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022-го и составит 70 процентов разницы между базовой ценой в тысячу долларов и индикативной ценой минус 50 долларов за тонну.
Одновременно кабинет министров одобрил коррекцию (с 30 до 50 процентов от таможенной стоимости, но не менее чем 320 долларов за тонну) экспортной пошлины на семена подсолнечника и продлил повышенную ставку вывозной пошлины (30 процентов) на рапс.
Девушка в дискаунтере 365+ торговой сети Лента в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 20:00
Минсельхоз оценил возможность резкого роста отпускных цен на продукты
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержание Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
11:51В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
11:50Лукашенко призвал встроить различные соцгруппы в конструктивный диалог
Лента новостейМолния