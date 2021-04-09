https://ria.ru/20210409/mayonez-1727475544.html

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

Меры поддержки предприятий масложировой отрасли позволят сохранить рентабельность производства майонеза и соусов, заявил Минсельхоз. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:37

2021-04-09T09:37

2021-04-09T11:32

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Меры поддержки предприятий масложировой отрасли позволят сохранить рентабельность производства майонеза и соусов, заявил Минсельхоз.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что производители предупредили ретейлеров о повышении цен на эти товары на пять-двенадцать процентов. Подорожание, как пояснило издание, связано с ростом цен на сырье — подсолнечное и тропическое масла, а также на упаковку и перевозку продукции. Участники рынка утверждают, что рост цены даст возможность лишь избежать убытков."Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию", — говорится в комментарии ведомства.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о частичной компенсации производителям подсолнечного масла и сахара затрат на изготовление и реализацию продукции. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен. Всего на это из резервного фонда выделят девять миллиардов рублей.Кроме того, правительство одобрило параметры плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла из России: она будет введена с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022-го и составит 70 процентов разницы между базовой ценой в тысячу долларов и индикативной ценой минус 50 долларов за тонну.Одновременно кабинет министров одобрил коррекцию (с 30 до 50 процентов от таможенной стоимости, но не менее чем 320 долларов за тонну) экспортной пошлины на семена подсолнечника и продлил повышенную ставку вывозной пошлины (30 процентов) на рапс.

https://ria.ru/20210406/tseny-1727094857.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика