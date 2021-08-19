https://ria.ru/20210819/rentabelnost-1746456716.html

Рентабельность: формулы расчета эффективности бизнеса и советы эксперта

Рентабельность: формула расчета показателей и коэффициентов для бизнеса и продукции

Рентабельность: формулы расчета эффективности бизнеса и советы эксперта

Рентабельность — это показатель, по которому можно определить эффективность бизнеса и производства продукции. О том, какие есть виды и уровни рентабельности, по РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:28

2021-08-19T20:28

2021-08-19T20:28

экономика

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Рентабельность — это показатель, по которому можно определить эффективность бизнеса и производства продукции. О том, какие есть виды и уровни рентабельности, по каким формулам ведется расчет в процентах — в материале РИА Новости.Что такое рентабельностьМожно рассчитать рентабельность продаж, активов, инвестиций или оценить рентабельность проекта, чтобы понять, стоит ли вкладывать в него деньги. Чем выше числовой коэффициент рентабельности, тем прибыльнее компания.Зачем рассчитывать рентабельностьПоказатели рентабельности помогают сравнить свой бизнес с конкурентами, прогнозировать развитие, понять, что следует улучшить. Также они позволяют рассчитать эффективность реализации основной продукции, выстраивать эффективную стратегию, которая поможет сократить издержки, контролировать ценовую политику. Понимание уровня рентабельности нужно, чтобы оценить, насколько выгодно будет открывать компанию в какой-либо сфере и сколько прибыли она сможет получить при определенном количестве вложенных средств. Исходя из этих данных можно скорректировать план действий, чтобы избежать убытков. Кроме этого, рассчитав показатели, можно:Как рассчитывается рентабельность по формулеФормула расчета рентабельности:R = П / Х * 100%где:R — рентабельность;П — прибыль;Х — результативный показатель (выручка, себестоимость, оборотные средства, капитал и т.д.).Что влияет на рентабельностьЧтобы правильно рассчитать эффективность компании и улучшить показатели, следует учитывать влияние внешних и внутренних факторов.Внешние факторыВнешние факторы нельзя изменить, но можно снизить их влияние на прибыль компании. К таким факторам относятся:Внутренние факторыКо внутренним факторам относятся:Что такое порог рентабельностиПорог рентабельности — это объем производства или выручки, полностью покрывающий затраты бизнеса, который при этом не имеет прибыли и убытков. То есть это размер дохода, который равен нулю. Порог рентабельности помогает определить, с какой суммы начинается чистая прибыль. Например, компания за полгода потратила на ведение бизнеса 3 млн рублей, а заработала 4,5 млн: это значит, что она достигла порога рентабельности в 3 млн, а 1,5 млн — чистая прибыль.Виды рентабельностиЧтобы вычислить эффективность компании, применяются несколько показателей рентабельности. Для их подсчета используется отношение чистой прибыли к одной из величин:Рентабельность продукции и услугРентабельность продукции и услуг — это показатель выгоды, которую получает компания от продажи товаров или определенных услуг. Это позволяет узнать, какую прибыль приносит каждый вложенный в производство рубль. В себестоимости учитываются все материальные затраты, например, стоимость сырья, оборудования и т.д., а также оплата труда, накладные расходы, торговые издержки. Считается рентабельность по формуле:Rпр = П / Сс × 100,где:Rпр — рентабельность продукции;П — прибыль;Сс — себестоимость.Рентабельность производстваРентабельность производства отражает его экономическую эффективность, насколько оно прибыльное и стоит ли в него вкладывать средства. Показатель соотносит величину полученной прибыли с размером средств, которые позволили ее получить.В целом, это отношение чистой прибыли к стоимости основных фондов и оборотных средств. Если у предприятия несколько производств, то рентабельность каждого рассчитывается отдельно. В случае, когда ее уровень недостаточно высок, его можно повысить, если снизить себестоимость продукции, рациональнее подходить к расходованию основных ресурсов и т.д.Рентабельность производства рассчитывается по следующей формуле:Rпр = П / (Цс + Цо) × 100%,где:П — прибыль;Цс — стоимость основных фондов компании;Цо — стоимость оборотных активов с учетом амортизации и износа.Рентабельность активов (ROA)Показатель этой рентабельности рассчитывают, чтобы понять, насколько эффективно используются активы компании. Например, здания, оборудование, сырье, деньги и т.д., а также какую прибыль они приносят, а именно доход от каждого рубля. Если рентабельность опустилась ниже нуля, то предприятие работает в убыток. Таким образом, чем она выше, тем эффективнее используются активы. Рассчитывается ROA как отношение чистой прибыли за определенный период к стоимости активов:ROA = П / ЦА × 100%,где:П — прибыль за период работы;ЦА — средняя цена активов, которые находились на балансе в это же время.Рентабельность продаж (ROS)"Для оценки доходности текущей финансово-хозяйственной деятельности компании (или как говорят экономисты — маржинальности) используется показатель рентабельность продаж (ROS), — объяснил Дмитрий Воронов. — Он определяется как отношение чистой прибыли (NI) за анализируемый период к величине выручки (S):ROS = NI : S.Рентабельность продаж позволяет проводить ретроспективный анализ и, в случае снижения, сигнализирует о падении эффективности бизнеса. Также ROS позволяет планировать и прогнозировать финансовые результаты компании в будущем: зная планируемые объемы продаж, мы легко можем рассчитать чистую прибыль за планируемый период. Более того, показатель рентабельности продаж позволяет сравнить эффективность бизнеса с нормативами маржинальности или с конкурентами. Если мы знаем, что рентабельность конкурентов составляет 25%, то рентабельность нашей компании на уровне 15% означает, что мы начинаем терять конкурентоспособность".Рентабельность персонала (ROL)Сотрудники компании — основа, на которой держится ее работа и производство. С помощью рентабельности персонала можно оценить, насколько эффективен коллектив и организация его управления, хорошо ли распределены трудовые ресурсы и т.д. Рассчитывается ROL по формуле:ROL = ЧП / ЧШгде:ЧП — чистая прибыль компании за исследуемый промежуток времени,ЧШ — численность штата.Для более подробного анализа проверяется рентабельность одного сотрудника. Для этого необходимо делить затраты, которые уходят на его содержание, на долю прибыли, которую он приносит фирме. Такие показатели помогают понять, насколько хорошо происходит управление трудом.Рентабельность основных средств (ROFA)Рентабельность основных средств, или производственных фондов, показывает доходность от использования основных активов, которые участвуют в производстве продукта или услуги. При этом они не расходуются, а только изнашиваются. Это могут быть, например, здания, оборудование, автомобили. Расчет производится с помощью отношения чистой прибыли к стоимости основных средств:ROFA = П / Цс × 100%,где:П — чистая прибыль организации за нужный период;Цс — стоимость основных средств компании.Рентабельность оборотных активов (RCA)Оборотные активы, в отличие от основных средств, расходуются компанией во время производства услуг и товаров. К ним относятся деньги, сырье, продукция на складе и т.д. С помощью показателей этой рентабельности можно узнать, насколько эффективно предприятие использует эти ресурсы. Формула:RCA = П / Цо × 100%,где:П — чистая прибыль за определенный период;Цо — стоимость оборотных активов, которые использовали для производства товара или оказания услуги за это же время.Рентабельность инвестиций (ROI)Рентабельность инвестиций рассчитывается для любых видов вложений в компанию. ROI показывает эффективность использования капитала (собственного и заемного), вложенного в деятельность организации, а также его доходность."Показатель рентабельности инвестиций, который определяется как отношение годового денежного потока по инвестиционному проекту (CF) к сумме инвестиций в проект (I): ROI = CF / I, — прокомментировал эксперт. — ROI необходим для оценки экономической целесообразности участия в инвестиционном проекте. Чем выше рентабельность — тем лучше. Так, если по предлагаемому проекту показатель ROI составляет лишь 4% годовых, то, вероятнее всего, будет правильнее отказаться от участия в нем, поскольку даже безрисковая доходность ОФЗ сейчас составляет около 7%. Получается, что выгоднее купить гособлигации, чем инвестировать в столь низкодоходный проект. Показателем, обратным рентабельности инвестиций, является срок окупаемости проекта (рассчитывается как отношение величины инвестиций к размеру годового денежного потока по проекту). Срок окупаемости показывает число лет, необходимых для возмещения первоначальных инвестиций. Чем меньше срок окупаемости — тем лучше".Рентабельность собственного капитала (ROE)ROE — это показатель того, как работают денежные средства, вложенные в компанию, но только уставный или акционерный капитал. Рентабельность можно сравнивать с данными других предприятий, а также с другими видами инвестиций. Формула:ROE = П / К × 100%,где:П — прибыль;К — капитал.Чтобы узнать эффективность использования не только своих, но и привлеченных средств, нужен показатель рентабельности задействованного капитала — ROCE.Рентабельность проектаВ отличии от рентабельности производства, которое уже запущено в работу, рентабельность проекта помогает понять, насколько эффективны вложения средств в новый бизнес, стоит ли вообще делать инвестиции. Этот показатель рассчитывается как отношение будущей прибыли компании ко всем ее затратам для открытия производства. Формула:Rп = Сб / Ци,где:Сб — итоговая стоимость бизнеса;Ци — объем вложений.Факторный анализ рентабельностиТакой анализ помогает понять, как различные факторы влияют на коммерческую деятельность. Это нужно для эффективного управления компанией, ее развития, оценки выгоды от инвестирования и т.д. Например, можно определить точную сумму прибыли, которую компания получила под воздействием внешних факторов. Обычно для расчета используется 3 или 5 факторов. Пример простой формулы:Рентабельность = (Прибыль от реализации продукта или услуг / Себестоимость) * 100%Другой вариант:Рентабельность = ((Цена товара или услуги — Себестоимость) / Себестоимость)) * 100%Как повысить рентабельностьДмитрий Воронов, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК дал несколько советов о том, как улучшить рентабельность:"Прежде всего, следует снижать издержки и повышать чистую прибыль. Для этого необходимо осуществлять постоянный мониторинг и оптимизацию бизнес-процессов, сокращать непроизводительные потери труда и материалов, совершенствовать технологию и организационную структуру компании.Другой путь повышения рентабельности — увеличение объемов производства и реализации продукции. Дело в том, что в издержках любого предприятия выделяют так называемые постоянные и переменные затраты. При изменении объемов продаж эти виды затрат в различной степени влияют на финансовый результат компании. Поэтому рост выручки, как правило, приводит к более сильному росту прибыли, а значит — повышению рентабельности. Этот феномен экономисты называют операционным рычагом. Чем выше доля постоянных затрат, тем больше будет проявляться указанный эффект.Таким образом, увеличение объемов продаж позволяет получить дополнительную прибыль как за счет увеличения количества реализованной продукции, так и за счет роста рентабельности. Именно поэтому большинство компаний стремится к масштабированию бизнеса и расширению рынков сбыта".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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